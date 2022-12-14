Cách làm rau muống chua ngon giòn chuẩn vị, hao cơm xem ngay để biết cách

Dưa chua rau muống là một món ăn cực kỳ phổ biến, điều đặc biệt mà món ăn này mang lại cho những bữa cơm trong gia đình đó là sự kích thích vị giác khiến cho bữa ăn trở nên ngon hơn. Tết cũng đã cận kề, áp dụng ngay cách làm dưa chua rau muống ngon giòn, chuẩn vị dưới đây cho để bữa cơm ngày tết thơm ngon miệng, phong phú nhé! Hãy cùng khám phá ngay thôi nào!

Cách làm rau muống muối chua không khó, chỉ cần thực hiện qua vài bước đơn giản, tuy nhiên cũng có những mẹ thực hiện đi thực hiện lại đến cả trăm lần nhưng vẫn không thành công, nó bị úng hoặc bị nát không thể ăn được. Một phần là do tỉ lệ gia vị sai, phần còn lại cũng có thể do hơi tay. Nên nếu muối nhiều lần nhưng không thành thì có lẽ là do hơi tay của bạn không hợp với các món muối.

Một bí kíp mà có lẽ bất cứ một bà nội trợ nào cũng nên ghi ngay vào sổ tay để mang đến một bữa cơm ngon lành cho các thành viên trong gia đình đó chính là hãy làm một món có vị chua thanh và ngọt ngọt để kích thích vị giác của mọi người. Thay vì cà rốt su hào muối chua, củ kiệu muối chua, dưa muối chua thì hôm nay, mẹ có thể áp dụng cách làm rau muống chua để làm đa dạng các món ăn cho gia đình.

Một đĩa rau muống muối chua cho bữa ăn ngày tết thêm vị, ăn mãi cũng không chán!

Công thức làm rau muống muối chua giòn ngon, chuẩn vị tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Để làm rau muống ngâm chua thành công, các bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau:

1 bó rau muống

3 trái ớt

1 củ tỏi lớn

Giấm, đường, muối và nước lọc

Nguyên liệu đơn giản cho món rau muống muối chua dân dã, giòn ngon!

Các bước tiến hành làm rau muống muối chua siêu đơn giản, giòn ngon

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Trước khi áp dụng cách làm rau muống bóp giấm, mọi người hãy chú ý cẩn thận và tỉ mỉ thực hiện bước sơ chế nguyên liệu:

- Phần rau muống hãy loại bỏ toàn bộ phần lá, chỉ giữ lại phần thân và xắt thành đoạn có độ dài 1 ngón tay trỏ. Sau đó rửa sạch và ngâm nước muối, vớt ra rổ để ráo. Nếu bạn nào muốn món ăn này nghệ thuật hơn một chút thì có thể chẻ rau muống thành 6 nhánh như bông hoa cũng được.

- Tỏi bóc vỏ và xắt lát mỏng, tỏi càng nhiều món ăn càng thơm và ngon.

- Ớt bỏ phần hạt và cũng thái lát mỏng là đã hoàn tất khâu chuẩn bị các nguyên liệu rồi nhé!

Công đoạn làm sạch và chuẩn bị các nguyên liệu muối rau muống!

Bước 2: Tiến hành làm rau muống muối chua xanh ngon

- Để có một hũ rau muống ngâm chua ngọt thơm ngon, tròn vị, các bạn hãy thực hiện lần lượt các bước sau:

- Đầu tiên, hãy bắc một nồi nước và cho một chút muối tinh vào, đây chính là bí kíp giữ cho màu rau muống luôn xanh và đảm bảo độ giòn.

- Khi nước vừa sôi, bạn trụng sơ rau muống vài giây và vớt ra ngay lập tức, tránh để rau muống chín quá, lúc ngâm sẽ nhanh nát và chuyển sang màu sẫm cực kỳ xấu.

- Rau muống là một loại cây sống ở dưới nước nên sẽ có rất nhiều ký sinh trùng. Tinh chất của món ăn này lại không cho luộc chín, thế cho nên ngay từ bước sơ chế nguyên liệu, bạn nên cẩn thận ngâm nước muối sau khi rửa sạch rau muống.

- Chuẩn bị một thau nước lạnh để ngay sau khi chần xong sẽ cho vào đó để nó nguội, rồi vớt ra và để ráo nước là được.

Các bước làm rau muống muối chua chuẩn ngon!

- Trong cách làm dưa rau muống, bước quan trọng nhất có lẽ là pha chế nước ngâm rau muống. Phải đảm bảo pha đúng tỉ lệ thì món ăn mới thơm ngon, tròn vị, rau muống mới không bị vữa mềm và hỏng. Chính vì vậy, hãy pha nước ngâm rau muống theo tỉ lệ như sau: 4 bát ăn cơm nước lọc đã đun sôi để nguội, 90ml dấm gạo 80gr đường tinh luyện và 2 muỗng canh muối ăn.

- Tiến hành nấu sôi và khuấy đều hỗn hợp trên cho tan hết gia vị, sau đó nêm nếm lại xem độ chua ngọt đã vừa hay chưa rồi để nguội.

- Kế đó, bạn cho phần rau muống đã chần qua vào lọ, cứ 1 lớp rau muống là 1 lớp tỏi ớt đến khi hết thì thôi.

- Cuối cùng là đổ phần nước chua ngọt đã chế từ trước, đổ ngập rau và đậy nắp kín. Nên bỏ vào bình thủy tinh để đỡ độc hại và cũng dễ quan sát. Sau từ 1 đến 2 ngày là bạn đã có thể dùng món ăn này rồi đấy!

Thành phẩm

Món rau muống chua đẹp mắt ngon miệng, ăn là thích mê!

Món rau muống ngâm chua này thành công khi thành quả thu được là những cọng dưa có vị chua ngọt hài hòa, vị the the cay và mùi thơm của tỏi hòa quyện vào với nhau. Và đặc biệt dưa phải giòn sựt sựt; không bị dai, không mềm và không bị vữa. Món này mà ăn cùng những món chiên rán hay món kho thì cực kỳ hợp lý nhé!

Trên đây là hướng dẫn cách làm rau muống muối chua chuẩn giòn ngon, hấp dẫn và đơn giản tại nhà. Với món ngon hấp dẫn mà cách chế biến không quá phức tạp như này, các chị em còn chần chừ gì mà không thử sức ngay nào?! Nấu ăn không khó, quan trọng là chịu khó học hỏi và tìm kiếm những món ngon để gửi gắm niềm yêu thương cho các thành viên trong gia đình, chúc các chị em trổ tài chế biến thành công nhé!