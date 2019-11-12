Mách mẹ 5 công thức nấu súp gà cho bé thơm ngon khó cưỡng

Cách nấu súp gà cho bé cần tuân thủ theo các nguyên tắc sau:

Hạn chế cho bé từ 6 tháng tuổi trở lên ăn dặm với các loại hạt. Nên tập cho bé từ từ, lượng ít tăng dần, không nóng vội, đặc biệt phải làm nhuyễn.

Không sử dụng các món ăn hàm chứa lượng đạm cao khiến bé dưới 1 tuổi khó hấp thụ, tiêu hóa. Chẳng hạn như các món pate gan, hải sản (sò, cua, ốc,…),…

Không nêm nhiều muối, đường vào thức ăn dặm cho bé.

Rau mùi, hành lá đã rửa sạch, 1 củ cà rốt, gia vị (gồm bột nêm, mắm, ít mì chính).

Mộc nhĩ, nấm hương 30 gram. Nấm hương đã được ngâm nước nóng ít nhất 8 tiếng để nở đều.

Ngô non 30 gram đã rửa sạch và tách rời hạt

Rửa sạch thịt gà, luộc chín, sau đó, vớt ra để nguội và xé nhỏ ra thành từng sợi nhuyễn. Nước luộc gà mẹ đừng bỏ đi nhé, nhớ giữ lại tô riêng để lát dùng tiếp.

Gọt vỏ và rửa sạch cà rốt, rồi cắt nhỏ hình hạt lựu cho bé dễ ăn. Cắt chân nấm hương, thái sợi nhỏ.

Cách nấu súp gà cho bé ăn dặm dễ tiêu hóa cũng cắt nhỏ hành lá, rau mùi luôn.

Đổ nước luộc gà giữ lại ban nãy vào một nồi sạch khác, đun sôi. Song song đó, cho thịt gà xé lên chảo xào sơ cùng ít gia vị.

Thịt gà xào xong thì đổ vào nồi nước luộc, cùng nấm, ngô non và cà rốt vào theo.

Nước sôi, nêm ít gia vị, cho lòng đỏ trứng gà vào khuấy đều cùng nồi nước.

Hỗn hợp sôi lần 2 thì cho bột năng vào.

Vừa đun, vừa quấy tay đều hỗn hợp khoảng 2 phút nữa thì cho hành lá, rau mùi vào (nếu bé chưa ăn được thì bỏ qua bước này), tắt bếp.