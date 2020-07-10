Anh thợ hồ đen nhẻm cùng vợ bầu lấm bẩn vào cửa hàng quần áo sau ca đêm khiến dân mạng xúc động: ‘Làm gì cũng được, có nhau là được'

Làm gì cũng được, có nhau là được! Bố mẹ khổ chút cũng được, con sinh ra đủ đầy chút là được!

Nhiều giờ qua, câu chuyện xúc động về anh thợ xây nghèo và người vợ đang mang thai nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Câu chuyện được chủ một cửa hàng quần áo kể lại: “Hai vợ chồng vừa làm xong ca tối. Anh chồng dẫn chị vợ vào hàng mình mua thuốc bổ rồi đồ cho em bé các thứ. Hỏi chuyện thì chị nhà bầu 5 tháng rồi, vẫn đi làm cố gắng được ngày nào hay ngày đó.

Trông anh chồng gầy nhom, đen nhẻm thương lắm mọi người ạ. Mình dặn là khi nào chuẩn bị sinh qua em tặng chị với cháu combo đầy đủ đi nằm ổ cho yên tâm nhé!

Câu chuyện xúc động của anh chồng thợ hồ và vợ bầu được dân mạng chia sẻ không ngừng - Ảnh: FB

Kèm theo đó, chủ cửa hàng quần áo còn chia sẻ thêm hình ảnh của hai vợ chồng trong cửa hàng. Cả hai anh chị đều mặc nguyên bộ quần áo lấm bẩn sau ca làm. Dù khuôn mặt còn mang vẻ mệt mỏi nhưng anh chồng vẫn kiên nhẫn đưa vợ đi chọn thuốc bổ, quần áo cho con.

Dù nghèo nhưng người chồng vẫn muốn mang đến những điều tốt đẹp nhất cho vợ con - Ảnh: FB

Dù chỉ là hành động nhỏ nhặt nhưng cũng đủ thấy anh chồng là người chu đáo, biết yêu thương vợ con. Ngay sau khi được chia sẻ, câu chuyện này đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội, trở thành chủ đề được dân mạng bàn tán xôn xao.

Cư dân mạng không ngừng gửi lời chúc phúc cho đôi vợ chồng nghèo, hy vọng anh chị sẽ có tương lai tốt đẹp hơn - Ảnh: FB

“Để lấy được người chồng yêu thương, quan tâm mình đâu phải chuyện dễ dàng. Hy vọng anh chị sẽ có cuộc sống tốt hơn và mẹ tròn con vuông nhé", M.H gửi lời chúc phúc.

“Nghèo tiền nghèo bạc chứ không nghèo tình nghèo nghĩa. Dù anh không hoàn hảo nhưng luôn dành những thứ tốt nhất cho vợ, con. Một tình yêu đáng ngưỡng mộ”, một dân mạng xúc động.

Mặc dù chưa có thông tin gì thêm về đôi vợ chồng trong câu chuyện trên nhưng hình ảnh cảm động này vẫn đang được cư dân mạng chia sẻ và bình luận không ngừng.