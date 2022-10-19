Top 4 loại thực phẩm siêu dưỡng chất, vừa tốt cho cơ thể lại là "thuốc bổ" giúp tóc óng mượt khỏe mạnh

– Keratin: keratin là Protein đặc biệt thiết yếu liên quan đến quá trình tạo sừng tức. Đây là thành phần tạo nên sợi tóc đen dài, đàn hồi của mọi mái tóc. Thay vì bổ sung keratin trực tiếp, các chuyên gia khuyên dùng Biotin (Vitamin H) để thúc đẩy quá trình sản xuất keratin tự nhiên của cơ thể.

Trước tiên bạn cần biết, tóc bạn thực sự cần những chất gì để duy trì “ sức khỏe ”

– Vitamin C: Chất chống Oxy hóa tự nhiên này giúp tóc và nang tóc được bảo vệ khỏi nhiều tác động xấu từ hóa chất làm tóc và các gốc tự do. Vitamin C cũng được sử dụng để tổng hợp Collagen – một protein thiết yếu để ngăn ngừa tóc giòn, dễ gãy rụng

– Vitamin A: Vitamin A có tác dụng điều hòa hoạt động sản xuất bã nhờn giúp giữ ẩm hiệu quả cho tóc và da đầu

– Vitamin E: vitamin E là một chất chống oxy hóa rất tốt, giúp trung hòa các gốc tự do có hại và thúc đẩy sự phát triển của tóc

Ngoài ra các nguyên tố vi lượng cũng cần thiết giúp duy trì trạng thái bóng khỏe cho mái tóc. Điều đặc biệt là các dưỡng chất cần thiết cho mái tóc đều có thể bổ sung bằng các thực phẩm bạn dùng hàng ngày.

Mái tóc chắc khỏe, bóng mượt như mong muốn khi bổ sung những loại thực phẩm dinh dưỡng cho tóc. Ảnh minh họa: Internet

1. Trứng

Trứng được xem là một trong những thực phẩm thiết yếu cho tóc do chứa nhiều protein đặc biệt là Biotin (Vitamin H). Cấu tạo nang tóc hầy hết từ protein do đó, bổ sung các acid amin hoặc protein giúp tái tạo nang tóc hư tổn, duy trì nang tóc khỏe. Cùng với đó, Biotin được biết đến là nguyên liệu sản xuất một loại protein đặc biệt tên keratin – chất sừng cấu tạo nên tóc. Biotin tự nhiên trong trứng giúp kích thích quá trình mọc tóc hiệu quả.

2. Rau chân vịt

Ảnh minh họa: Internet

Rau chân vịt từ lâu được biết đến là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, đặc biệt là sắt, folate, Vitamin A và vitamin C.

Bổ sung sắt và acid folatecos vai trò quan trọng trong tạo máu – nguồn cung cấp dinh dưỡng cho tóc, giúp tóc phát triển và phục hồi.

Vitamin A có vài trò trong sản xuất và điều hòa quá trình tiết bã nhờn từ đó giúp giữ ẩm cho da đầu và tóc.

Cũng như các loại quả mọng, Vitamin c trong rau chân vịt giúp bảo vệ nang tóc khỏi tác động của chất tự do, giảm tình trạng rụng tóc và teo nang tóc.

3. Cá

Cần ăn gì tốt cho tóc? Đây là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm đến. Thì trong các loại cá có chứa chất Omega 3, nhất là cá thu và cá hồi có tác dụng ngăn ngừa tóc rụng, giữ cho mái tóc của bạn luôn chắc khỏe.

Ngoài Omega 3 thì cá còn có chứa Vitamin B12, chất sắt góp phần tăng sự khỏe mạnh cho tóc và sự săn chắc, sáng đẹp cho làn da của bạn. Do đó, ăn nhiều cá, chế biến nhiều món ăn với nguyên liệu chính là cá để nhanh chóng sở hữu mái tóc đẹp như bạn mơ ước nhé.

Ảnh minh họa: Internet

4. Chuối

Chuối giàu Vitamin B6, loại Vitamin có tác dụng giúp cơ thể con người hấp thu các dưỡng chất từ những thực phẩm khác dễ dàng hơn, giúp đẩy mạnh quá trình sản sinh tế bào máu, nguồn dưỡng chất nuôi nang tóc giúp tóc mềm mượt, bóng đẹp, khỏe mạnh.

Nếu không có hoặc thiếu vitamin B6 trong chế độ ăn mỗi ngày của bạn sẽ làm tăng nguy cơ gãy rụng ở tóc. Vì thế, hãy tập ăn chuối thường xuyên để tóc khỏe đẹp và có lợi với hệ tiêu hóa, sức khỏe của bạn hơn.