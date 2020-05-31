Hướng dẫn cách làm món cá lăng nấu canh chua thơm ngon, đậm đà hương vị

Cá lăng nấu canh chua là món ăn có cách tiến hành đơn giản, dễ làm. Có nhiều cách nấu canh chua cá lăng khác nhau với hương vị riêng biệt.

Những cách chế biến cá lăng được ưa chuộng có thể kể đến như cá lăng nấu chuối , cá lăng kho tô, cá lăng nướng than hoặc nấu canh chua. Ngoài cách nấu với măng chua, các bà nội trợ có thể biến tấu với những nguyên liệu khác như cà chua, dứa, sấu chua,… để tạo nên hương vị riêng biệt.

Cá lăng được biết đến là loại cá hảo hạng. Thịt cá lăng thơm ngon, mềm, ít xương dặm, vị ngọt và béo,chứa nhiều dưỡng chất. Loại cá này đặc biệt được người dân vùng miền núi phía Bắc xem như đặc sản.

Có thể biến tấu với những nguyên liệu khác như cà chua, dứa, sấu chua,… để tạo nên hương vị riêng biệt

Cách 1: Nấu canh chua cá lăng

Nguyên liệu nấu canh chua cá lăng như sau:

+ 400gram cá lăng

Mua cá lăng, bạn nhớ lấy con cá còn sống, thì cá mới có thịt tươi ngon, ngọt, không bở. Cá còn nguyên vẹn, không bị tróc vảy, trầy xước. Cá to, thân béo tròn và mướt, mang đỏ tươi, mình cá cứng, phần đầu cân đối với thân.

Thịt cá tươi ngon, ngọt, không bở

+ Cà chua bi, sấu, gừng, ớt, nghệ, sả, rau ngổ, hành lá

+ Muối, hạt tiêu

Hướng dẫn nấu canh chua cá lăng:

+ Bước 1: Sơ chế nguyên liệu: Rửa sạch cá lăng, để ráo nước. Các loại rau rửa sạch, cắt dứa thành lát mỏng. Dập nát gừng, nghệ.

Các loại rau rửa sạch, cắt dứa thành lát mỏng

+ Bước 2: Cho gừng, nghệ vào cá lăng, tẩm ướp cùng gia vị bột canh, hạt tiêu. Trộn đều tầm 15 phút cho ngấm gia vị vào cá.

Tẩm ướp gia vị cho cá lăng

+ Bước 3: Đặt chảo lên bếp và đun sôi dầu, sau đó, cho cá vào đảo sơ qua. Đây là thao tác nhằm làm hết mùi tanh của cá, đồng thời giúp cá hết mùi tanh, thịt cá săn chắc, nước nghệ thấm vào từng thớ thịt cá. Trông từng lát cá sẽ có màu vàng tươi đẹp mắt.

+ Bước 4: Đặt nồi nước lên bếp đun với sấu chua, sả, cà chua bi và một chút gia vị. Khi nước đã sôi, bạn cho cá đã chiên sơ vào nồi.

Đặt nồi nước lên bếp đun với sấu chua, sả, cà chua bi và một chút gia vị

+ Bước 5: Sau khoảng 15 phút, thịt cá chín vừa tới, bạn tắt bếp và cho sấu chua vào. Tùy theo sở thích, bạn cho sấu nhiều hay ít. Nấu thêm 1 phút nữa thì tắt bếp.

Vậy là món cá lăng nấu canh chua đã được hoàn thành, bạn múc canh ra bát và trang trí với rau ngổ, hành lá.

Món cá lăng nấu canh chua đã được hoàn thành, bạn múc canh ra bát và trang trí với rau ngổ, hành lá

Món canh chua cá lăng được nấu chỉ trong tầm 30 phút. Đây là món ăn đậm đà hương vị sẽ rất phù hợp với những bà nội trợ bận rộn ở thành thị. Vị ngọt của cá, chua chua của dấu, mùi nồng thơm của các gia vị sả, ớt, hạt tiêu sẽ giúp bữa ăn gia đình bạn thêm hấp dẫn.

Cách 2: Cá lăng nấu măng chua

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

+ 500g cá lăng

+ 1 bát con măng chua

+ 3 quả cà chua

+ Dứa, ngò tàu, ớt, hành lá

+ Gia vị: Nước mắm, muối, hạt nêm, tiêu

Hướng dẫn cách nấu cá lăng măng chua đầy hấp dẫn:

+ Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Sau khi làm sạch cá lăng, lấy muối chà xát ngoài da để loại bỏ chất nhầy, cặn bẩn.Tiếp đó, đem chặt cá thành từng khúc vừa ăn, chừng khoảng 2-3 cm. Cho cá vào bát lớn, nêm gia vị vừa ăn với 1 thìa nhỏ muối, 1 chút tiệu, 1 thìa hạt nêm và 2 thìa nước mắm. Ướp khoảng 20 phút cho cá ngấm gia vị.

Cho cá vào bát lớn, nêm gia vị vừa ăn

- Rửa sạch cà chua, thái múi cau. Thái măng chua thành lát mỏng vừa ăn.

- Gọt sạch vỏ dứa, loại bỏ mắt dứa, lấy 1/2 quả cắt thành các miếng dày khoảng 0.5 cm.

- Rửa sạch hành lá và ngò, thái nhỏ.

+ Bước 2: Thực hiện món canh chua cá lăng

Đặt chảo lên bếp và đun nóng dầu ăn,cho hành vào phi thơm rồi cho cà chua, măng chua vào xào cho mềm. Sau đó, cho chừng 1,5 lít nước vào nồi. Đun sôi nước chừng 2 phút, cho lần lượt cá, dứa và ớt vào. Nấu cho sôi thêm và nếm gia vị vừa ăn.

Canh chua cá lăng là sự kết hợp vị ngọt thanh của cá lăng, vị chua dịu của măng, dứa, cà chua và mùi thơm nồng của hành, ngò tàu và tiêu

Vặn lửa nhỏ lại và đun tiếp khoảng 30 phút nữa, tắt bếp. Vậy là món canh chua cá lăng thơm ngon đã được hoàn thành. Múc canh ra bát, rắc thêm rau ngò tàu và hành lá cho dậy mùi.

Yêu cầu thành phẩm:

Món canh chua cá lăng có phần thịt cá thơm ngon ngọt, trắng tinh. Nước canh vừa chua chua ngọt ngọt vừa cay cay rất đậm vị, hấp dẫn. Đây là món canh cực ngon có thể thưởng thức phù hợp trong bất cứ mùa nào, thời tiết nào.

Cách 3: Canh đầu cá lăng nấu dưa chua

Nguyên liệu cần chuẩn bị cho nấu canh dưa chua với đầu cá: Cho 4-5 người ăn

Chuẩn bị nguyên liệu đầu cá lăng

+ Đầu cá lăng

+ Dưa chua

+ Cà chua chín, dứa thơm, hành, thì là, ớt cay

+ Dầu ăn, hạt nêm, bột ngọt

Cần chọn rau dưa chua loại có phần cọng, được muối vàng, thơm vị chua tự nhiên

+ Chảo rán, xoong nấu canh, môi, đũa, thìa

Lưu ý: Để có được nồi canh dưa chua nấu cá ngon, bạn cần mua nguyên liệu tươi ngon. Đặc biệt, cần chọn rau dưa chua loại có phần cọng, được muối vàng, thơm vị chua tự nhiên.

Các bước tiến hành:

- Sơ chế nguyên liệu

+ Sơ chế đầu cá tươi để nấu canh chua

+ Làm sạch vảy cá, bỏ mang, bỏ ruột và rửa sạch.

+ Móc sạch cát đất trong vùng mang, sọ cá

+ Rửa sạch đầu cá lăng với muối, chanh cho sạch mùi tanh.

Rửa sạch đầu cá lăng với muối, chanh cho sạch mùi tanh

- Sơ chế rau và gia vị

+ Đem bóc vỏ gừng, ớt, rửa sạch, đập dập

+ Rửa sạch rau dưa chua, để ráo.

+ Hành củ bóc vỏ, băm nhỏ

+ Xắt nhỏ hành, thì là.

Đem bóc vỏ gừng, ớt, rửa sạch, đập dập

- Sơ chế quả

+ Dứa gọt sạch, cắt hình hoa, để sẵn

+ Cà chua thái miếng cau.

Tiến hành nấu canh cá dưa chua ngon đúng vị người Bắc

+ Bước 1: Ướp cá

Ướp đầu cá với một chút muối, hạt nêm, gừng băm nhỏ.

+ Bước 2: Nấu dưa chua với đầu cá

- Đặt chảo lên bếp, đun dầu cho nóng, cho hành vào phi thơm. Sau đó, cho đầu cá vào chiên sơ qua cho vàng, vớt ra đĩa.

- Cho 3 thìa café dầu ăn vào nồi khác. Cho cà chua, dưa chua vào xào sơ qua. Nêm gia vị cho ngấm. Khi cà chua đã mềm, đổ dưa chua vào xào chung, thêm vào một ít nước và đun sôi. Cho dứa vào nấu và nêm nếm gia vị cho vừa ăn.

Nấu canh đầu cá lăng dưa chua ngon đúng vị người Bắc

- Thêm rau hành, thì là, mùi tàu vào và tắt bếp. Lưu ý nên mở nắp vung để giữ canh có màu lá thơm tươi tắn.

+ Bước 3: Hoàn thiện

Múc canh ra bát, phần nước canh ngập đầu cá. Rắc thêm hạt tiêu cho dậy mùi.

Chỉ với vài bước đơn giản, bạn đã có thể hoàn thành món cá lăng nấu canh chua để chiêu đãi cả nhà

Chỉ với vài bước đơn giản, bạn đã có thể hoàn thành món cá lăng nấu canh chua để chiêu đãi cả nhà. Canh chua cá lăng là sự kết hợp vị ngọt thanh của cá lăng, vị chua dịu của măng, dứa, cà chua và mùi thơm nồng của hành, ngò tàu và tiêu. Hi vọng với những thông tin của phunuvagiadinh vừa chia sẻ bạn sẽ tiến hành thành công và có một bát canh ngon để bổ sung vào thực đơn hằng ngày cho gia đình.