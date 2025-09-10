Ô tô đang chạy với tốc độ cao phóng lên không trung khi đâm vào trụ cầu đang xây và phát nổ thành quả cầu lửa

Vụ tai nạn xảy ra ở Nga vào sáng sớm ngày 7/9 và đã được camera giám sát ghi lại. Đoạn clip ghi lại cho thấy, chiếc xe chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào trụ cầu đang xây dở rồi văng lên không trung, bốc cháy và sau đó rơi xuống sông bên dưới.

Video 1 giờ 35 phút trước 1 giờ 35 phút trước Thiên An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/o-to-ang-chay-voi-toc-o-cao-phong-len-khong-trung-khi-am-vao-tru-cau-ang-xay-va-phat-no-thanh-qua-cau-lua-741608.html