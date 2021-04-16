Truyện cười: Tâm thư từ biệt gây sốc của nữ sinh

Truyện cười 16/04/2021 09:12

Khi bố mẹ đọc lá thư này, con đã ở một nơi rất xa. Con vô cùng buồn và hối hận, nhưng con vẫn phải quyết định ra đi theo tiếng gọi của tình yêu, con đã 14 tuổi rồi.

Hai vợ chồng sau giờ làm về thấy nhà cửa được dọn dẹp một cách ngăn nắp đến bất ngờ. Cảm nhận  có điều gì đó không hay đã xảy ra, liền chạy vào trong phòng ngủ, phát hiện  có một bức phong thư để trên giường, hai vợ chồng liền mở ra đọc.

Nội dung bức thư như sau:

"Bố mẹ yêu!

Khi bố mẹ đọc lá thư này, con đã ở một nơi rất xa. Con vô cùng buồn và hối hận, nhưng con vẫn phải quyết định ra đi theo tiếng gọi của tình yêu, con đã 14 tuổi rồi. Anh Tráng, bạn trai mới quen trên Facebook của con cũng không muốn bố mẹ buồn nên bảo con viết lá thư này.

Anh Tráng tuy xăm trổ đầy mình, mặc đồ hippie nhưng thực sự rất đáng yêu và quyến rũ, bạn bè của anh ấy đều như vậy. Nếu bố mẹ gặp anh Tráng nhất định cũng sẽ công nhận điều này.

Anh Tráng tuy hơn con nhiều tuổi, nhưng thưa bố mẹ, 38 tuổi trong xã hội bây giờ cũng đâu phải là quá già. Anh Tráng tuy không có nghề nghiệp, cũng không có tiền, nhưng chuyện đó đâu quan trọng gì, làm sao có thể cản trở tình yêu phải không bố mẹ.

Anh Tráng đã sưu tầm rất nhiều đĩa CD, có xe phân khối lớn, chúng con sẽ cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất. Đúng là anh Tráng có rất nhiều bạn gái, nhưng anh bảo con là người anh yêu say đắm nhất, anh sẽ chăm sóc con theo cách của riêng mình.

Anh Tráng là tình yêu và thần tượng trong lòng con. Nhưng quan trọng hơn, trong bụng con còn có một sinh linh bé nhỏ của anh Tráng, con còn muốn sinh thật nhiều con cho anh ấy.

Con xin lỗi vì đã ra đi không xin phép. Một ngày nào đó, con sẽ đưa cả các cháu ngoại của bố mẹ trở về. Yêu bố mẹ mãi mãi!

Ký tên..

P/S: Gửi lại bố mẹ một vật để luôn nhớ đến con, con để trong ngăn kéo bàn học".

Đọc xong bức thư, người mẹ choáng váng, đứng không vững. Người bố run rẩy bước đến bàn học và mở ngăn kéo ra xem. Trong đó có một mảnh giấy ghi:

"Con chỉ muốn nói với bố mẹ rằng, trên đời có những việc còn quan trọng hơn kiếm tiền, có những chuyện còn tệ hại hơn bảng điểm thi học kỳ của con. Những chuyện trong thư hoàn toàn bịa đặt, con và em đang chơi ở nhà bác Lâm hàng xóm. Xin bố hoặc mẹ hãy ký bảng điểm cho con. Nếu bố mẹ hứa không đánh đòn vì kết quả thi, thì gọi điện sang nhà bác Lâm để con về".

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 Truyện cười: "Tâm thư từ biệt gây sốc của nữ sinh"
Đến đám cưới em gái người yêu, tôi ghé tai chú rể hỏi một câu khiến anh ta tắt nụ cười, miệng lắp bắp xin tha

Đến đám cưới em gái người yêu, tôi ghé tai chú rể hỏi một câu khiến anh ta tắt nụ cười, miệng lắp bắp xin tha

Vừa thấy tôi, Hùng tái mét mặt. Anh ta cố tỏ ra bình tĩnh nhưng vẫn không giấu nổi sự thảng thốt.

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