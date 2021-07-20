Tử vi thứ Tư ngày 21/7/2021 của 12 con giáp: Sửu, Ngọ chuẩn bị rinh lộc, Mùi đón vận may tới tấp

Tử vi ngày mới dự đoán thứ Tư tuần này của người tuổi Tí khá bình yên, con giáp này không phải lo lắng bất cứ chuyện gì. Về tiền bạc, nhờ làm việc chăm chỉ nên Tí đã có một khoản tích cóp kha khá, thời điểm này nếu muốn nghỉ ngơi Tí cũng chẳng lo thiếu tiền. Còn trên phương diện sự nghiệp, những người tuổi Tí tiếp tục phát huy được năng lực của bản thân, công việc cứ một đường thẳng tiến, trục trặc khó khăn cỡ nào Tí cũng vượt qua.

Cát tinh đã sẵn sàng để chiếu rọi cho Sửu trong thứ Tư tuần này, giúp Sửu có được một ngày thật trọn vẹn, vừa nhiều may mắn, vừa dồi dào tài lộc. Theo các chuyên gia tử vi, người tuổi Sửu trong thời gian này đã đạp trúng hố vàng, vận đỏ liên tục vây quanh, đặc biệt trong ngày thứ Tư sẽ có cơ hội lớn để hốt bạc về túi. Còn về công việc, Sửu có phần ăn nên làm ra, công việc tiến triển mạnh mẽ giúp con giáp này càng làm việc hăng hái hơn.

Tử vi thứ Tư ngày 21/7/2021 của Dần

Theo dự đoán của tử vi mới nhất, trong thứ Tư tuần này, người tuổi Dần bị cục diện xấu chiếu mạng nên gặp không ít chuyện phiền não. Trong công việc, Dần luôn là người chăm chỉ nhất, lúc nào cũng nỗ lực làm mọi thứ nhưng hầu như không được ghi nhận. Một ngày của Dần trôi qua khá mệt mỏi, con giáp này phải đối mặt với nhiều áp lực. Tử vi khuyên rằng, Dần không nên quá bi quan, thăng trầm trong đời là chuyện đương nhiên, quan trọng là phải biết cách để vượt qua nó.

Dần nên cố gắng nhiều hơn để chờ đợi thành quả xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 21/7/2021 của Mão

Vận trình của người tuổi Mão trong thứ Tư tuần này được dự đoán không tốt lắm. Mọi thứ đang bình thường bỗng chốc gặp nhiều rắc rối, con giáp này phải dành nhiều thời gian, công sức để giải quyết ổn thỏa. Mão vốn dĩ là người hay bị ảnh hưởng bởi những tác động xung quanh, do đó, hôm nay sẽ là một ngày làm việc không mấy hiệu quả, Mão khó để tập trung, làm gì cũng dễ sai sót. Do đó, con giáp này cần chú ý hơn để tránh hậu quả nghiêm trọng.

Tử vi thứ Tư ngày 21/7/2021 của Thìn

Lá số tử vi hàng ngày của người tuổi Thìn cho biết, trong thứ Tư tuần này, người tuổi Thìn có vận trình tài lộc đi xuống, tiền tài khó tụ dễ tán, nghĩa là không có thu vào mà chỉ có chi ra. Do đó, Thìn cần cân nhắc chi tiêu trong thời điểm này. Tốt nhất, Thìn nên cắt bỏ những khoản chi không cần thiết. Ngoài ra, những người tuổi Thìn cũng nên hạn chế việc cho người khác mượn tiền kẻo mất trắng như chơi.

Tử vi thứ Tư ngày 21/7/2021 của Tỵ

Bản tính người tuổi Tỵ hiền lành, không bao giờ gây thù chuốc oán với ai, nhưng lại bị rất nhiều người ganh ghét, đố kỵ vì Tỵ có cuộc sống êm đềm, viên mãn. Chính điều này khiến Tỵ phải cẩn trọng, cảnh giác với những người xung quanh, đặc biệt là các mối quan hệ xã giao. Tử vi hàng ngày cho biết, trong thứ Tư tuần này, Tỵ có thể gặp một số thị phi không đáng có, nhưng con giáp này có thể dễ dàng vượt qua nhờ có quý nhân bên cạnh.

Mọi chuyện không tốt lành đều sẽ có quý nhân hóa giải giúp Tỵ - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 21/7/2021 của Ngọ

Trong ngày thứ Tư tuần này, những việc mà người tuổi Ngọ làm đều mang lại cho họ kết quả như ý. Ngọ có nhiều mục tiêu đặt ra và hầu hết đều hoàn thành xuất sắc. Đôi khi, Ngọ tự đánh giá bản thân mình quá thấp, cần tự tin vào chính mình hơn để đột phá nhiều hơn. Riêng về tài lộc, những người tuổi Ngọ trong ngày này tha hồ mà hốt lộc, tiền bạc đã nhiều nay càng nhiều hơn. Chính nguồn thu này sẽ là động lực lớn để Ngọ tiếp tục cố gắng trong tương lai.

Tử vi thứ Tư ngày 21/7/2021 của Mùi

Những chuyện mà Mùi đang dự tính trong đầu có thể sẽ thành hiện thực trong ngày thứ Tư tuần này. Đây là thời điểm thuận lợi để Mùi có thể tranh thủ sự tương trợ của quý nhân mà làm những việc lớn. Sẽ có rất nhiều cơ hội dành cho con giáp này, đừng chần chừ kẻo cơ hội sẽ chóng qua đi. Tử vi dự đoán, trong thời gian này Mùi sắp có sự thay đổi trong gia đình, có thể chuyển chỗ ở tốt hơn, hoặc mua sắm được xe cộ, đồ đắt tiền.

Tử vi thứ Tư ngày 21/7/2021 của Thân

Tử vi thứ Tư tuần này cho biết, trong ngày này, người tuổi Thân dễ bị lung lay ý chí, tinh thần do ảnh hưởng bởi tác động của cục diện xấu, cộng thêm sự quấy nhiễu của những kẻ gian, đố kỵ. Cách tốt nhất mà Thân nên làm đó chính là xem nhẹ mọi thứ, tự tạo niềm vui cho bản thân để không bị ảnh hưởng bởi những thứ tiêu cực.

Chỉ cần luôn tích cực, mọi thứ may mắn tốt đẹp rồi sẽ đến với Thân - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 21/7/2021 của Dậu

Vận trình tài lộc của Dậu trong ngày thứ Tư này nhìn chung khá ổn định, không tăng không giảm. Mọi thứ đang vận hành theo một quỹ đạo khá ổn, Dậu cứ tiếp tục nỗ lực không ngừng, nhưng cần đột phá hơn nhiều để thành công đến nhanh hơn. Theo dự đoán của tử vi, trong thời gian tới đây, người tuổi Dậu có khả năng sẽ thay đổi công việc, hoặc thăng chức, tăng lương bất ngờ.

Tử vi thứ Tư ngày 21/7/2021 của Tuất

Trong ngày thứ Tư tuần này, người tuổi Tuất bị hung vận cả trở, nên dù đã bỏ ra rất nhiều công sức mà vẫn chưa thu về được thành quả. Hơn nữa, Tuất lại gặp áp lực về chuyện tiền bạc. Tử vi khuyên rằng, Tuất nên mạnh mẽ, lạc quan, dù trong mọi hoàn cảnh. Nếu hôm nay chưa nhận được tài lộc, thành công thì cứ cố gắng, mọi thứ tốt đẹp rồi sẽ đến.

Tử vi thứ Tư ngày 21/7/2021 của Hợi

Tử vi cho biết, Hợi đang có khá nhiều dự định quan trọng. Tuy nhiên, thứ Tư tuần này không phải là lúc con giáp này thực hiện các dự định ấy của mình. Nguyên nhân là do cát tinh của Hợi đã rời xa, Hợi cần phải chờ đến thời cơ thích hợp mới có thể nắm bắt. Tử vi cũng cho biết, trong thứ Tư tuần này, chuyện tình duyên của Hợi có thể gặp chuyện vui, con giáp này sắp đón nhận điều bất ngờ từ nửa kia của mình.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.