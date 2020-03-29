Cách nấu lươn om chuối ngon đúng điệu

Vào bếp 29/03/2020 05:51

Cách nấu lươn om chuối là một trong những phương pháp chế biến lươn rất hay, vừa ngon, vừa không bị ngán mà còn kết hợp được với nhiều nguyên liệu khác nhau. 

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Khi nhắc đến những món ăn có hàm lượng dinh dưỡng cao thì không thể nào không nhắc đến lươn. Lươn dễ kết hợp với nhiều thực phẩm khác, giúp bạn ngon miệng trong các bữa cơm mà không hề bị ngán. Một trong những cách chế biến món lươn thơm ngon đó chính là cách nấu lươn om chuối. Vậy làm thế nào để có món lươn om chuối đúng điệu cho cả gia đình? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

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Cách nấu lươn om chuối ngon đúng điệu - Ảnh minh họa: Internet

Giá trị dinh dưỡng của lươn

Thịt lươn được biết đến qua những món ăn dân giã nhưng cũng không kém phần sang trọng, với hàm lượng dinh dưỡng cao nên rất tốt cho sức khỏe. Thịt lươn chứa lượng đạm cao cùng nhiều loại vitamin và khoáng chất, đặc biệt là vitamin A và B12. Thịt lươn có nhiều cách chế biến khác nhau như: nấu cháo, miến lươn, lẩu lươn, chuối om lươn, lươn xào lăn,…

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Lươn giàu vitamin A và B12 rất tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu lươn om hoa chuối

Để nấu được món lươn om hoa chuối, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu gồm: 500g thịt lươn tươi sống, 300g thịt ba rọi, 600g hoa chuối, nước dừa lượng đủ dùng, mắm tôm và mẻ, giấm, mì chính, các gia vị cần thiết và các rau củ kèm theo như hành khô, tỏi, gừng, ngò, tía tô, hành hoa, lá ngổ,… Các bước thực hiện như sau:

Bước 1 - Sơ chế nguyên liệu

  • Đầu tiên, rửa sạch lươn dưới vòi nước chảy và chà xát vào thân lươn bằng giấm để nhớt của lươn trôi đi. Sau đó, rửa lại vài lần với nước rồi để ráo. Bạn cũng có thể chọn phương án mua lươn làm sẵn để tiết kiệm thời gian.
  • Đối với thịt ba rọi, bạn cạo sạch lông và rửa lại bằng nước sạch.
  • Hoa chuối thái mỏng rồi cho vào nước đã pha loãng với nước cốt chanh hoặc thay thế nước cốt chanh bằng muối hoặc giấm đều được. Mục đích là để hoa chuối sạch nhựa và trắng đẹp. Khoảng 5 – 6 phút sau là bạn có thể vớt ra rồi để ráo.
  • Các nguyên liệu để nêm nếm bạn cũng tiến hành sơ chế sạch sẽ. Sau đó thái lát ớt, cắt thành khúc đối với rau ngò, tía tô và lá ngổ.
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Cần chà xát vào lươn với dấm để lươn sạch nhớt - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2 - Chế biến nguyên liệu

  • Bạn trộn hỗn hợp gồm hoa chuối đã chế biến cùng với mắm tôm, nước mắm mỗi loại 2 muỗng, 1 muỗng mẻ.
  • Sau đó, cắt lươn thành khúc vừa ăn khoảng 10cm rồi cho các gia vị vào ướp phù hợp với khẩu vị. Có thể cho hạt nêm, mì chính mỗi loại 1 muỗng nhỏ, 1 muỗng nước mắm và nửa muỗng nhỏ hạt tiêu, trộn đều tay và để khoảng 30 phút cho ngấm gia vị.
  • Để quá trình cuốn lươn dễ dàng, bạn xếp lươn lên đĩa rồi lần lượt cho hoa chuối và thịt ba rọi lên, luân phiên cho đến khi cảm thấy vừa đủ rồi dùng lạt buộc chặt.
  • Cuối cùng, bạn lót dưới nồi 1 lớp hoa chuối, tiếp đến là các cuộn lươn rồi phủ lên 1 lớp hoa chuối nữa. Thêm nước dừa và ớt vào rồi đun lửa nhỏ trong 30 – 40 phút là bạn đã có món lươn ngon lành.

Bước 3 - Thưởng thức

Khi món lươn om hoa chuối đã chín, bạn cho rau sống đã thái vào và tắt bếp, gỡ dây lạt nhẹ nhàng tránh làm nát lươn. Bạn có thể ăn kèm với nước mắm tỏi ớt để tăng thêm hương vị.

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Có thể ăn kèm món này với nước mắm tỏi ớt để tăng thêm hương vị - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu lươn om chuối đậu miền Bắc

Để thực hiện món lươn nấu chuối miền Bắc, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu gồm: 300g thịt lươn, 3 quả chuối xanh, 200g đậu hũ, 100g thịt ba rọi, các gia vị cần thiết và các rau củ kèm theo như ớt hiểm, lá lốt, lá tía tô, ớt sừng, tỏi,… Các bước thực hiện như sau:

  • Ở bước sơ chế nguyên liệu, một số khâu có thể làm như trên. Riêng đối với chuối xanh, bạn lột vỏ, cắt miếng vừa ăn rồi ngâm nước. Đậu hũ chỉ cần rửa sạch và cắt miếng vừa ăn.
  • Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ, bạn tiến hành cho dầu vào chảo và làm nóng rồi cho đậu hũ vào chiên đến khi vàng giòn. Tiếp đến, bắc dầu nóng để xào sơ thịt ba rọi rồi cho lươn vào sau, sau đó thêm chuối xanh, đậu hũ, ớt vào cùng và đảo đều tay. Cuối cùng là khâu nêm nếm gia vị cho phù hợp với khẩu vị gia đình.
  • Khi món ăn đã chín, bạn chỉ cần dọn ra đĩa và dùng với nước chấm, cơm nóng.
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Chuối xanh tạo nên hương vị đặc trưng của món ăn - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu lươn om chuối đậu xứ Nghệ

Cách làm món lươn om chuối đậu xứ Nghệ cũng tương tự như cách chế biến 2 món trên, nhưng lượng chuối xanh thì nhiều hơn. Bên cạnh đó, cách nêm nếm có đôi chút khác biệt, tùy theo khẩu vị vùng miền. Món ăn có sự tham gia của mắm tôm và giấm làm tăng thêm hương vị. Thực hiện om lươn trong khoảng 10 phút và không được cho quá nhiều nước, đảm bảo thấm gia vị. Chỉ cần những lưu ý nhỏ như vậy là bạn đã có món lươn chuẩn vị xứ Nghệ.

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Màu vàng đặc trưng của nước dùng món lươn om chuối đậu xứ Nghệ - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần tinh ý một chút là bạn đã có thể chế biến ra một món lươn om chuối với nhiều khẩu vị khác nhau tùy theo các vùng miền. Hy vọng qua bài viết, bạn đã nắm rõ cách nấu lươn om chuối tuyệt ngon cũng như có thêm những “bí kíp” nấu nướng vào cuốn sổ tay. 

Cách nấu món vịt om sấu chuẩn vị miền Bắc

Cách nấu món vịt om sấu chuẩn vị miền Bắc

Nồi vịt om sấu thơm mềm, đậm đà với những miếng thịt vịt ngon ngọt, khoai môn đặc dẻo cùng nước om chua chua nhưng thanh dịu, kích thích vị giác sẽ là món ăn yêu thích của gia đình bạn.

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