Hà Tĩnh: Xe bồn va chạm xe máy chở 3 mẹ con, bé gái 8 tuổi tử vong thương tâm

Khoảng 19h30 ngày 8/9, xe tải bồn biển số 38C-143.xx do tài xế Phùng Văn P. (SN 1991, trú tại xã Kỳ Thượng, Hà Tĩnh) điều khiển đã va chạm với xe máy biển số 37N1-289.xx do chị Nguyễn Thị L. (SN 1992) chở theo 2 con nhỏ. Hậu quả cú va chạm khiến cháu Trần Bảo T. (SN 2017) tử vong. Hai mẹ con chị L. bị ngã xuống đường may mắn chỉ bị thương.
Video 2 giờ 36 phút trước

Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

