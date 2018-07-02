Chẳng cần đến Thái vẫn có cách làm pad thái ngon chuẩn vị ngay tại nhà

Mùa hè này nếu không có dịp đi du lịch Thái Lan để thưởng thức món pad thái với hương vị đặc trưng của xứ sở chùa vàng thì bạn có thể tự làm ngay tại nhà với cách làm pad thái ngon không thua kém gì ăn tại bản địa. Dưới đây là công thức làm pad thai cực nhanh và đơn giản bạn có thể tham khảo:

Pad Thái là món ăn đặc trưng được nhiều người biết tới khi nhắc đến Thái Lan - Ảnh: Internet

- Thịt gà: 100g

- Phở khô: 200g

- Ớt tươi: 3 quả

- Giá đỗ: 100g

- Ớt chuông: 1 quả

- Hành tây: ½ củ

- Cà rốt: 1/3 củ, bào nhỏ

- Trứng gà: 2 quả

- Me chín: 2 thìa canh

- Tỏi băm: 1 củ

- Lạc rang chín, giã nhỏ

- Lá hẹ

- Các loại gia vị như: dầu ăn, nước mắm, đường kính, tiêu xay, bột canh,...

Cách làm pad thái ngon đúng điệu Thái Lan

Phần 1: Cách làm sốt pad thai

Me chín bạn ngâm với 200ml nước sôi hoặc đem đun với lửa nhỏ trên bếp để tan hết phần thịt me ra, sau đó đổ qua rây để lọc lại phần bã.

Ớt tươi rửa sạch, bỏ hạt, sau đó băm nhỏ

Sốt me là bí quyết làm nên vị ngon cho pad thái - Ảnh: Internet

Làm nóng chảo, đổ vào 2 thìa cà phê dầu ăn, cho tỏi băm vào phi thơm rồi cho nước me vừa lọc vào, đun to lửa cho sôi thì thêm vào 3 thìa cà phê đường kính trắng, 3 thìa cà phê nước mắm, ½ thìa cà phê bột canh, cuối cùng là cho ớt vào, vặn nhỏ lửa cho sôi lăn tăn khoảng 1-2 phút rồi tắt bếp

Phấn 2: Cách làm pad Thái gà tôm ngon chuẩn vị

Làm nóng chảo, sau đó cho dầu ăn và tỏi băm vào, phi thơm vàng

Tôm sau khi làm sạch thì bóc bỏ vỏ, cho vào chảo xào sơ cho thịt tôm hơi săn lại thì đổ thêm thịt gà vào cùng với ½ thìa cà phê bột canh, xào chín

Pad Thái có vị ngọt tự nhiên từ tôm và thịt gà - Ảnh: Internet

Vẫn chiếc chảo đó, cho thêm 1 thìa cà phê dầu ăn, đợi nóng chảo rồi đổ ớt chuông, hành tây và cà rốt thái lát mỏng vào. Đảo đều tay đến khi gần chín thì bạn đổ thêm giá đỗ vào, nêm thêm ½ thìa cà phê bột canh, ¼ thìa đường.

Dồn hết các loại rau củ ra ngoài rìa chảo, đập 2 quả trứng gà vào giữa, sau đó đảo thật nhanh tay để trứng ngấm kỹ vào rau, cho phở khô đã được trụng qua nước sôi vào nồi, vặn to lửa để nước còn trong phở bốc hơi nhanh, tránh làm cho sợi phở bị nát

Cuối cùng, cho tôm và thịt gà vào chảo, rưới nước mắm me đã chuẩn bị lên, đảo đều, cho thêm ít hẹ vào rồi tắt bếp, rắc thêm chút tiêu xay là xong

Pad Thái là món ăn có nhiều vị cay và chua, rất kích thích vị giác - Ảnh: Internet

Bạn múc pad thái ra đĩa, rắc thêm một chút đậu phộng giã nhỏ lên trên, nếu thích chua và để đỡ ngán thì có thể vắt một chút chanh tươi vào, trộn đều là có thể thưởng thức ngay. Với cách làm pad thái vừa ngon vừa đơn giản này, bạn có thể thưởng thức món ăn phổ biến nhất tại đất nước Thái Lan ngay tại nhà mình mà chẳng cần phải đi đâu. Nếu là fan của đồ ăn cay nóng thì pad Thái ăn với ớt chưng cũng rất kích thích vị giác. Chúc các bạn thành công!