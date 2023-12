Cách làm rau muống chua ngon giòn chuẩn vị, hao cơm xem ngay để biết cách

Dưa chua rau muống giòn ngon bắt vị, ăn là ghiền ngay nhé!

Một bí kíp mà có lẽ bất cứ một bà nội trợ nào cũng nên ghi ngay vào sổ tay để mang đến một bữa cơm ngon lành cho các thành viên trong gia đình đó chính là hãy làm một món có vị chua thanh và ngọt ngọt để kích thích vị giác của mọi người. Thay vì cà rốt su hào muối chua, củ kiệu muối chua, dưa muối chua thì hôm nay, mẹ có thể áp dụng cách làm rau muống chua để làm đa dạng các món ăn cho gia đình.

Cách làm rau muống muối chua không khó, chỉ cần thực hiện qua vài bước đơn giản, tuy nhiên cũng có những mẹ thực hiện đi thực hiện lại đến cả trăm lần nhưng vẫn không thành công, nó bị úng hoặc bị nát không thể ăn được. Một phần là do tỉ lệ gia vị sai, phần còn lại cũng có thể do hơi tay. Nên nếu muối nhiều lần nhưng không thành thì có lẽ là do hơi tay của bạn không hợp với các món muối.