Top 4 loại thực phẩm siêu dưỡng chất, vừa tốt cho cơ thể lại là "thuốc bổ" giúp tóc óng mượt khỏe mạnh

– Vitamin A: Vitamin A có tác dụng điều hòa hoạt động sản xuất bã nhờn giúp giữ ẩm hiệu quả cho tóc và da đầu

– Vitamin C: Chất chống Oxy hóa tự nhiên này giúp tóc và nang tóc được bảo vệ khỏi nhiều tác động xấu từ hóa chất làm tóc và các gốc tự do. Vitamin C cũng được sử dụng để tổng hợp Collagen – một protein thiết yếu để ngăn ngừa tóc giòn, dễ gãy rụng