Khoảnh khắc có 1-0-2, chú gấu tinh nghịch cố gắng đột nhập vào một nhà hàng, khiến thực khách hoảng sợ bỏ chạy

Đoạn video được quay tại Nhà hàng Howard ở Gatlinburg, tiểu bang Tennessee cho thấy chú gấu lớn đang trèo qua lan can và tiến thẳng về phía các bàn ăn ngoài trời. Các thực khách đang dùng bữa đã phải vội vàng đứng dậy, rời khỏi bàn để tránh xa con vật.

1 giờ 50 phút trước Thiên Ân

