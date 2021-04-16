Truyện cười hay: Cao thủ

Truyện cười 16/04/2021 08:58

Mẹ cô gái vì muốn an toàn nên trước khi con đi dạ hội đã dặn dò: “Khi có đứa nào muốn đi xa hơn giới hạn cho phép, con hãy hỏi nó: "Chúng ta sẽ đặt tên con là gì?"

Cô gái xinh đẹp xin phép mẹ đi dự dạ hội. Trước khi đi mẹ cô dặn: "Con đã lớn rồi, nên học cách phòng ngừa những tên Sở Khanh".

- Phòng ngừa thế nào hả mẹ?

- Khi có đứa nào muốn đi xa hơn giới hạn cho phép, con hãy hỏi nó: "Chúng ta sẽ đặt tên con là gì?". Bọn đàn ông trẻ thường ngại chuyện con cái lắm vì chúng sợ chịu trách nhiệm.

Ghi lời mẹ, cô gái đến dạ hội. Hôm đó các chàng trai đều thi nhau đến mời nàng nhảy. Chàng trai thứ nhất tiếp cận nàng là một công tử cực kỳ đẹp trai, sau khi đi gần hết điệu Valse, chàng trai kín đáo hôn nhẹ vào bờ vai cô gái. Cảm nhận “điều khác lạ”, cô gái liền hỏi:

- Chúng ta sẽ đặt tên con là gì?

Anh chàng bỗng tái mặt, đưa cô gái về chỗ ngồi và lùi ra xa.

Kẻ thứ hai là một chủ doanh nghiệp nổi tiếng giàu có, bước nhảy của anh ta cực kỳ điệu nghệ, vòng tay rắn chắc khỏe mạnh. Cô gái thấy tâm hồn xao xuyến. Bỗng nhiên cô cảm thấy bàn tay đáng nhẽ phải để hờ ở hông nàng đang di chuyển xuống dưới. Cô lại thì thầm vào tai anh chàng:

- Chúng ta sẽ đặt tên con là gì?

Bước nhảy của chàng thương gia dần dần rối loạn, mắt bỗng mờ đi. Kết thúc điệu nhảy, anh chàng lủi nhanh vào đám đông.

Kiểm chứng kinh nghiệm của mẹ thành công, cô gái tự tin đi tìm nạn nhân mới. Lần này là một anh chàng trông rất ngố lại nhảy không đẹp, thỉnh thoảng còn giẫm vào chân cô. Sau một hồi vất vả, chàng ngố tỏ ra ngượng ngùng vì sự vụng về kém cỏi của mình mới ngỏ lời mời nàng ra ngoài đi dạo. Đến bên chiếc ô tô, anh chàng mở cửa đưa nàng vào trong. Cảm thấy điều gì đó không ổn, cô gái liền hỏi:

- Chúng ta sẽ đặt tên con là gì?

Anh chàng sáng bừng mắt đáp lại câu hỏi của nàng bằng một nụ hôn nồng cháy.

Sau khi đáp lại nụ hôn, cô gái lại hổn hển:

- Chúng ta sau này sẽ đặt tên con là gì?

Anh chàng vẫn không trả lời nàng mà nhẹ nhàng gỡ bỏ quần áo nàng ra... Cô gái cố gắng gồng người hỏi lại lần cuối cùng:

- Chúng... ta... sẽ... đặt... tên... con... là... g.....ì?

Chàng ngố lúc này mới nhẹ nhàng rút trong túi quần ra chiếc bao cao su và nói với nàng:

- Nếu nó thoát được ra khỏi cái này, chúng mình sẽ đặt tên nó là David Copperfield nhé!

Truyện cười hay: Cao thủ - Ảnh 1
Truyện cười hay: Cao thủ             
Con gái có chấy, người bố dùng cách siêu hài để tránh bị lây, ai xem cũng bật cười

Con gái có chấy, người bố dùng cách siêu hài để tránh bị lây, ai xem cũng bật cười

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