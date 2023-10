Tử vi thứ Tư ngày 16/6/2021 của 12 con giáp: Thìn kiếm ra bộn tiền, Dần coi chừng mắc bẫy của kẻ gian

Dự đoán của tử vi thứ Tư ngày 16/6/2021 của 12 con giáp cho biết, trong ngày này sẽ có 3 con giáp cực kỳ may mắn được Thần Tài hộ mệnh cho hưởng lộc lớn.

Vận trình tài lộc của Tí trong thứ Tư tuần này khá ổn định. Trong ngày, Tí gặp nhiều chuyện vui trong công việc, điều đó giúp cho con giáp này có được sự hứng khởi, hăng say để tập trung làm việc tốt nhất. Tử vi có nói, Tí đang gặp phải một vài vấn đề về các mối quan hệ của mình. Mặc dù trước đó giữa Tí và những người đó vô cùng thân thiết, nhưng đừng chủ quan kẻo bị họ đâm đằng sau lưng.

Ngày thứ Tư tuần này Sửu gặp nhiều rắc rối trên đường sự nghiệp. Con giáp này đã đánh mất sự tập trung do quá quan tâm đến những chuyện xung quanh. Do đó, công việc không mang lại cho Sửu hiệu quả. Con giáp này cũng cần thêm thời gian để làm lại phần việc mà mình làm chưa tốt trước đó. Còn về tài lộc, người tuổi Sửu cũng không phải là đối tượng được Thần Tài giúp đỡ cho hưởng lộc trong ngày này.

Tử vi thứ Tư ngày 16/6/2021 Dần

Tử vi thứ Tư tuần này của người tuổi Dần cho thấy, con giáp này có nguy cơ bị rơi vào cạm bẫy, hoặc bị người quen lừa đảo khiến mất một số tiền lớn. Dần cần mất rất lâu sau mới có thể bình tĩnh trở lại và làm lại mọi thứ. Vì vậy, để tránh điều này xảy ra, tử vi khuyên Dần trong ngày thứ Tư tuần này đừng vội tin vào bất cứ ai mà làm việc gì ngoài những công việc mình chắc chắn.

Dần nên cẩn thận vì trong thứ Tư tuần này khả năng cao bị người quen lừa gạt - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 16/6/2021 Mão

Theo lá số tử vi hàng ngày, những ai cầm tinh con mèo trong ngày thứ Tư của tuần này đều sẽ có cát tinh chiếu mệnh. 10 người thì hết 9 người là có được vận may trúng lớn. Tài lộc đổ dồn về túi, may mắn ngập tràn vây quanh. Cũng theo tử vi, trong thời gian gần đây, Mão đã phải dành khá nhiều công sức cho các công việc bên ngoài của mình mà quên mất công việc chính, dẫn đến cả việc chính và phụ đều không mang lại kết quả nào.

Tử vi thứ Tư ngày 16/6/2021 Thìn

Không ai có thể vượt qua độ may mắn của người tuổi Thìn trong ngày thứ Tư tuần này. Tử vi đã chỉ rõ, chỉ cần mở mắt ra, con giáp này đã nhìn thấy ngay tiền vàng lấp lánh ngay trên đầu. Tiền của ào ào đổ vào túi, giúp cho Thìn một bước lên mây, cuộc sống trở nên dư dả giàu sang không ai sánh kịp. Trên phương diện sự nghiệp, người tuổi Thìn sẽ liên tục đón tin vui, công việc cứ tự nhiên thuận lợi suôn sẻ, chẳng còn bất kỳ vướng mắc, khó khăn nào nữa.

Tử vi thứ Tư ngày 16/6/2021 Tỵ

Tử vi ngày mới cho biết, trong ngày thứ Tư tuần này, người tuổi Tỵ cần cố gắng thêm nhiều so với trước. Con giáp này tuy có sự sáng tạo, cần cù, nhưng do chưa đúng thời cơ nên thành công vẫn chưa đến. Đừng lo, bởi ông trời sẽ không bao giờ phụ người cố gắng. Cứ đà này, Tỵ sớm muộn gì cũng thành đại gia, nếu không thì cũng là tỷ phú.

Tỵ sớm muộn gì cũng giàu nứt đố đổ vách - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 16/6/2021 Ngọ

Tử vi cho biết công việc của Ngọ hôm nay có một chút biến động, tuy không lớn nhưng nếu không bình tĩnh và biết cách nắm giữ mọi thứ đang có thì Ngọ coi chừng mất tất cả. Tài chính của Ngọ trong ngày hôm nay cũng lên xuống thất thường, không giữ được sự ổn định vốn có. Muốn giữ vững tài chính, Ngọ nên cân nhắc và xem lại các khoản chi tiêu của mình.

Tử vi thứ Tư ngày 16/6/2021 Mùi

Đây là thời điểm giữa tháng 6 dương lịch, Mùi bắt đầu bước vào thời vận rực rỡ của mình. Con giáp này ngay từ đầu tháng đã có cát tinh chiếu mệnh, cho hưởng rất nhiều may mắn. Nhưng kể từ giữa tháng trở đi, Mùi mới chính thức biết được may mắn đúng nghĩa là gì. Đó là khi tài lộc, công việc của con giáp này ngày càng đi lên, vận may cứ bám lấy không rời.

Tử vi thứ Tư ngày 16/6/2021 Thân

Sự nghiệp và tài lộc của người tuổi Thân trong ngày hôm nay khá tốt. Thân có cơ hội để thể hiện bản thân trước mặt cấp trên, nhận được lời khen ngợi và khen thưởng bất ngờ. Tuy nhiên, có một điều mà người tuổi Thân cần lưu ý trong ngày này chính là đừng để tâm trí của mình bị ảnh hưởng bởi những điều không đáng xung quanh. Vì ghen ăn tức ở với tài năng và độ giàu có của Thân mà không ít người đang âm mưu bày kế hãm hại.

Con đường đi lên của sự nghiệp và tài chính của người tuổi Thân trong thứ Tư tuần này khá tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 16/6/2021 Dậu

Sự nghiệp của Dậu trong ngày mới này rất vượng. Dậu làm gì cũng đạt được kết quả cao mà không phải ai cũng có được. Tài chính của Dậu cũng theo đó được kéo lên đáng kể. Tuy nhiên, có một vài rắc rối sẽ xảy ra nếu như Dậu không chịu lắng nghe sự góp ý từ người khác. Con giáp này nên nhớ, dù có tài giỏi đến đâu thì ai cũng có những sai lầm. Điều quan trọng là phải biết lắng nghe thay vì bảo thủ.

Tử vi thứ Tư ngày 16/6/2021 Tuất

Đường tài vận của Tuất trong thứ Tư tuần này không có gì xấu. Nhưng phải đợi đến tuần sau, đúng ngày này thì người tuổi Tuất mới có thể đón chào những vận may liên tục tìm đến bên mình. Tuất có tính chăm chỉ, làm gì cũng làm đến cùng, không bao giờ từ bỏ, dù khó khăn đến thế nào. Nhờ đó mà thành quả Tuất được hưởng cũng sẽ ở mức mà không phải ai cũng có thể với tới.

Tử vi thứ Tư ngày 16/6/2021 Hợi

Ngày mới của Hợi không có gì đáng lo khi công việc cứ êm đềm, tài lộc thì ổn định, tình duyên thắm đượm. Tuy nhiên, có một điều có thể khiến Hợi phải lo lắng. Đó chính là mối quan hệ của mình với đồng nghiệp. Hợi cần dành thêm thời gian để lắng nghe sự thật từ đối phương, thay vì chỉ phán đoán rồi đem lòng căm ghét, tự trút khổ vào mình.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.