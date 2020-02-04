Top các cách nấu cơm gà ngon cho bữa cơm sum họp gia đình 

Cách nấu cơm gà ngon mang đến một món ăn vô cùng độc đáo, không chỉ ngon mà còn đẹp mắt, tạo được sự thích thú cho người ăn.

Cơm gà là một món ăn khá phổ biến trên khắp các vùng miền ở nước ta và được rất nhiều người ăn ưa thích. Hãy cùng đi tìm hiểu cách nấu cơm gà ngon ở nhiều địa phương qua nội dung bài viết chi tiết dưới đây. Tìm hiểu cách nấu cơm gà ngon cho bữa cơm sum họp gia đình - Ảnh minh họa: Internet Cách nấu cơm gà Hải Nam Đây là món ăn ngon với thịt gà luộc vừa chín tới ăn kèm với cơm được nấu bằng chính nước luộc gà. Nguyên liệu cần chuẩn bị gồm có: 1 con gà, gạo, gừng, hành lá, dưa leo, dầu ăn, nước tương. Cách làm như sau:

Gà rửa sạch, lọc riêng phần mỡ gà.

Cho gà vào nồi nước luộc. Lưu ý đổ nước ngập toàn bộ gà, thêm vài miếng gừng thái nhỏ.

Cho gạo vào xào với mỡ gà, thêm 1 ít gia vị, đến khi hạt gạo săn lại thì tắt bếp.

Nồi nước luộc gà sôi khoảng 5 phút thì tắt bếp và đậy kín trong khoảng 20 phút, sau đó vớt gà ra và ngâm vào nước lạnh cho da gà được giòn. Chặt gà thành những miếng vừa ăn xếp ra đĩa, cho thêm dưa leo, hành lá lên trên.

Đổ gạo vừa xào vào nồi nước luộc gà. Lưu ý cho ít nước hơn nấu cơm hàng ngày để tránh cơm bị nhão.

Khi cơm đã chín, bạn xới ra bát ăn cùng với thịt gà và thêm nước chấm xì dầu để món ăn được đậm đà, ngon miệng. Cơm gà Hải Nam - Ảnh minh họa: Internet Cách nấu cơm gà Tam Kỳ Đây là món ăn đặc sản tại Tam Kỳ - Quảng Nam, món ăn này khá dễ làm lại mang đến hương vị hấp dẫn. Nguyên liệu cần chuẩn bị gồm có: 1 con gà trọng lượng từ 1 – 1,5 kg, hành lá, muối, bột nghệ, đường phèn, nước mắm, đường, nước cốt chanh, hành tây, rau thơm…Cách làm như sau: Gà làm sạch, nhét hành lá và gừng vào bụng gà. Cho gà, bột nghệ, muối, đường, gừng vào nồi nước luộc, đun nhỏ lửa khi đã sôi.

Khi gà chín, vớt ra để ráo nước. Gạo rửa sạch nấu với nước luộc gà. Muốn cơm có màu vàng thì cho thêm 1 chút bột nghệ vào nồi nấu cơm.

Hành tây thái mỏng, ngâm với dấm và đường.

Gà luộc xé nhỏ, sau đó trộn cùng với rau thơm, hành tây. Cho thêm nước mắm vào trộn đều, nêm nếm cho vừa khẩu vị người ăn. Thịt gà trộn bỏ ra đĩa, cho thêm 1 ít hành phi, dưa chuột trên đĩa.

Cơm chín, xới cơm ra bát rồi ăn kèm với thịt gà khi còn nóng hổi. Không chỉ là cơm gà Tam Kỳ mà đây còn là cách nấu cơm gà Quảng Nam mà người dân vùng đất này vẫn thường áp dụng.

Cơm gà Tam Kỳ - Ảnh minh họa: Internet Cách nấu cơm gà Phú yên Đây là món cơm gà cổ truyền của người dân tại Phú Yên. Nguyên liệu gồm có: 1 con gà trọng lượng khoảng 1kg, 2 cốc gạo, hành tây, tỏi, hành tím, sả, rau thơm, đường, dấm, muối, bột nghệ. Cách làm như sau: Gà rửa sạch, đun sôi nồi nước luộc gà. Lưu ý: cho thêm 1 củ gừng đập dập vào nồi.

Nhúng gà vào nồi nước luộc sơ, sau đó vớt gà ra rửa lại với nước sạch. Tiếp tục cho gà vào nồi luộc đến khi chín rồi cho thêm 1 chút muối ăn và một nửa củ hành tây vào. Sau đó, vớt ra cho ráo.

Cho tỏi vào phi thơm với dầu, tiếp tục cho gạo rang cùng. Cuối cùng, đổ nước luộc gà vào đun chín cơm rồi cho thêm 2 – 3 củ sả vào nồi nấu cơm. Sau đó, tắt bếp.

Pha nước chấm với dấm, nước mắm, đường, chanh, tỏi, ớt. Lưu ý nêm nếm để vừa với khẩu vị người ăn.

Chặt thịt gà thành từng miếng, xếp ra đĩa, cho thêm rau thơm, hành lá lên đĩa. Xới cơm ra bát ăn kèm với thịt gà và nước chấm. Cơm gà Phú Yên - Ảnh minh họa: Internet Cách nấu cơm gà Nha Trang Đây là món ăn rất nổi tiếng tại thành phố biển Nha Trang, được rất nhiều khách du lịch quan tâm và thưởng thức. Bạn cần chuẩn bị 1 con gà, gạo, tỏi, hành lá, sả, rau thơm, bột nghệ, gừng, nước mắm, muối, đường… Gà rửa sạch, cho vào nồi nước luộc thêm 1 vài nhánh gừng đập đập. Sau khi gà chín thì vớt ra đĩa.

Cho tỏi vào phi thơm với dầu rồi đổ gạo vào xào. Sau đó, cho nước luộc gà vào nấu cơm, thêm vài nhánh sả vào cho thơm. Muốn cơm vàng thì thêm một ít bột nghệ.

Gà chín xé nhỏ trộn lẫn với rau thơm, hành tây, mắm, muối, đường. Sau đó xếp ra đĩa.

Cơm chín bạn xới ra bát và thường thức món ăn cùng với thịt gà. Cơm gà Nha Trang - Ảnh minh họa: Internet Cách nấu cơm gà xối mỡ Bạn cần chuẩn bị một nửa con gà chặt thành từng miếng, cà chua, dưa chuột, mộc nhĩ, tỏi, hành, gừng, đường, xì dầu, hạt nêm, tương ớt… Cách thực hiện: Ướp thịt gà với tỏi và thêm một chút đường trong thời gian khoảng 30 phút.

Luộc gà, thêm hành, gừng đập dập, muối vào nồi. Sau khi gà chín vớt gà ra đĩa.

Khi gà đã khô, tiếp tục cho mỡ vào chảo và rán gà. Rán tới khi nào lớp da gà ngả màu vàng, da giòn thì vớt ra đĩa.

Lấy nước luộc gà để nấu cơm. Phi thơm tỏi với dầu, có thể cho thêm bột nghệ nếu muốn cơm vàng. Sau đó vớt tỏi ra giữ lại phần mỡ chiên.

Cơm chín, xới cơm ra bát, trộn lẫn với phần mỡ chiên được giữ lại. Cho chảo lên bếp đảo đều cơm lẫn mỡ, đến khi hạt cơm săn lại là được.

Cho cơm ra đĩa và xếp thịt gà lên cùng để thưởng thức, có thể cho thêm các loại rau thơm, dưa leo để món ăn thêm ngon hơn. Cơm gà xối mỡ - Ảnh minh họa: Internet Cách nấu cơm gà chiên giòn Đây là món ăn thực hiện không quá khó, bạn có thể thực hiện dễ dàng ngay tại nhà. Chuẩn bị khoảng 500gr đùi gà, 400gr gạo, xương gà đã lóc thịt, hành tây, cà chua, mắm, muối, đường, hạt nêm… Cho đùi gà và xương gà nồi nước luộc. Đến khi đùi vừa chín tới thì vớt ra ngâm vào đá lạnh khoảng 5 phút.

Cho đùi gà vào chiên với dầu ăn, đến khi đùi gà chín vàng thì vớt ra đĩa.

Vớt xương gà ra khỏi nồi rồi cho gạo vào nấu cơm với nước luộc gà, thêm một chút muối. Đến khi cơm chín thì tắt bếp.

Cho hành tây, tỏi, ớt vào phi thơm với dầu, thêm chút nước tương và nước dùng đun lên làm nước sốt.

Xới cơm ra đĩa, xếp đùi gà lên trên rồi rưới nước sốt để thưởng thức. Bạn nên ăn cùng với cà chua, dưa leo để cho món ăn thêm ngon hơn. Với mỗi địa phương đều có cách nấu cơm gà ngon khác nhau phụ thuộc vào từng khẩu vị ăn uống của từng vùng miền khác nhau. Hy vọng những thông tin hướng dẫn ở bài viết trên có thể giúp bạn đọc tự tay chế biến món cơm gà dành cho những người thân yêu trong các bữa cơm hàng ngày.

Cách làm xoài ngâm đường khiến cả nhà mê tít Cách làm xoài ngâm đường chắc chắn là công thức được nhiều bạn trẻ tìm kiếm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/top-cac-cach-nau-com-ga-ngon-cho-bua-com-sum-hop-gia-dinh-349901.html