Sau hơn 30 phút vật lộn, cậu bé câu được con cá bơn khổng lồ nặng 80kg trên biển

Cần thủ 13 tuổi Jackson Denio, đến từ New Hampshire đã câu được nó trong một chuyến thuê tàu qua đêm trên tàu American Classic, cách Hampton 6 giờ ra khơi. Cậu bé cho biết tiếng reo hò vang lên từ trên thuyền khi con cá bơn khổng lồ được kéo vào.

1 giờ 59 phút trước Ngọc Phương | Theo Phụ nữ sức khỏe

