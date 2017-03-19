Kẻ giết người được xác định là Derek Sam với tội danh giết nữ sinh Jessica Gaudie (16 tuổi) tại Queensland, Úc vào năm 1999. Tuy nhiên, 19 năm sau cảnh sát mới tìm ra hắn cùng với hai tội danh giết người khác.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện có mối tương quan về thời gian và địa điểm xảy ra giữa các vụ án.

Một trong hai nạn nhân khác của hắn là nữ du khách người Anh tên là Celena Bridge (28 tuổi), cô được báo tin là mất tích vào năm 1998.

Người phụ nữ thứ ba bị giết là Sabrina Glassop (46 tuổi), mất tích khi đang cùng chơi đùa với chú chó nhỏ ở gần nhà vào năm 1999.

Bố mẹ của Sabrina sống gần nhà cô cho biết, họ đã thấy chiếc xe của cô được lái ra khỏi nhà đêm cô mất tích. Vài ngày sau, chiếc xe được tìm thấy cách nhà 500 mét, tuy nhiên , không có bất cứ dấu vết nào liên quan đến Sabrina và chú chó.

Thi thể của ba nạn nhân này hiện vẫn chưa được tìm ra.

Theo điều tra, cảnh sát nghi ngờ Derek đã xâm hại tình dục các nạn nhân trước khi ra tay giết họ.

Năm 2016, Derek đã được đưa ra khỏi tù và được hộ tống đến Booloumba Creek Road. Hắn ta vẫn khăng khăng nói rằng mình không hề có dính líu đến hai vụ án sau.

“Tôi nhất định sẽ bắt hắn khai ra nơi giấu xác con gái tôi”, mẹ của Jessica nói.

Hiện cảnh sát Úc đang chuẩn bị bản cáo trạng để gửi cho Công tố viên.

(Nguồn: Mirror)

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