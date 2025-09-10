Cha tử vong thương tâm khi cứu con trai khỏi chiếc xe máy đang chạy tốc độ cao tông trúng

Vụ việc xảy ra tại quận Malappuram, Ấn Độ. Hình ảnh ghi lại cho thấy người đàn ông nắm tay con trai băng qua một con đường đông đúc. Bất ngờ, một chiếc xe máy chạy với tốc độ cao lao tới, người cha được nhìn thấy đã đẩy con trai mình về phía trước để đến nơi an toàn trước khi va chạm xảy ra.

Ái Vân | Theo Phụ nữ sức khỏe

