Học ngay 4 công thức rau muống nấu canh đơn giản mà cực thơm ngon, thanh mát

Me 50 gr

Lá quế 50 gr

Tỏi 4 tép

Gia vị: Muối, Hạt nêm, Đường phèn, Dầu ăn

Mẹo chọn mua tôm tươi ngon:

- Tôm tươi ngon thường sẽ có phần vỏ bóng, thân tôm chắc chắn, phần đầu cứng và gắn chặt với phần mình. Phần chân tôm gắn chặt vào thân, phần thịt săn chắc.

- Không nên chọn mua những con tôm có chân đã chuyển sang màu đen hoặc chảy nhớt bởi đây là dấu hiệu cho thấy tôm không còn tươi.

- Tránh mua tôm bị mất vây đuôi, phần đuôi xòe ra, lỏng lẻo và đuôi không xếp gọn vào nhau. Đây có thể là tôm bắt lên đã lâu, đã ngâm qua chất bảo quản.

+ Các bước tiến hành món Canh rau muống tôm chua

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

- Nhặt rau muống và giữ lấy phần lá non, phần thân, tước bỏ lá già. Cho rau muống vào nước muối pha loãng ngâm trong 15 phút rồi đem xả sạch với nước, để ráo.

- Với phần lá quế, nhặt bỏ phần lá sâu rồi đem rửa sạch lại với nước.

- Sơ chế tôm, đem cắt râu tôm và gai trên đầu tôm. Lấy phần phân tôm trên đầu, chỉ tôm và rửa lại với nước sạch.

- Cho me vào chén nước nóng và ngâm khoảng 10 phút để me mềm. Dầm me lấy nước cốt. Đập dập tỏi, lột vỏ và thái lát mỏng.

Bước 2: Nấu canh

- Đun nóng dầu ăn và cho tỏi cắt lát vào chảo phi thơm trên lửa vừa, rồi vớt ra chén, tắt bếp.

- Dùng một nồi lớn đặt lên bếp. Cho chừng 1,5 lít nước vào nồi và đun với lửa vừa. Tiếp đó, cho thêm khoảng 2 muỗng canh nước cốt me, 1 muỗng cà phê muối, 1/2 muỗng cà phê hạt nêm, 1.5 muỗng canh đường phèn, khuấy đều cho đường tan ra.

- Nước bắt đầu sôi thì cho tôm và chén tỏi phi vào nồi. Tôm bắt đầu chín, vỏ tôm chuyển sang màu hồng nhạt thì cho rau muống vào, nấu thêm khoảng 5 phút nữa thì tắt bếp. Cuối cùng cho một ít rau quế vào nồi, khuấy nhẹ giúp tạo thêm mùi hương cho món canh.

Món canh rau muống nấu tôm có vị chua chua, ngọt thanh vừa phải

Thành phẩm

Món canh rau muống nấu tôm có vị chua chua, ngọt thanh vừa phải.

2. Canh rau muống cà chua

+ Nguyên liệu cần chuẩn bị

Rau muống: 1 mớ

Cà chua: 2 quả

Hành tươi, me chua

Giá đỗ, rau ngổ

Nước mắm

Gia vị cần có: hạt nêm, đường, muối, bột ngọt

+ Các bước tiến hành món Canh chua rau muống và cà chua

Cách chọn rau muống ngon: Nên chọn loại rau có lá nhỏ, phần thân mướt. Tránh chọn rau muống bị dập nát nhiều hoặc có kích thước to hơn bình thường.

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

- Nhặt bỏ phần gốc rau bị già và loại bỏ những lá úa, sâu. Sau đó, rửa rau muống thật sạch với nước nhiều lần. Ngâm rau muống cùng nước muối pha loãng. Sau 15 phút, nhẹ nhàng bóp để loại hết bọt ra khỏi rau và tráng lại lần nữa với nước muối. Cuối cùng là vớt rau ra rổ để ráo nước.

Nên chọn loại rau muống có lá nhỏ, phần thân mướt

- Rửa cà chua sạch và thái thành những miếng hình múi cau.

- Rửa sạch và đem thái rau ngổ, hành lá thành những khúc vừa ăn.

- Cho me chua vào bát nước sôi và dầm cho nát. Sau đó, dùng đồ lọc chắt lấy phần nước cốt me chua.

Bước 2: Nấu canh

- Bắc chảo lên bếp, đợi cho chảo nóng thì cho dầu ăn vào nồi đun sôi. Cho hành tỏi vào phi thơm rồi thêm nước vào đun sôi. Tiếp đó, cho cà chua vào nấu và cho phần nước cốt me vào. Nêm thêm gia vị gồm 2 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê nước mắm và 1 muỗng cà phê đường cho vừa khẩu vị.

- Khi nước bắt đầu sôi, lần lượt cho rau muống, giá đỗ, rau ngổ và hành tươi vào. Trộn các nguyên liệu và đảo đều, nêm nếm gia vị vừa ăn. Khi canh rau muống cà chua vừa chín tới thì tắt bếp, tránh để rau bị nhừ quá.

Bước 3: Hoàn thành

- Món canh đã được hoàn thành, múc ra tô và nên thưởng thức ngay khi còn nóng để cảm nhận được được trọn vẹn hương vị của món canh.

- Dùng món canh này ăn kèm với cơm trắng và món cá kho, thịt kho hoặc tàu hũ kho nấm cũng đều rất hấp dẫn.

Canh rau muống cà chua

Một số lưu ý cần nắm khi nấu canh:

- Để món canh rau muống cà chua thơm ngon, chuẩn vị nhất, nên bật lửa lớn khi nấu. Thực hiện các thao tác nhanh và canh chuẩn xác thời gian nấu để canh vừa chín tới và không bị nhừ.

- Khi nêm nếm canh, nếu dùng bột ngọt thì cần lưu ý đợi cho đến khi tắt vếp rồi mới cho bột ngọt vào. Lý do bởi bột ngọt sẽ bị biến chất ở nhiệt độ cao và dễ bị biến chất gây hại cho sức khỏe.

- Để tăng hương vị cho món ăn hơn, có thể cho vào canh những nguyên liệu như : bạc hà, thơm (dứa), đậu bắp, nấm rơm…

- Thay vì dùng nguyên liệu là nước cốt me chua, bạn cũng có thể dùng mẻ để nấu canh chua rau muống nấu mẻ vị cũng rất ngon.

3. Canh rau muống chay

Những món ăn từ thịt cá với quá nhiều chất đôi khi sẽ khiến bạn có cảm giác ngán ngẩm. Hãy nghĩ ngay đến món canh chua rau muống nấu chay với vị thanh đạm, bổ dưỡng để thay đổi khẩu vị hơn.

+ Nguyên liệu cần chuẩn bị

Đậu hũ non trắng: 2 miếng

Rau muống: 1 bó

Cà chua vừa chín: 2 trái

Me: 2 vắt

Nấm bào ngư: 200g

Ớt tươi, rau ngổ, ngò tây.

Gia vị cần có: đường, muối, bột ngọt, dầu ăn.

+ Các bước tiến hành canh rau muống nấu chay

Bước 1: Sơ chế

- Đầu tiên là nhặt rau muống và rửa sạch nhiều lần với nước. Sau đó đem đập dập phần cọng rau và cắt thành khúc vừa ăn.

- Rửa sạch cà chua, loại bỏ phần cuống và đem thái múi cau, loại sạch phần hạt.

Bước 2:

Đậu hũ cắt thành miếng vuông với kích thước vừa ăn. Cho đậu hũ vào chảo dầu chiên sơ qua rồi vớt ra để cho ráo dầu.

Bước 3:

- Gọt sạch phần nấm bị bẩn và ngâm chung với nước muối pha loãng. Xả nấm lại với nước lạnh để cho ráo nước và xé nhỏ.

- Nhặt rau ngổ, ngò tây và đem rửa sạch, cắt nhỏ. Cắt ớt tươi thành lát mỏng. Cho những nguyên liệu này vào chén và để để riêng.

- Cho phần me chín vào nước sôi và tán nhuyễn, đem lọc qua đồ lọc để chắt lấy phần nước cốt me.

Bước 4:

Đun nóng dầu ăn và cho tỏi vào phi thơm, tiếp đó thêm một tô nước lọc cùng nước cốt me vào đun sôi.

Bước 5:

Món canh chua rau muống nấu chay với vị thanh đạm, bổ dưỡng giúp thay đổi khẩu vị

- Lần lượt cho rau muống, nấm, cà chua, đậu hũ vào. Đun sôi nước thêm lần nữa rồi thêm muối, đường, bột ngọt cho hợp khẩu vị.

- Cho phần rau ngổ, ngò tây và ớt cắt lát vào và tắt bếp. Cho phần đậu hũ vào sau cùng lúc nước đã sôi nóng lên bởi đậu hủ rất dễ chín.

- Dùng kèm món canh chua chay với cơm trắng hoặc bún sẽ rất ngon.

4. Canh nghêu rau muống

+ Nguyên liệu cần chuẩn bị

1 mớ rau muống

400g nghêu

Muối

1 nhánh gừng nhỏ

+ Các bước tiến hành món canh nghêu rau muống

Nguyên liệu cần chuẩn bị để nấu canh nghêu rau muống

Bước 1:

- Nghêu đem rửa sạch và ngâm vào nước lạnh 30 phút rồi rửa lại thêm lần nữa.

- Rau muống nhặt sạch rồi đem rửa với nước muối pha loãng. Sau đó cho lên rổ cho ráo nước.

- Gừng cạo vỏ, thái chỉ.

Bước 2:

Bắc nồi nước lên bếp và cho nghê, thêm gừng vào nấu sôi đến khi nghêu mở miệng thì tắt bếp.

Bước 3:

- Vớt nghêu ra rổ và bóc lấy thịt khi nghêu vừa nguội. Lọc lại nước luộc nghêu.

- Đổ 2 bát con nước nghêu luộc vào nồi và cho thêm ít gừng thái sợi.

- Đun cho đến khi nước sôi thì cho rau muống và thịt nghêu vào, nêm gia vị cho vừa miếng, nấu sôi lại thì tắt bếp.

Lưu ý: Chỉ cần nhặt sạch lấy phần ngọn rau muống, nhưng cũng có thể thái nhỏ nếu muốn.

Canh nghêu rau muống có vị nước ngọt mát, rau muống giòn ngon

Trên đây là chia sẻ 4 công thức rau muống nấu canh đơn giản, thanh mát, thơm ngon. Hi vọng sẽ giúp bạn đọc có thêm công thức chế biến mới để làm phong phú thực đơn bữa ăn gia đình.