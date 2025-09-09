Bức tường bất ngờ đổ sập sau trận mưa lớn, đè trúng xe Maybach trị giá 5,5 tỷ đồng

Vào ngày 5/9, gần bãi đậu xe của Xiya Home Plaza ở Tín Dương, Hà Nam, Trung Quốc, một phần của bức tường đã sụp đổ sau trận mưa liên tục, đè bẹp một chiếc xe Maybach đang đỗ. Cửa sổ bên trái và thân xe bị hư hại. May mắn thay, chủ sở hữu, người đang ở trong xe vào thời điểm đó, không bị thương.

