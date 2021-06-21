Tử vi thứ Ba ngày 22/6 của 12 con giáp: Tý tiền về cuối ngày, Tỵ gặp họa tài chính, Dần vận may ập đến liên tục

Theo tử vi thứ Ba ngày 22/6 của 12 con giáp, ngày này, tuổi Tý sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc lẫn chuyện tình cảm. Con giáp tuổi Chuột có vận tài chính vượng sắc, tiền đổ về nhiều nhất thời điểm buổi chiều tối. Trong tình cảm, nhờ ông Tơ bà Nguyệt giúp đỡ, Tý sẽ đạt được những điều mình mong muốn trong chuyện tình duyên. Hãy nắm bắt cơ hội se duyên đang đến để thoát khỏi cuộc sống độc thân chán chường.

Trong ngày thứ Ba, mối quan hệ đồng nghiệp của bạn có nhiều khởi sắc. Những mối hiềm khích trước đây đã được hóa giải. Bạn và những người đồng nghiệp sẽ hỗ trợ tốt cho nhau trong dự án lớn lần này. Nhờ vậy mà bạn không gặp nhiều rắc rối, vận trình cứ thăng tiến, tiền bạc đủ tiêu không thiếu hụt như trước đây.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 22/6/2021 của tuổi Dần

Trong ngày thứ Ba này, vận may công việc đang tốt lên với tuổi Dần. Đầu ngày, bạn được đồng nghiệp tích cực giúp đỡ, con giáp nên tận dụng thời điểm này tăng cường giao lưu hợp tác. Tuy nhiên đừng vội dính dáng tới tiền bạc vì rủi ro khá cao là bạn sẽ mất mát nếu đầu tư hoặc bị dính tới sai số trong công việc.

Tử vi thứ Ba ngày 22/6/2021 của tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới, trong ngày thứ Ba, sức khỏe của Mão khá kém, thường xuyên đau đầu nên không tập trung vào công việc. Ngoài ra, giữa ngày, Mão cần hết sức cẩn thận vì không được đồng nghiệp đồng thuận, lãnh đạo sẽ có ý nhắc nhở vì sai sót trong công việc. Hôm nay việc đầu tư của con giáp lãi mẹ đẻ lãi con, khiến tiền chật túi.

Tử vi thứ Ba ngày 22/6/2021 của tuổi Thìn

Hiệu suất công việc của Thìn đang giảm sút mặc dù mới chỉ bước vào tuần mới vì tật lười biếng, không tập trung. Không những vậy, sách tử vi chỉ rõ, vận tiền tài của Thìn cũng thiếu trước hụt sau, phải vay mượn khắp nơi mới đủ trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, đáng mừng là trong ngày, chuyện tình cảm của bạn lại khá hơn.

Tử vi thứ Ba ngày 22/6/2021 của tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới, vận may trong công việc của Tỵ đang giảm dần, tiền bạc cũng không cánh mà bay. Sách tử vi chỉ rõ, vì tin tưởng bạn bè đầu tư vào lĩnh vực không thuộc chuyên môn nên bạn gặp khá nhiều rắc rối. Trong ngày thứ Ba, bạn có thể dính họa liên quan tới tiền, mất mối quan hệ nên vận trình vô cùng lao đao, mệt mỏi.

Tử vi thứ Ba ngày 22/6/2021 của tuổi Ngọ

Ngày 22/6, Ngọ có thể đối mặt với nguy cơ ảnh hưởng công việc hoặc lương thưởng vì làm phật lòng cấp trên. Trong ngày, bạn xảy ra cuộc tranh cãi nảy lửa với người đồng nghiệp. Điều này khiến cấp trên có cái nhìn không tốt về bạn. Tệ hơn, Ngọ có thể đánh mất vị trí mà bản thân đang ngồi. Thậm chí còn có nhiều kẻ đang tìm cách hãm hại, hạ bệ bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 22/6/2021 của tuổi Mùi

Nhìn chung, ngày thứ Ba, tài chính của Mùi ở mức ổn định, không gặp nhiều rắc rối. Tiền bạc đủ tiêu xài trong ngày nên tinh thần của con giáp tuổi Mùi cũng phấn chấn, vui vẻ hơn. Theo tử vi, những kế hoạch của bạn cũng có nhiều cơ hội tiềm năng được đồng ý thực hiện. Hãy nắm bắt để có được nhiều bước tiến trong công việc.

Tử vi thứ Ba ngày 22/6/2021 của tuổi Thân

Theo tử vi 22/6, khối lượng công việc của Thân tăng lên nên khiến bạn gặp khá nhiều áp lực. Suốt một ngày, bạn phải đối mặt với nhiều việc khác nhau, lại đi ra đi vào thường xuyên nên tinh thần vô cùng mệt mỏi. Thậm chí, Thân còn không có thời gian nghỉ ngơi, ăn uống điều độ khiến sức khỏe của bạn sa sút trầm trọng.

Tử vi thứ Ba ngày 22/6/2021 của tuổi Dậu

Theo tử vi ngày của 12 con giáp ngày 22/6, mối quan hệ đồng nghiệp của Dậu trong ngày mới này không được cải thiện nhiều. Bạn và mọi người vẫn còn hiềm khích, xích mích. Vì vậy ở nơi làm việc, Dậu tránh rơi vào tình trạng chạm mặt nhau để không xảy ra cãi vã. Tuy nhiên, cần cảnh báo là đều này khiến bạn vô cùng cô đơn ở chốn công sở.

Tử vi thứ Ba ngày 22/6/2021 của tuổi Tuất

Tâm trạng của Tuất đi xuống, ngày thứ Ba bạn đang gặp nhiều rắc rối trong công việc lẫn chuyện tình cảm. Trong công việc, bạn gặp nhiều chuyện buồn vì bị tiểu nhân hãm hại, hiệu quả không được lãnh đạo đánh giá đúng theo năng lực. Trong chuyện tình cảm, người độc thân vẫn một mình lẻ bóng, cuộc sống vô cùng tẻ nhạt.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 22/6/2021 của tuổi Hợi

Sách tử vi chỉ rõ, hôm thứ Ba, công việc của Hợi không mấy thuận lợi, tiền bạc thiếu hụt nên tâm trạng vô cùng mệt mỏi. Cuối ngày, có thể bạn sẽ bị kẻ xấu đâm sau lưng nên mất điểm trong mắt cấp trên. Nếu không bình tĩnh, Hợi sẽ tự gây ra nhiều rắc rối cho bản thân. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của Hợi cũng vô cùng kém sắc.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả