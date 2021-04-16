Truyện cười hay: Trống mái cãi nhau

Truyện cười 16/04/2021 08:54

Thấy con gà mái cõng con gà trống bọn trẻ hỏi cô, cô đáp: “À thì chúng nó đang cãi nhau đấy các em à”. Anh chàng kia nghe thế cảm thấy khó chịu, ấm ức trong lòng.

Chuyện giới tính tế nhị rất khó để nói với nhau. Nên thông thường chúng ta thường nói tránh hoặc dùng các phép ẩn dụ. Tuy nhiên, khó nhất vẫn là giải thích để trẻ con hiểu được. Bởi tâm hồn trẻ con rất trong sáng.

Có một thanh niên đang đi trên đường, ngang qua một trường làng. Nhìn thấy cô giáo đang chơi đùa với bọn trẻ trong sân trường. Cô rất dễ thương, khuôn mặt tròn với đôi mắt to nhìn là có cảm tình ngay.

Thấy thế anh liền ghé vào và tính làm quen. Anh hỏi đường và giới thiệu tên tuổi, quê quán. Lúc ấy bỗng có con gà mái cõng một con gà trống (đoạn này xin phép không mô tả), bọn trẻ hỏi cô:

- Cô ơi hai con gà kia nó đang làm gì vậy hả cô?

Cô giáo đáp:

- À thì chúng nó đang cãi nhau đấy các em à.

Rõ ràng là cô giáo đang không nói đúng sự thật với bọn trẻ. Anh chàng kia nghe thế cảm thấy khó chịu, ấm  ức trong lòng. Anh quay sang nói với cô giáo:

- Cô ơi có gì đâu, cứ trả lời thẳng ra là chúng nó đang XYZ* mới đúng chứ.

Cô giáo nghe vậy giận đỏ mặt, bực mình quay sang quát to:

Nào có phải việc của anh đâu mà anh hạch sách tôi như vậy. Việc anh đi anh cứ đi đi, việc của tôi giải thích cho các cháu nó như thế nào là việc của tôi nhé. Đúng là dư hơi mà.

Cô giáo nổi tức sẵn trớn tua nguyên  một tràng, anh thanh niên thấy thế bụm miệng tủm tỉm cười:

- Ơ, thế cô thích cãi nhau với tôi à?

Cô giáo: – !??

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Truyện cười hay: "Trống mái cãi nhau"
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