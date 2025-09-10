Cha tử vong thương tâm khi cứu con trai khỏi chiếc xe máy đang chạy tốc độ cao tông trúng

Vụ việc xảy ra tại quận Malappuram, Ấn Độ. Hình ảnh ghi lại cho thấy người đàn ông nắm tay con trai băng qua một con đường đông đúc. Bất ngờ, một chiếc xe máy chạy với tốc độ cao lao tới, người cha được nhìn thấy đã đẩy con trai mình về phía trước để đến nơi an toàn trước khi va chạm xảy ra.
Video 2 giờ 9 phút trước

Ái Vân | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi