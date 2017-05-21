Dán miếng băng keo 5cm dưới mí mắt: Là phụ nữ thì phải biết mẹo cực hay này

Trang điểm 21/05/2017 17:30

Đây là cách giúp bạn tiết kiệm thời gian trang điểm đi đáng kể, Theo Beauty Hacks.

Trong công cuộc làm đẹp của mỗi cô gái, nếu biết cách, bạn có thể tận dụng ngay những đồ vật quen thuộc trong nhà để giúp cho việc làm đẹp trở nên dễ dàng hơn. Một trong số đó chính là cuộn băng dính. 

Nghĩ đến băng keo, nhiều người thường cho rằng nó chỉ để gói quà, gói hàng. Nhưng hơn thế, băng keo giúp cho việc trang điểm, sơn móng tay, dọn dẹp của bạn nhanh chóng và ít tốn công sức hơn rất nhiều.

Dưới đây là hàng loạt công dụng làm đẹp cực hay của miếng băng keo 'thần thánh' này. 

1. Kẻ mắt

Dán miếng băng keo 5cm dưới mí mắt: Là phụ nữ thì phải biết mẹo cực hay này - Ảnh 1

Để kẻ được một đường mắt nước (eyeliner) đẹp, chuẩn và thanh mảnh, nhiều cô gái đã tốn không ít thời gian luyện tập mà vẫn kẻ lệch hay run tay. Với 1 miếng băng keo, nỗi ám ảnh đó sẽ không còn nữa.

Tất cả những gì bạn phải làm là làm sạch vùng da quanh mắt. Sau đó, cắt 1 miếng băng keo (tốt nhất là loại băng keo giấy vì nó có thể gỡ ra dễ dàng) khoảng 5-6cm. Độ nghiêng của miếng băng keo đúng theo độ cong của mí dưới, chếch khoảng 30 độ. Sau đó, bạn dùng gel kẻ mắt kẻ theo đường của miếng băng keo. Khi vẽ xong, chỉ cần gỡ nó ra, bạn đã có 1 đường eyeliner siêu đẹp và mảnh.

2. Làm sạch bột nhũ trên da

Một trong những kiểu trang điểm nhiều cô gái yêu thích là sử dụng bột kim tuyến cho vùng mắt dưới. Nhưng sau khi bạn dùng cọ để phẩy bột, số kim tuyến này thường có xu hướng bám đầy lên phần còn lại của khuôn mặt. Khi đó, bạn chỉ cần dùng 1 miếng băng keo dán và bóc lên những vùng da muốn loại bỏ lớp kim tuyến. Chúng sẽ theo miếng băng keo đi ra ngoài.

3. Sơn móng tay

Dán miếng băng keo 5cm dưới mí mắt: Là phụ nữ thì phải biết mẹo cực hay này - Ảnh 2

Dán miếng băng keo 5cm dưới mí mắt: Là phụ nữ thì phải biết mẹo cực hay này - Ảnh 3

Nếu bạn muốn 1 kiểu sơn hiện đại, theo hình khối trên móng tay mình, hãy sử dụng băng keo. Dán băng keo để che đi 1/2 phần móng, sơn nửa còn lại, để khô sau đó lột keo ra, sơn phần móng còn lại.

4. Thử son môi

Nếu bạn đang phân vân không biết chọn màu son nào để hợp với màu mắt, màu móng hay tông của toàn bộ lớp trang điểm, hãy vẽ 1 đôi môi giả trên miếng băng keo và ướm thử nó vào môi cho đến khi bạn chọn được màu son phù hợp nhất. 

Dán miếng băng keo 5cm dưới mí mắt: Là phụ nữ thì phải biết mẹo cực hay này - Ảnh 4

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