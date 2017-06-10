Bôi son lên 3 đầu ngón tay: Mẹo cực hay phụ nữ nào cũng nên lưu lại và làm theo

Trang điểm 10/06/2017 17:38

Đây là một mẹo thử mỹ phẩm bạn nên lưu lại để phòng khi cần.

Là phụ nữ, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua cảm giác đi mua sắm mỹ phẩm và bị hoa mắt giữa một rừng son môi, màu mắt mà không biết chọn cái nào. Đa phần các cửa hàng đều cho phép khách hàng thử sản phẩm trước khi mua. Thế nhưng không phải ai cũng biết thử sao cho đúng để khi mua món mỹ phẩm đó về bạn không phải hối hận. Với các mẹo nhỏ sau, bạn sẽ dễ dàng chọn được cho mình một món mỹ phẩm ưng ý, theo lời khuyên từ Shawn Lumaban, một chuyên gia trang điểm nổi tiếng của Sephora. 

1. Thử son lên đầu ngón tay

Bôi son lên 3 đầu ngón tay: Mẹo cực hay phụ nữ nào cũng nên lưu lại và làm theo - Ảnh 1

Cho dù bạn là một người đã sở hữu hàng trăm thỏi son hay chỉ mới tập tành trang điểm, thì vẫn có thể nhận thấy rằng, son môi khi nhìn trên bảng màu, trên thỏi son sẽ không giống mau khi đánh lên môi. Đó là lý do tại sao chúng ta cần thử son trước khi mua. Thế nhưng, đôi môi của bạn cũng rất mỏng manh,t? việc thử đi thử lại hàng chục thỏi son trong một lần mua sắm sẽ khiến môi bị tổn thương. Vậy có cách nào cho vấn đề này hay không?  

Một số người cho rằng chúng ta có thể thử trên cổ tay. Đây cũng có thể là 1 sự lựa chọn. Thế nhưng, vùng da ở cổ tay của chúng ta có màu khác xa so với môi. Trong khi môi màu hồng nhạt thì cổ tay lại màu trắng. Vì thế màu bạn thấy trên cổ tay chưa chắc lên môi đã chuẩn. Chuyên gia Lumaban đã gợi ý 1 điểm để thử son, đó là đầu ngón tay, phần có màu hồng tươi. Đây là nơi có kết cấu tương tự với môi, cũng có các rãnh nhỏ (hoa tay) vì thế bạn có thể kiểm tra xem son này có bị bột hay không, có lấp đầy rãnh môi hay không. Và điều quan trọng nhất, nó có màu hồng do đó sẽ lên màu son chuẩn hơn khi quẹt trên cổ tay.

2. Thử kem nền và kem che khuyết điểm

Bôi son lên 3 đầu ngón tay: Mẹo cực hay phụ nữ nào cũng nên lưu lại và làm theo - Ảnh 2

Thay vì thử kem nền và kem che khuyết điểm lên mu bàn tay như mọi người vẫn làm, chuyên gia trang điểm khuyên rằng bạn nên thử ở phần quai hàm cạnh 2 bên má. Việc làm này sẽ giúp bạn xem được loại kem này có hợp màu với cổ và khuôn mặt của bạn hay không vì sau này bạn sẽ phải dùng nó ở cả 2 khu vực.

Lumaban nói thêm rằng ánh sáng tổng hợp trong hầu hết các cửa hàng có thể khiến mắt ta bị đánh lừa, vì vậy tốt nhất là đi mua mỹ phẩm dưới ánh sáng tự nhiên ban ngày. 

(Nguồn: Refinery29)

 

 

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