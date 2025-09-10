Người nhà bệnh nhân lao vào bệnh viện, tát bác sĩ 11 cái trong 6 giây khiến người này phải nhập viện

Vụ việc xảy ra ở Bệnh viện Sanjeevani. Trong vụ tấn công, chúng bị cáo buộc đã tát bác sĩ 11 cái trong vòng 6 giây. Khi nhân viên tên Sonu cố gắng can thiệp, anh cũng bị thương. Hai nhân viên khác tên Renu và Ramvati, cũng bị đánh và bệnh viện bị phá hoại.

Video 2 giờ 27 phút trước 2 giờ 27 phút trước Thiên Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-nha-benh-nhan-lao-vao-benh-vien-tat-bac-si-11-cai-trong-6-giay-khien-nguoi-nay-phai-nhap-vien-741600.html