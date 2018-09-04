Ám ảnh tiếng khóc ngặt ngẽo của cặp song sinh mới chào đời được 20 ngày đã mồ côi mẹ

Xã hội 04/09/2018 10:03

Sinh con được 20 ngày thì chị Mai đột ngột qua đời vì sản giật sau sinh. Cặp song sinh chào đời chưa được bao lâu đã mồ côi mẹ, ngày đêm gào khóc vì khát sữa.

Đã 4 ngày trôi qua kể từ ngày chị Bàn Thị Mai (18 tuổi, ngụ thôn Trại Đát, xã Tuân Lộ, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) đột ngột qua đời vì sản giật sau sinh, tang thương vẫn bao trùm căn nhà nhỏ. Người thân cùng bà con lối xóm không khỏi xót xa khi chứng kiến hai đứa trẻ song sinh mới hơn 20 ngày tuổi nhưng đầu đã chiết vành khăn tang trắng xóa, khóc ngặt ngẽo vì thiếu hơi ấm của mẹ và khát sữa.

Ám ảnh tiếng khóc ngặt ngẽo của cặp song sinh mới chào đời được 20 ngày đã mồ côi mẹ - Ảnh 1
Chị Mai đột ngột qua đời vì sản giật sau sinh để lại hai đứa con mới 20 ngày tuổi - Ảnh: Gia đình cung cấp

Chỉ cách chỗ hai đứa trẻ nằm vài bước chân là bàn thờ của người mẹ xấu số, nghi ngút khói hương. Chị Mai ra đi khi hai con gái đầu lòng của mình chưa kịp đặt tên.

Thắp nén nhang lên bàn thờ người vợ xấu số rồi ngước khuôn mặt nhìn lại hai đứa con thơ, anh Nguyễn Văn Vỹ (21 tuổi, chồng chị Mai) đau đớn khi nhắc đến nỗi bất hạnh của gia đình.

Chị Mai sinh mổ được hai cô con gái đầu lòng (nặng 2,5 và 2kg) và đang trong giai đoạn ở cữ. Ngày 31/8/2018, khi đang nằm trên giường thì chị bất ngờ lên cơn co giật, mắt trợn ngược, cơ thể tím tái, chân tay thẳng đuột, lạnh ngắt rồi tắt thở. Dù được người thân gấp rút đưa đi bệnh viện nhưng chị đã không qua khỏi.

Ám ảnh tiếng khóc ngặt ngẽo của cặp song sinh mới chào đời được 20 ngày đã mồ côi mẹ - Ảnh 2
Cặp song sinh còn đỏ hỏn đã phải chiết vành khăn tang của mẹ- Ảnh: Gia đình cung cấp

Chị Mai đột ngột ra đi ở tuổi 18, khi hai đứa con mới vừa 20 ngày tuổi, gánh nặng đè lên đôi vai của người chồng. Dù đau đớn nhưng anh Vỹ vẫn cố gắng vượt qua nỗi đau, làm chỗ dựa cho hai đứa con bất hạnh.

"Từ ngày vợ qua đời hai đứa con tôi cứ ngày đêm gào khóc không thôi. Dù anh em họ hàng bên cạnh, luân phiên chăm sóc, cứ 2 tiếng cho con uống sữa nhưng cứ uống vào là nôn ói ra hết.

Vợ tôi ra đi khi hai đứa con còn quá nhỏ dại. Tôi biết làm sao để chèo chống với cuộc sống bây giờ đây", anh Vỹ ngước đôi mắt nhòa lệ nhìn hai con thở dài.

Anh Vỹ làm công nhân thời vụ cho một công ty điện tử ngay trong huyện với mức lương 200 nghìn đồng/ ngày. Những lúc đi làm anh lại nhờ hai bên nội ngoại chăm sóc vợ con. Hết giờ làm việc, anh tranh thủ về lo toan cơm nước, giặt giũ cho vợ, cho con uống sữa.

Ngày vợ mất, anh Vỹ đang đi làm thì nhận được điện thoại thông báo tin dữ. Dù tức tốc về nhà nhưng anh vẫn không kịp gặp vợ lần cuối.

"Sáng đi làm tôi vẫn thấy vợ cười nói vui vẻ vậy mà giờ cô ấy đã đi xa rồi. Hai đứa con tôi còn quá nhỏ dại, chúng sẽ sống thế nào khi không còn mẹ bên cạnh đây.

Dù trước mắt tôi còn muôn vàn khó khăn nhưng tôi sẽ cố gắng chèo chống cuộc sống nuôi hai đứa con thơ để dưới suối vàng, vợ tôi được yên lòng nhắm mắt", anh Vỹ trải lòng trong nước mắt.

Mọi giúp đỡ xin cho cặp song sinh bất hạnh xin vui lòng gửi về địa chỉ: Nguyễn Văn Vỹ, thôn Trại Đát, xã Tuân Lộ, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. ĐT: 01673.483.391.

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