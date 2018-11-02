Cách phân biệt hồng treo gió Đà Lạt với hồng sấy dẻo Trung Quốc

Cơn sốt hồng sấy dẻo là cơ hội để hồng Trung Quốc tràn vào thị trường Việt Nam. “Đội lốt” hồng treo gió Đà Lạt, nhiều hộ kinh doanh đã có thể thu lời gấp 2 – 3 lần từ việc bán hồng sấy dẻo Trung Quốc. Người tiêu dùng cần tỉnh táo để biết cách phân biệt hồng treo gió Đà Lạt tự làm với hồng sấy dẻo Trung Quốc , tránh nhầm lẫn mua phải sản phẩm kém chất lượng với giá thành cao không tương xứng.

Hồng treo gió Nhật Bản hay hồng treo gió Hàn Quốc đã không còn là món ăn xa lạ bởi vị thơm ngọt, mềm dẻo hấp dẫn mà quả hồng đem đến. Thời gian gần đây, món ăn này bỗng tạo thành một cơn sốt khiến các chị em thi nhau mua về thưởng thức.

Hồng treo gió Hàn Quốc hay Nhật Bản là thứ quà đắt tiền với giá lên tới hàng triệu đồng cho 1kg. Tuy nhiên, tại Việt Nam, đối với những chị em không thể tự làm tại nhà thì nhiều người tìm đến loại hồng sấy gió của Đà Lạt với hương vị thơm ngon không kém mà giá thành rẻ hơn rất nhiều, chỉ dao động ở mức 260.000 đồng cho tới 450.000 đồng cho 1kg.

Hồng treo gió Hàn Quốc, Nhật Bản được bán với giá khá cao

Nhưng có cầu ắt có cung, thị trường hồng treo gió với những loại hồng giá rẻ chỉ từ 90.000 đồng cho tới 170.000 đồng cho 1kg. Giá thành hấp dẫn cộng với xu hướng muốn thử món ăn ngon là cơ hội tốt để hồng sấy dẻo Trung Quốc thâm nhập vào thị trường Việt Nam một cách dễ dàng qua vô số cách “đột lốt” hồng treo gió Đà Lạt.

Bất cứ đâu cũng có thể dễ dàng tìm mua được loại hồng sấy dẻo Trung Quốc này với nhiều mức giá khác nhau, tuy nhiên theo nhiều tiểu thương tại các điểm bán lẻ tại Hà Nội, loại hồng Trung Quốc này chỉ nhập vào với mức giá 60.000 – 65.000 đồng/1kg. Với giá này, nhiều chiêu trò quảng cáo mời chào cũng xuất hiện đánh vào tâm lý và lòng tin của người tiêu dùng. Tiểu thương thì chào bán rằng loại hồng này là hồng “nội địa Trung Quốc”, hoặc “sang” hơn là hồng Đà Lạt tự làm. Người tiêu dùng rất khó để có thể phân biệt được nên thường dễ dàng bị đánh lừa.

Hồng sấy dẻo Trung Quốc tràn vào thị trường với giá bán buôn chỉ khoảng 60.000 đồng/kg

Cách nhận biết giữa hồng treo gió Đà Lạt và hồng sấy dẻo Trung Quốc

Hoàn toàn có thể phân biệt được hồng Đà Lạt với hồng sấy dẻo Trung Quốc bằng mắt thường nếu tinh ý. Hồng sấy dẻo Trung Quốc thường có màu sậm, lớp phấn trắng dày bên ngoài, quả hồng dày vỏ và dai chắc, kích thước lớn. Khi ăn hồng sấy dẻo Trung Quốc sẽ thấy vị ngọt đậm không tự nhiên, nhai thấy dẻo và đàn hồi. Loại hồng Trung Quốc này nếu bảo quản trong tủ lạnh có thể để được cả năm mà không bị hỏng.

Vỏ ngoài của hồng sấy dẻo Trung Quốc có lớp phấn trắng dày

Trong khi đó, hồng sấy dẻo Đà Lạt lại có kích thước nhỏ hơn, gần như không có lớp phấn trắng bên ngoài, quả hồng mềm và ngọt thanh. Hồng treo gió Đà Lạt lại càng khan hiếm hơn, giá thành cao hơn và không bảo quản được lâu, chỉ để được ở ngăn mát của tủ lạnh khoảng 1 tháng là chua do không có chất bảo quản.

Hồng treo gió Đà Lạt hầu như không có lớp phấn trắng

Bởi vậy, người mua cần tìm hiểu kỹ và lựa chọn cẩn thận để không bị đánh lừa bởi những chiêu trò quảng cáo của những tiểu thương bán hồng sấy dẻo Trung Quốc với giá cao.

Nếu muốn an tâm hơn nữa, bạn có thể tự mua hồng Đà Lạt về làm hồng treo gió theo kiểu Hàn Quốc với hướng dẫn từng bước, cách làm cụ thể trong bài viết sau: Cách làm hồng treo gió kiểu Hàn Quốc bảo quản được cả năm