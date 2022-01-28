Tử vi thứ Bảy ngày 29/1/2022: tuổi Tuất tài lộc tăng cao nhận được hoa hồng, tuổi Dần túi tiền rủng rỉnh

Xem tử vi hôm nay thứ 7 ngày 29/1/2022 của 12 con giáp cho thấy, Tý sẽ không dễ dàng lùi bước trước thất bại, nên dần dần bạn sẽ tích lũy được không ít kinh nghiệm trong công việc. Chuyện tình cảm kém sắc vì Tỵ cảm thấy không thoải mái trước người mình thích. Sức khỏe của Tý suy giảm vì bạn rất dễ bị mất ngủ.

Xem tử vi con giáp, Hôm nay những người tuổi Sửu không tập trung vào công việc, bạn chỉ nghĩ đến việc chuyển việc. Sửu cũng có nhiều khoản cần chi trong hôm nay do sắp đến Tết rồi, điều này khiến Sửu khá mệt mỏi và áp lực vì gánh nặng kinh tế. Chuyện tình cảm cũng không tốt, Sửu hơi ngây thơ và hay cãi vã với người yêu.

Tuổi Dần

Vận trình công việc của Dần diễn ra vô cùng tốt đẹp, bởi bạn có hoạch định rõ ràng từ trước, túi tiền của bạn cũng tăng lên trông thấy. Chuyện tình cảm thăng hoa, những người độc thân dễ tìm thấy ý trung nhân của mình, trong khi các cặp đôi cũng có thể giải quyết khúc mắc trước đó.

Tuổi Mão

Xem tử vi hàng ngày, hôm nay Mão quá ích kỷ, bạn không quan tâm đến đồng nghiệp nên mối quan hệ giữa các cá nhân giảm sút. May thay, Mão gặp may về tài chính, bạn có thể trúng thưởng hoặc mua được đồ tốt với giá hời. Sức khỏe của Mão giảm sút, bạn nên cẩn thận kẻo bị cảm lạnh.

Tuổi Thìn

Tâm trạng của Thìn xuống dốc, bạn không có động lực để làm việc, làm việc gì cũng cảm thấy mệt mỏi, không hứng thú, vì vậy hiệu quả công việc cũng giảm xuống. Thìn cũng chẳng quan tâm đến chuyện yêu đương, bạn không nghĩ nhiều đến cảm xúc của nửa kia khiến họ tủi thân. Hôm nay Thìn cũng nên cẩn thận khi tham gia giao thông, không nên nghịch điện thoại khi lái xe, rất dễ bị say tàu xe.

Tâm trạng của Thìn xuống dốc, bạn không có động lực để làm việc, làm việc gì cũng cảm thấy mệt mỏi, không hứng thú, vì vậy hiệu quả công việc cũng giảm xuống. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Xem tử vi hôm nay thứ 7 ngày 29/1/2022 của 12 con giáp cho thấy, công việc của Tỵ kém sắc, bạn đừng giở trò tiểu xảo trước mặt lãnh đạo, bạn không qua được mắt họ đâu. Tình hình tài chính sa sút, tiền thuê nhà tăng cao trong khi gần Tết bạn lại có nhiều khoản cần phải chi. Hôm nay Tỵ cũng nên chú ý hơn tới sức khỏe của mình, cẩn thận bị ốm, cảm lạnh đấy.

Tuổi Ngọ

Công việc của Ngọ diễn ra ổn định, ý tưởng của bạn dễ được mọi người công nhận, nhưng bạn lại cảm thấy thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, không có ham muốn phấn đấu kiếm thêm nên thu nhập không được cải thiện. Chuyện tình cảm hài hòa, Ngọ làm việc gì cũng đều bàn bạc với đối phương trước.

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày 29/1/2022, công việc của Mùi sa sút, Mùi dễ tin người nên dễ bị lừa gạt, người muốn tìm việc cũng khó tìm được việc làm phù hợp. Tài chính đi xuống, bạn không thèm nhìn giá cả khi mua đồ khiến túi tiền bị hao hụt đi trông thấy. Sức khỏe của Mùi giảm sút, bạn ho nhiều hơn, nhớ uống thuốc nhé.

Tuổi Thân

Công việc của Thân sa sút, bạn khó có cơ hội thể hiện năng lực làm việc vì dễ bị lãnh đạo ngó lơ. Tài lộc đã sa sút rồi Thân còn dễ làm hỏng đồ của người khác và phải đền tiền. May thay, chuyện tình cảm của Thân tăng cao, người độc thân dễ gặp được người tâm đầu ý hợp.

Công việc của Thân sa sút, bạn khó có cơ hội thể hiện năng lực làm việc vì dễ bị lãnh đạo ngó lơ. Tài lộc đã sa sút rồi Thân còn dễ làm hỏng đồ của người khác và phải đền tiền. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Xem tử vi ngày mới cho thấy, hôm nay Dậu sống khép mình, bạn trốn trong thế giới riêng của bản thân, không cho người khác tiếp cận nên khó thoát kiếp FA, người đang yêu dễ bị đối phương chê vì bạn không biết cách ăn mặc. Bù lại, công việc và tài lộc của Dậu có xu hướng tăng lên, lợi tức đầu tư đặc biệt cao, bạn cũng có những ý tưởng của riêng mình trong công việc.

Tuổi Tuất

Tuất dễ có suy nghĩ lung tung và tìm kiếm rắc rối, bạn hãy tuân thủ những nguyên tắc làm việc nhất định, có như vậy mọi chuyện mới suôn sẻ được. Tài lộc tăng cao, Tuất có thể nhận được hoa hồng khi giúp giới thiệu khách hàng, nhờ vậy mà bạn kiếm được một khoản để trang trải tiền tiêu Tết.

Tuổi Hợi

Xem tử vi hôm nay thứ 7 ngày 29/1/2022 của 12 con giáp cho thấy, vận trình công việc của Hợi tạm ổn, bạn đã tiếp thu được nhiều kiến thức chuyên môn và tiến bộ nhanh chóng, thu nhập cũng được cải thiện. Chuyện tình cảm thăng hoa, một số cặp đôi đang rục rịch tiến tới hôn nhân. Sức khỏe của Hợi sa sút, bạn nên chú ý hơn tới các vấn đề về răng miệng, nướu dễ bị sưng tấy, đau nhức.

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