4 mẹo trang điểm cực hay các nàng phải 'bỏ túi' ngay

Trang điểm 11/07/2017 11:57

Với 4 tuyệt chiêu đơn giản dưới đây, các nàng sẽ không còn mất nhiều thời gian và công sức trong việc trang điểm mỗi ngày nữa.

1. Phấn má hồng

Nhiều bạn nữ mới học trang điểm hay gặp phải các vấn đề như đánh phấn má hồng không đều màu, mất cân đối giữa hai má. Vấn đề này sẽ được khắc phục một cách nhanh chóng với mẹo dùng 2 chiếc kẹp tăm dưới đây.

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Phấn má hồng không đều màu khiến gương mặt trở nên mất cân đối sau khi trang điểm - Ảnh: Internet

Cách thực hiện:

Bước 1: Kẹp hai cây kẹp tăm thành đường chéo trên phần lông cọ trang điểm. 

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Mẹo trang điểm này giúp phấn má hồng trở nên đều màu và tự nhiên hơn - Ảnh: Internet

Bước 2: Dùng cọ vừa được kẹp thực hiện đánh má hồng như bình thường. Cách này làm lông cọ bè ra thành đường thẳng giúp phấn trở nên đều màu chứ không bị vón thành khối tròn mất tự nhiên. 

4 mẹo trang điểm cực hay các nàng phải 'bỏ túi' ngay - Ảnh 3
Phấn má hồng sẽ trở nên đều màu hơn khi áp dụng mẹo trang điểm này - Ảnh: Internet

2. Chuốt mascara với phấn rôm

Bạn chuốt mascara nhưng mi thường bị vón cục và không được cong dài tự nhiên. Hãy thử ngay mẹo chuốt mascara với phấn rôm dưới đây, kết quả sau đó sẽ khiến bạn vô cùng bất ngờ.

Cách thực hiện:

Bước 1: Sau khi đã chuốt mascara 1 lần, dùng một chiếc cọ mới thấm đều vào phấn rôm.

4 mẹo trang điểm cực hay các nàng phải 'bỏ túi' ngay - Ảnh 4
Phấn rôm sẽ giúp mực mascara không bị vón cục - Ảnh: Internet

Bước 2: Dùng cọ đã thấm phấn rôm chuốt đều lên hai mi. Chú ý, đừng nên chuốt phấn quá dày.

4 mẹo trang điểm cực hay các nàng phải 'bỏ túi' ngay - Ảnh 5
Ảnh: Internet

Bước 3: Chuốt một lớp mascara mỏng nữa lên hai bên mi là bạn sẽ sở hữu hàng mi dài, cong vút vô cùng tự nhiên. 

4 mẹo trang điểm cực hay các nàng phải 'bỏ túi' ngay - Ảnh 6
Sự khác biệt giữa chuốt mascara bình thường và chuốt với phấn rôm - Ảnh: Internet

3. Kẻ đường sống mũi

Bạn thường kẻ đường sống mũi không được thẳng và thường bị cong ở phần đầu mũi? Chỉ cần 1 chiếc nĩa, vấn đề này sẽ được giải quyết vô cùng nhanh gọn.

4 mẹo trang điểm cực hay các nàng phải 'bỏ túi' ngay - Ảnh 7
Mẹo trang điểm với nĩa này sẽ giúp đường sống mũi thẳng và cao hơn rất nhiều - Ảnh: Intenet

Cách thực hiện: 

Bước 1: Đặt chiếc nĩa lên sống mũi rồi dùng phấn màu sáng kẻ theo đường thẳng tương tự như hình bên dưới. 

4 mẹo trang điểm cực hay các nàng phải 'bỏ túi' ngay - Ảnh 8
Ảnh: Internet

 Bước 2: Dùng phấn màu tối kẻ hai đường thẳng song song với đường vừa kẻ ở bước 1.

4 mẹo trang điểm cực hay các nàng phải 'bỏ túi' ngay - Ảnh 9
Ảnh: Internet

Bước 3: Dùng cọ hoặc tay tán đều 3 đường vừa kẻ là bạn đã có được phần tạo khối hoàn hảo cho chiếc mũi. 

4 mẹo trang điểm cực hay các nàng phải 'bỏ túi' ngay - Ảnh 10
Ảnh: Internet

4. Làm son môi từ dầu dừa và phấn mắt

Chỉ cần dùng một ít dầu dừa và 1 hộp phấn mắt theo cách dưới đây, bạn sẽ sở hữu ngay thỏi son môi vừa đẹp vừa không chứa chì độc hại.

Cách thực hiện:

Bước 1: Cho dầu dừa vào 1 chiếc lọ nhỏ hoặc bát nhỏ.

4 mẹo trang điểm cực hay các nàng phải 'bỏ túi' ngay - Ảnh 11
Ảnh: Internet

Bước 2: Nghiền mịn phấn mắt rồi thêm vào lọ dầu dừa, trộn đều thành hỗn hợp đồng nhất là xong.

4 mẹo trang điểm cực hay các nàng phải 'bỏ túi' ngay - Ảnh 12
Ảnh: Internet

4 mẹo trang điểm cực hay các nàng phải 'bỏ túi' ngay - Ảnh 13
Thực hiện theo mẹo đơn giản này, bạn sẽ có ngay màu son vừa ưng ý, lại tốt cho môi - Ảnh: Internet

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