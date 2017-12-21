Hãy để ngày Tết thêm trọn vẹn hương vị với cách làm mứt cà rốt sợi đơn giản này

Vào bếp 21/12/2017 17:31

Hãy để khay kẹo mứt Tết nhà bạn thêm màu sắc và hấp dẫn hơn với cách làm mứt cà rốt sợi đơn giản này. Sắc cam đẹp cùng với hương vị thơm ngon sẽ làm bạn hài lòng.

Nếu như Tết năm nào nhà bạn cũng ăn mứt dừa, mứt bí đao, mứt khoai lang thì năm nay, hãy để khay bánh kẹo nhà bạn thêm phần mới lạ và hấp dẫn hơn với cách làm mứt cà rốt sợi đơn giản này. Chị em phụ nữ hãy tranh thủ những lúc rảnh rỗi mà vào bếp thực hiện tự món ăn này. Đảm bảo những ai yêu thích đồ ngọt sẽ không bỏ qua món mứt cà rốt này của bạn đâu nhé.

Như chúng ta đã biết, thị trường Tết thường khá là sôi động, bởi vậy những loại thực phẩm không rõ nguồn gốc thường bày bán tràn lan và rất khó kiểm soát. Ngay cả các món bánh kẹo, mứt cũng có thể làm giả và không hề có chất lượng. Do vậy, thay vì chọn mua ở ngoài chợ, nhiều gia đình lại thích tự tay mình chế biến để đảm bảo sức khỏe gia đình trong những ngày đầu năm và cũng như ăn một cái Tết trọn vẹn nhất nhé.

Nguyên liệu làm món mứt cà rốt sợi

  • Cà rốt khoảng 3 đến 6 củ tùy vào số lượng bạn muốn làm nhiều hay ít.
  • Đường trắng.
  • Ống vani.
  • Nước vôi trong.

Bạn nên chọn củ cà rốt còn tươi mới, không bị sâu đục, cứng chắc, củ thẳng, láng để làm mứt cà rốt sẽ ngon hơn.

Chuẩn bị nguyên liệu làm mứt cà rốt sợi chất lượng nhất
Chuẩn bị nguyên liệu làm mứt cà rốt sợi chất lượng nhất (Ảnh: Internet)

Cách làm mứt cà rốt sợi

Cà rốt rửa sạch, cạo bỏ vỏ rồi bào thành những sợi to. Mứt cà rốt sẽ càng ngon khi bạn bào sợi to, nếu bào sợi nhỏ khi sên mứt lên sẽ dễ bị gãy nát và ăn sẽ không ngon. Bạn hãy bào thành những sợi dài nhé.

Sau đó, ngâm cà rốt đã bào sợi vào nước vôi trong khoảng 2 – 3 tiếng đồng hồ. Làm cách này với mục đích giảm mùi ngai ngái, giúp sợi cà rốt trở nên cứng hơn không bị giập nát khi sên mứt.

Ngâm cà rốt trong nước vôi để khi làm mứt sẽ ngon và cứng hơn
Ngâm cà rốt trong nước vôi để khi làm mứt sẽ ngon và cứng hơn (Ảnh: Internet)

Khi đã ngâm xong, bạn vớt cà rốt ra và rửa lại vài lần với nước sạch rồi để cho ráo bớt nước. Sau đó ướp cà rốt với khoảng 300 gram đường, đảo đều để qua đêm cho đường tan chảy hết.

Trộn đường và ngâm khoảng vài tiếng để sên mứt dừa cà rốt sợi đậm vị hơn
Trộn đường và ngâm để sên mứt dừa cà rốt sợi đậm vị hơn (Ảnh: Internet)

Lấy một cái chảo rộng sâu lòng, cho số cà rốt đã ngâm vào và tiến hành sên, sên trên ngọn lửa vừa. Dùng đũa đảo đều tay để cà rốt không bị cháy khét. Cứ đảo liên tục như vậy cho đến khi sợi cà rốt khô hẳn, lúc này hãy cho thêm vani vào đảo đều và thấy xuất hiện bột đường kết tinh bám quanh sợi cà rốt và thành chảo là được.

Như vậy, với cách làm mứt cà rốt sợi đơn giản này là bạn đã hoàn thành dễ dàng. Chỉ cần đợi mứt nguội đi rồi bảo quản trong bịch hoặc bình thủy tinh là được. Món mứt ăn trong tuần đầu tiên sẽ giữ được vị thơm ngon.

Món mứt cà rốt hoàn thành trông thật hấp dẫn
Món mứt cà rốt hoàn thành trông thật hấp dẫn (Ảnh: Internet)

Thành phẩm mứt cà rốt sợi ngon nhất

Nếu như món mứt cà rốt thực hiện thành công thì khi ăn vào sẽ cho bạn cảm giác ngọt thanh, sợi cà rốt dai, giòn. Đồng thời sẽ dậy mùi thơm của vani cũng như lên màu cam đẹp mắt.

Ăn miếng mứt cà rốt kèm theo ly trà nóng quả là sự kết hợp hoàn hảo nhất. Ngày Tết, thay những món mứt được mua sẵn bằng công thức làm mứt cà rốt thái sợi đơn giản này sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí, công sức và còn đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Lấy món mứt này làm quà hay đãi khách khứa, bạn bè thăm nhà quả là tuyệt vời đấy. Chúc bạn sẽ thành công trong lần thực hiện đầu tiên.

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