Sau khi gây tai nạn, Định trốn khỏi hiện trường, còn ông Hùng được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cấp cứu, nhưng sau đó tử vong.

Theo báo Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 28-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự tài xế Nguyễn Đình Định (43 tuổi, ngụ khóm Bình Khánh 7, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên), để điều tra hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ.

Đối tượng Nguyễn Đình Định (43 tuổi, ngụ khóm Bình Khánh 7, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên). Ảnh: Báo An Giang.

Như báo An Giang đã đưa tin trước đó, khoảng 16 giờ, ngày 26/6, ông Trần Chí Hùng (sinh năm 1966, ngụ khóm Bình Thới 3, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên) đang thu gom rác trên đường Thục Phán, thuộc tổ 2, khóm Bình Khánh 7, phường Bình Khánh, thì bất ngờ bị ôtô biển số 67A-300.41, do Nguyễn Đình Định điều khiển, tông trúng vào người, khiến ông Hùng văng lên vỉa hè.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo An Giang.

Sau khi gây tai nạn, Định bỏ lại phương tiện gây tai nạn rồi trốn khỏi hiện trường. Còn ông Hùng được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang cấp cứu, nhưng sau đó tử vong.

Vụ tai nạn được camera an ninh của nhà người dân ghi lại rất rõ. Theo hình ảnh từ camera, sau khi gây tai nạn, tài xế Định bước xuống xe và thấy nạn nhân nằm trên vỉa hè nhưng không đưa đi cấp cứu, mà bỏ trốn khỏi hiện trường.

Phương tiện do tài xế Định gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Ảnh: Báo An Giang.

Sau khi biết tin nạn nhân tử vong, Định ra đầu thú, khai nhận việc đụng vào ông Hùng. Kết quả xét nghiệm, kiểm tra nồng độ cồn cho thấy trong máu của Định vào thời điểm gây tai nạn là 0,03g/lít khí thở.

