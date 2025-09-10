Ô tô đang chạy với tốc độ cao phóng lên không trung khi đâm vào trụ cầu đang xây và phát nổ thành quả cầu lửa

Vụ tai nạn xảy ra ở Nga vào sáng sớm ngày 7/9 và đã được camera giám sát ghi lại. Đoạn clip ghi lại cho thấy, chiếc xe chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào trụ cầu đang xây dở rồi văng lên không trung, bốc cháy và sau đó rơi xuống sông bên dưới.
Video 1 giờ 35 phút trước

Thiên An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi