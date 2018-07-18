Được và mất – Sống thử trước hôn nhân thực chất là tốt hay xấu?

Tư vấn hôn nhân 18/07/2018 09:49

Liệu khi xã hội phát triển và người ta có cách nghĩ cởi mở hơn thì sống thử trước hôn nhân được coi là tốt hay xấu? Đây vẫn là vấn đề nhiều bạn trẻ và phụ huynh cực kỳ quan tâm.

Sống thử trước hôn nhân tốt hay xấu vẫn là vấn đề gây nhiều tranh cãi về đạo đức mà người ta vẫn quy chuẩn cho một người con gái. Sống thử trước hôn nhân là sự lựa chọn của cả hai người, nhưng vẫn có những người chỉ quy chụp trách nhiệm lên một mình phái yếu.

Vậy sống thử trước hôn nhân là tốt hay xấu và chúng ta phải nhìn nhận thế nào về việc này? Hãy mở lòng mình và đón nhận nó một cách công bằng và thẳng thắn nhất.

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Sống thử trước hôn nhân là nhu cầu chính đáng của nhiều bạn trẻ hiện nay

Đàn ông và đàn bà – Ai "được" nhiều hơn "mất"?

Rất khó để vội quy kết cho ai được nhiều hơn mất, những cái được thì chắc chắn cả hai người đều nhận đầy đủ nhưng mất có lẽ bạn gái sẽ phải chịu thiệt thòi nhiều hơn.

Nhiều bạn trẻ ủng hộ quan điểm sống thử trước hôn nhân thì cho rằng việc sống thử đâu có gì ghê gớm, nhưng với thực trạng sống thử trước hôn nhân khi mà cả hai chưa tìm hiểu kỹ để có những biện pháp bảo vệ sức khỏe sinh sản thì việc nạo phá thai đang trở thành một vấn đề đáng báo động.

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Trang bị cho mình đủ kiến thức sinh sản trước khi bước vào sống thử

Tuy nhiên, khi nhìn nhận một cách công bằng, trên khía cạnh cả hai người cùng có nhu cầu chính đáng và có kiến thức vững vàng, việc sống thử trước hôn nhân thực chất có rất nhiều điểm lợi:

Sống thử trước hôn nhân đồng nghĩa với việc hai bạn ở chung một nhà, có nhiều thời gian dành cho nhau hơn, từ đó mà việc tìm hiểu đối phương được tạo điều kiện trở nên thuận lợi và dễ dàng hơn.

Khi sống chung một nhà, cả hai sẽ tiết kiệm được một số khoản thay vì sống riêng. Việc chia sẻ tài chính sẽ giúp hai bạn để ra được một khoản tiết kiệm cho những dự định khác trong tương lai.

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Sống thử giúp hai bạn tiết kiệm được nhiều chi phí sinh hoạt

Ngoài ra, sự thật là việc sống chung giúp cả hai có không gian riêng thoải mái để hai bạn có thể tự do yêu đương. Từ đó mà tình cảm của cả hai sẽ được thắt chặt hơn. Bạn cũng dễ dàng xác định được liệu đối phương có phải người phù hợp với mình trong chuyện “chăn gối” hay không.

Những hệ lụy ít ai lường tới

Bên cạnh những lợi ích mà việc sống thử trước hôn nhân đem lại thì nó cũng tồn tại những hệ lụy gây ảnh hưởng đến tâm lý và đôi khi còn phá vỡ hạnh phúc giữa hai người.

Trước tiên, quá trình sống thử lâu dài đôi khi có thể làm cho những cặp tình nhân bớt đi cảm xúc háo hức, hân hoan khi kết hôn “về chung một nhà” bởi bản chất không có quá nhiều thay đổi sau khi cưới.

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Liệu sống thử có làm mất cảm xúc yêu thương khi tiến đến hôn nhân?

Trong thời gian sống chung, các bạn đang trên hành trình tìm hiểu nhau, sẽ không tránh khỏi việc thất vọng về những “thói hư tật xấu” của đối phương, nảy sinh những bất đồng quan điểm sống ngay cả từ những việc nhỏ nhặt nhất khiến hai người dễ cãi vã, to tiếng hơn. Nhất là khi chưa có sợi dây ràng buộc hôn nhân và khi các bạn còn quá trẻ, chưa đủ chín chắn thì việc tan vỡ sau khi sống thử không phải là những trường hợp hiếm gặp.

Đặc biệt, phụ nữ là người dễ chịu tổn thương, thiệt thòi nhất khi sống thử và khi sống thử rồi nhưng cái kết không được như mong muốn. Phụ nữ dễ bị những người khác soi xét và đánh giá phiến diện, thậm chí nếu người yêu mới biết bạn gái mình từng sống thử với một chàng trai khác, chắc hẳn cô gái sẽ ít nhận được sự trân trọng và nâng niu từ bạn trai mới của mình.

Sống thử trước hôn nhân – lựa chọn sao cho đúng?

Sống thử trước hôn nhân không phải xấu nhưng bạn trẻ cần tự trang bị cho mình thật kỹ những hành trang kiến thức về sức khỏe sinh sản và những kỹ năng sống cần thiết để cùng đối phương xây dựng một cuộc sống đầy khó khăn phía trước.

Chuẩn bị sẵn tâm lý trước những lời dèm pha của những người họ hàng, làng xóm. Nhất là phái yếu rất dễ bị tổn thương khiến cho mối quan hệ của hai bạn lung lay, trắc trở. Thời điểm này, người đàn ông phải đứng lên bảo vệ bạn gái của mình, thật mạnh mẽ và một khi đã lựa chọn sống thử trước hôn nhân, các bạn hãy vững lòng để nắm tay nhau bước qua giai đoạn này thật suôn sẻ nhé!

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