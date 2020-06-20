3 lý do dòng sữa hạt cao cấp của Vinamilk được kỳ vọng “làm nên chuyện” tại Hàn Quốc

Là đất nước phát triển với mức sống cao, Hàn Quốc chưa từng là một thị trường dễ chinh phục. Vậy đâu là yếu tố giúp các sản phẩm sữa hạt của Vinamilk được đánh giá sẽ “làm nên chuyện” tại thị trường khó và rất cạnh tranh này.

Các sản phẩm sữa hạt Vinamilk được sản xuất khép kín theo công nghệ chuẩn châu Âu với nguồn nguyên liệu chọn lọc 100% không biến đổi gen, cùng các loại hạt óc chó, hạnh nhân cao cấp nhập khẩu từ Mỹ. Sản phẩm được đầu tư nghiên cứu, phát triển để vừa “chuẩn vị” của các loại hạt, vừa đáp ứng yêu cầu về chất lượng và dinh dưỡng của người tiêu dùng.

Đầu tháng 6/2020 đánh dấu cột mốc lần đầu tiên bộ sản phẩm sữa hạt “made in Vietnam” gồm sữa đậu nành hạt óc chó, hạnh nhân và đậu đỏ đã được Vinamilk xuất khẩu chính ngạch vào Hàn Quốc. Chia sẻ thêm về điều này, đại diện Vinamilk cho biết đưa được sản phẩm ra khỏi biên giới Việt Nam đã khó, đưa được sản phẩm vào thị trường nước bạn và quan trọng là cạnh tranh để tồn tại được còn khó hơn nhiều. Vì vậy, để đưa các sản phẩm này ra thị trường thế giới, việc đầu tiên được doanh nghiệp này quan tâm chính là tiêu chuẩn quốc tế, vì đây là tấm giấy thông hành quan trọng nhất của sản phẩm.

Dây chuyền sản xuất sản phẩm sữa đậu nành hạt trong nước và xuất khẩu tại nhà máy hiện đại của Vinamilk

Ông Seol Boo Chun – Giám đốc Công ty Vina Korea (Hàn Quốc) nhận định sản phẩm sữa hạt của Vinamilk có hương vị đậm đà và đặc trưng của các loại hạt, đây sẽ là yếu tố giúp Vinamilk “ghi điểm” so với các loại sản phẩm có vị đơn và nhạt hiện có trên thị trường.

Chúng tôi đã thực hiện giai đoạn kiểm tra thị trường và thăm dò ý kiến khách hàng. Khi ghi nhận được các phản hồi tích cực chúng tôi mới tiến tới nhập khẩu lô lớn sản phẩm để cho giai đoạn ra mắt trên các trang thương mại điện tử. Hiện nay Hàn Quốc vẫn đang trong giai đoạn chống dịch Covid, nhưng chúng tôi vẫn kỳ vọng tích cực về sự đón nhận của khách hàng với các sản phẩm dinh dưỡng như sữa hạt, loại sản phẩm có lợi cho sức khỏe. - Ông Seol Boo Chun cho biết thêm.

Nắm bắt xu hướng ưa chuộng sữa hạt tại Hàn Quốc

Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Vinamilk “chào sân” Hàn Quốc, mà từ nhiều năm qua Vinamilk đã xuất khẩu các dòng sản phẩm thế mạnh truyền thống như sữa đặc sang Hàn Quốc. Để mở rộng thị trường, sản phẩm sữa hạt là cái tên được chọn để tiến vào phân khúc cao cấp và nắm bắt xu hướng dinh dưỡng từ hạt đang phát triển trong nhóm đối tượng khách hàng trẻ và trung niên tại đây.

Chị Jung Ae Kwon, hiện là một nhân viên văn phòng, sống tại Seoul, Hàn Quốc chia sẻ về sản phẩm Sữa đậu nành hạt hạnh nhân và óc chó của Vinamilk sau khi dừng thử: “Công việc của tôi khá bận nên tôi thấy sản phẩm sữa hạt này rất phù hợp để thay thế cho những bữa ăn phụ. Tôi cũng không phải quá lo lắng về bữa sáng cho các con của tôi vào những ngày quá bận rộn tôi không kịp chuẩn bị nữa. Ngoài ra thì tôi thấy giá của sản phẩm rất hợp lý.”

Sản phẩm hộp 180ml nhỏ gọn, tiện lợi phù hợp với nhu cầu và thói quen tiêu dùng phân khúc khách hàng trẻ, nhân viên văn phòng…

Còn với chị Hyang Mi Park (44 tuổi), người có nhiều năm sử dụng các sản phẩm thanh lọc cơ thể (detox) từ nước đậu đỏ thì cho biết chị rất vui khi tìm được sản phẩm sữa hạt có thành phần đậu đỏ. “Tôi có thể cảm thấy rõ vị hạt trong sản phẩm, không phải là mùi vị từ hương liệu mà là vị của đậu đỏ thuc sự” – chị Park nhận xét.

Đầu tư cho hình ảnh thương hiệu, định vị cao cấp

Cũng giống như tại thị trường Nhật Bản, Trung Quốc hay các quốc gia không sử dụng tiếng anh phổ biến, các sản phẩm xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc được Vinamilk thiết kế bao bì riêng, sử dụng ngôn ngữ bản địa và hình ảnh, màu sắc theo thị hiếu người tiêu dùng. Tuy nhiên, dù điểu chỉnh phù hợp với văn hóa địa phương nhưng thương hiệu sữa Việt có giá trị tỷ đô này vẫn giữ logo “VINAMILK” nổi bật trên bao bì sản phẩm của mình.

Những sản phẩm sữa hạt và trà sữa Vinamilk đã chính thức bắt đầu ''hành trình'' chinh phục người tiêu dùng Hàn Quốc

Lý giải điều này, ông Võ Trung Hiếu – Giám đốc Kinh Doanh Quốc tế Vinamilk cho biết thêm rằng Vinamilk là thương hiệu có uy tín nhiều nằm liền nằm trong các bảng xếp hạng của thế giới và khu vực theo Forbes, Nikkei bình chọn… Bên cạnh đó, việc xây dựng, quảng bá thương hiệu khi thâm nhập thị trường nước ngoài và giữ những bản sắc của thương hiệu Việt luôn được Vinamilk chú trọng. Đơn cử như khi xuất khẩu sữa đặc vào Hàn Quốc nhiều năm trước, Công ty vẫn giữ nhãn hiệu Vinamilk Ông Thọ và cũng đã tạo dựng được chỗ đứng nhất định với phân khúc này.

Vinamilk chọn thương mại điện tử là kênh bán hàng trong giai đoạn ra mắt để tiếp cận nhóm đối tượng khách hàng trẻ và phù hợp với điều kiện giãn cách vì Covid-19 tại Hàn Quốc

Nhờ chất lượng đạt chuẩn quốc tế và sự chỉn chu về nhận diện thương hiệu, thiết kế tương xứng với định vị của sản phẩm, bộ 3 sữa hạt của Vinamilk đã sớm tạo được dấu ấn và ghi điểm ngay từ khi ra mắt trên những trang thương mại điện tử quen thuộc của Hàn Quốc như eBay, 11St…. Đại diện phân phối sản phẩm của Vinamilk cho biết thêm đã có kế hoạch mở rộng kênh phân phối chuỗi cửa hàng tiện lợi như CU, GS25 và 7-Eleven… trong thời gian sắp tới để tiếp cận người tiêu dùng, đặc biệt là nhóm đối tượng người trẻ tốt hơn nữa.

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Tại Việt Nam, xu hướng sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng từ hạt ngày càng phát triển. Bộ 3 sản phẩm sữa đậu nành hạt được Vinamilk giới thiệu tại thị trường trong nước cách đây gần 2 năm và đã được người tiêu dùng đón nhận tích cực. Sữa từ các loại hạt như hạt óc chó, hạt hạnh nhân, đậu nành, đậu đỏ… được xem là nguồn dinh dưỡng không thể thiếu của những người hướng đến lối sống “ăn sạch - sống xanh”, vừa cung cấp protein bổ dưỡng một cách nhanh chóng và tiện lợi, vừa là bữa phụ nạp thêm năng lượng đầy thơm ngon với hương vị mát lành đặc trưng của các loại hạt từ thiên nhiên

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