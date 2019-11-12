Mách mẹ 5 công thức nấu súp gà cho bé thơm ngon khó cưỡng

Cách nấu súp gà cho bé ăn dặm và trẻ trên 1 tuổi có thể gồm thành phần nguyên liệu giống nhau, nhưng cách nêm nếm gia vị khác nhau. Điều này tùy thuộc vào đặc điểm phát triển thể chất riêng của trẻ ở từng giai đoạn độ tuổi. Để nấu súp gà cho con đầy đủ dinh dưỡng, chuẩn khoa học, dưới đây là 5 công thức cho món súp gà thơm ngon.
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1. Nấu súp gà cho bé ăn dặm cần lưu ý những gì?
Cách nấu súp gà cho bé cần tuân thủ theo các nguyên tắc sau:
- Không nêm nhiều muối, đường vào thức ăn dặm cho bé.
- Không sử dụng các món ăn hàm chứa lượng đạm cao khiến bé dưới 1 tuổi khó hấp thụ, tiêu hóa. Chẳng hạn như các món pate gan, hải sản (sò, cua, ốc,…),…
- Nếu gia đình có tiền sử dị ứng thức ăn, không nên sử dụng loại thực phẩm đó chế biến cho bé ăn dặm.
- Hạn chế cho bé từ 6 tháng tuổi trở lên ăn dặm với các loại hạt. Nên tập cho bé từ từ, lượng ít tăng dần, không nóng vội, đặc biệt phải làm nhuyễn.
- Cách nấu súp gà cho bé ăn dặm cũng cần đi kèm bổ sung lượng 500 – 600 ml sữa mỗi ngày để tăng cường dưỡng chất đầy đủ cho bé dưới 1 tuổi phát triển thể chất toàn diện.
2. 5 cách nấu súp gà cho bé
2.1. Súp trứng gà ngô non, nấm nhĩ
Nguyên liệu
- Thịt nạc đùi gà 50 gram
- Ngô non 30 gram đã rửa sạch và tách rời hạt
- 1 lòng đỏ trứng gà
- Mộc nhĩ, nấm hương 30 gram. Nấm hương đã được ngâm nước nóng ít nhất 8 tiếng để nở đều.
- 2 thìa cà phê bột năng
- Rau mùi, hành lá đã rửa sạch, 1 củ cà rốt, gia vị (gồm bột nêm, mắm, ít mì chính).
Thực hiện
- Rửa sạch thịt gà, luộc chín, sau đó, vớt ra để nguội và xé nhỏ ra thành từng sợi nhuyễn. Nước luộc gà mẹ đừng bỏ đi nhé, nhớ giữ lại tô riêng để lát dùng tiếp.
- Gọt vỏ và rửa sạch cà rốt, rồi cắt nhỏ hình hạt lựu cho bé dễ ăn. Cắt chân nấm hương, thái sợi nhỏ.
- Cách nấu súp gà cho bé ăn dặm dễ tiêu hóa cũng cắt nhỏ hành lá, rau mùi luôn.
- Đổ nước luộc gà giữ lại ban nãy vào một nồi sạch khác, đun sôi. Song song đó, cho thịt gà xé lên chảo xào sơ cùng ít gia vị.
- Thịt gà xào xong thì đổ vào nồi nước luộc, cùng nấm, ngô non và cà rốt vào theo.
- Nước sôi, nêm ít gia vị, cho lòng đỏ trứng gà vào khuấy đều cùng nồi nước.
- Hỗn hợp sôi lần 2 thì cho bột năng vào.
- Vừa đun, vừa quấy tay đều hỗn hợp khoảng 2 phút nữa thì cho hành lá, rau mùi vào (nếu bé chưa ăn được thì bỏ qua bước này), tắt bếp.
- Múc súp gà ngô non ra để nguội bớt rồi tập cho bé ăn dặm.
2.2. Cách nấu súp gà cho bé ăn dặm với rau củ
Nguyên liệu
- Thịt nạc gà 100 gram
- 1 củ cà rốt đã gọt vỏ, rửa sạch, thái hạt lựu
- Đậu Hà Lan 50 gram đã rửa sạch
- Nấm đông cô 30 gram đã được ngâm qua đêm, rửa sạch, cắt chân, thái sợi nhỏ
- 1 trứng gà tách vỏ, bỏ vào chén sạch
- Rau mùi, hành lá – nếu bé nhà bạn chưa ăn được thì bỏ qua nguyên liệu này
- 2 thìa cà phê bột bắp
- Ít gia vị gồm dầu mè, tiêu, hạt nêm, muối
Thực hiện
- Rửa sạch gà, luộc chín, để nguội, xé sợi nhuyễn, để riêng nước luộc qua một bên.
- Đổ bột bắp vào tô nước lạnh, khuấy đều để không vón cục. Sau đó, đổ hỗn hợp bột vào chén trứng, nêm nếm vừa khẩu vị và độ tuổi của bé.
- Lấy phần nước luộc gà ra, đổ vào nồi đun sôi, đồng thời, cho cà rốt, đậu vào luộc chín. Sau đó, tiếp tục cho nấm, thịt gà xé vào, nhẹ tay khuấy đều, tiếp tục nêm nếm.
- Cuối cùng, đổ hỗn hợp bột bắp vào nồi súp gà, khuấy thêm vài phút nữa cho súp sôi thì tắt bếp. Vậy là hoàn tất cách nấu súp gà cho bé với rau củ thập cẩm đơn giản mà đầy đủ dinh dưỡng.
2.3. Cách nấu súp gà cho bé cùng trứng gà và nấm
Nguyên liệu
- Thịt nạc đùi gà 40 gram
- Nấm hương, mộc nhĩ 40 gram đã ngâm nở qua đêm với nước nóng
- 1 trứng gà chỉ tách lấy lòng trắng
- Nước lọc 200 ml
- 1 thìa cà phê bột sắn
- Hành lá, rau mùi – tùy bé
- Gia vị: Ít muối, ít hạt nêm và bột ngọt
Thực hiện
- Thịt gà rửa sạch với nước nhiều lần, để ráo, luộc chín rồi để riêng thịt với nước dùng. Cách nấu súp gà cho bé này thực hiện băm thịt gà nhỏ.
- Băm nhuyễn nấm hương và mộc nhĩ, hành lá, rau mùi.
- Đổ nước luộc gà vào nồi khác, bắc bếp đun lửa to, cho thịt gà bằm vào.
- Nước sôi, cho nấm vào đun tiếp khoảng 10 phút.
- Tiếp đến, đổ bột sắn vào và liên tục khuấy đều tay.
- Từ từ cho lòng trắng trứng vào, nêm nếm gia vị khi nước sôi, tắt bếp. Vậy là hoàn tất cách nấu súp gà cho bé 1 tuổi cực ngon miệng.
2.4. Cách nấu súp gà cho bé với nấm và trứng cút
Nguyên liệu
- Thịt đùi gà nạc 15 gram xay nhuyễn
- 2 cái nấm hương rửa sạch, xay nhuyễn
- 1 cánh mộc nhĩ nhỏ rửa sạch, xay nhuyễn
- 1 – 2 trứng cút đã tách lấy lòng đỏ
- 1 thìa cà phê bột sắn
- Nước lọc 200 ml
Thực hiện
- Luộc thịt gà, đến khi sôi thì cho nấm hương, mộc nhĩ vào.
- Pha 200 ml nước lọc với bột sắn hòa tan, rồi đổ vào nồi luộc gà.
- Khuấy đều hỗn hợp vài phút sau thì cho tiếp lòng đỏ trứng cút vào.
- Đợi hỗn hợp súp gà sôi lần nữa thì nêm nếm gia vị vừa ăn.
Vậy là xong cách nấu súp gà cho bé với trứng cút, bột sắn, nấm đơn giản cực dễ làm.
2.5. Cách nấu súp gà cho bé từ nước dừa và giò lụa
Cách nấu súp gà cho bé dùng nguyên liệu nước dừa dưới đây sẽ giúp món súp trong nước, vị đậm đà hơn cho bé dễ ăn, đủ dinh dưỡng. Ngoài ra, nên dùng thịt lườn gà để nấu súp gà xé mềm, ngon, bé dễ hấp thụ hơn.
Nguyên liệu
- Ngô non 100 gram đã tách rời hạt, rửa sạch
- Nấm hương 100 gram rửa sạch, thái sợi
- 1 củ cà rốt gọt vỏ, rửa sạch, thái nhỏ hình hạt lựu
- 1 trái dừa chặt lấy nước
- Thịt lườn gà 300 gram rửa sạch
- 10 trứng cút luộc và bóc sạch vỏ
- 1 lòng đỏ trứng gà
- Nước lọc 200 ml
- 3 thìa cà phê bột năng
- Chả giò lụa 100 gram
- Hành, ngò (không có cũng được) thái sợi mỏng
- Ít hạt nêm, muối, tiêu để nêm nếm
Thực hiện
- Luộc thịt gà, có thể nêm ít bột ngọt, muối vào để gia vị thấm thịt gà ngon hơn. Nhớ vớt bọt thường xuyên để nước luộc trong, ngon hơn.
- Gà luộc xong thì vớt ra để ráo và nguội, xé sợi.
- Đổ nước dừa vào nồi nước luộc gà, nêm nếm vừa khẩu vị. Nước luộc sôi, cho ngô non, cà rốt vào, rồi lại lần lượt cho tiếp thịt gà xé, nấm hương, trứng cút vào hòa cùng hỗn hợp súp.
- Pha bột năng với 200 ml nước lọc cho tan đều. Sau đó, đổ chén bột này vào hỗn hợp súp, khuấy đều 1 chiều và đun sôi đến khi nước súp quánh dẻo lại thì tiếp tục cho trứng vào.
- Cuối cùng, cho chả giò vào để hỗn hợp sôi lần nữa thì tắt bếp.
Cách nấu súp gà cho bé ở công đoạn này có thể nêm nếm lần nữa cho vừa khẩu vị bé rồi đợi nguội, múc ra trang trí cùng hành, ngò cho bé thưởng thức.
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Với 5 cách nấu súp gà cho bé ăn dặm được tổng hợp trên đây sẽ giúp các mẹ có thêm nhiều gợi ý làm phong phú thực đơn đảm bảo dinh dưỡng cho bé yêu đầy đủ hơn. Tùy sở thích, khẩu vị từng bé, mẹ chọn cách nấu súp gà cho bé phù hợp nhé. Bên cạnh đó, cần lưu ý những nguyên tắc dinh dưỡng khi chế biến thức ăn dặm cho bé dưới 1 tuổi chuẩn khoa học.