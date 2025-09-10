Hà Tĩnh: Xe bồn va chạm xe máy chở 3 mẹ con, bé gái 8 tuổi tử vong thương tâm

Khoảng 19h30 ngày 8/9, xe tải bồn biển số 38C-143.xx do tài xế Phùng Văn P. (SN 1991, trú tại xã Kỳ Thượng, Hà Tĩnh) điều khiển đã va chạm với xe máy biển số 37N1-289.xx do chị Nguyễn Thị L. (SN 1992) chở theo 2 con nhỏ. Hậu quả cú va chạm khiến cháu Trần Bảo T. (SN 2017) tử vong. Hai mẹ con chị L. bị ngã xuống đường may mắn chỉ bị thương.

