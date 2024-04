Cũng theo Báo Lao Động, Công an đã tiến hành truy xét và đưa được nghi can về trụ sở Công an phường để làm việc. PC02 đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ hung khí và lấy lời khai những người biết việc. Đồng thời, trưng cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ.

Vị trí nạn nhân gục ở đầu cầu được Công an thu mẫu máu. Ảnh: Lao Động

Trước đó, có hai vụ việc giết người xảy ra trên các tỉnh Long An Theo đó, chị N.T.T.H. (sinh năm 1997, ngụ xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, Long An) tử vong dưới cống thoát nước tại phường 2, thị xã Kiến Tường (Long An). Nghi án do em chồng sát hại. Ngày 14/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An cũng tiến hành xác minh, làm rõ vụ án giết người xảy ra tại xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Nạn nhân được xác định là chị Đ.T.Q (30 tuổi), thường trú phường Trần Phú, tỉnh Quảng Ngãi.

Qua đấu tranh, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi giết chị Q. Thành khai tại gác của phòng trọ đang ở, đối tượng và chị Q xảy ra cự cãi do mâu thuẫn tình cảm. Sau đó, Thành đã dùng dây nịt siết cổ người tình cho đến chết.