4 mẹo trang điểm cực hay các nàng phải 'bỏ túi' ngay

Bước 1: Kẹp hai cây kẹp tăm thành đường chéo trên phần lông cọ trang điểm.

Bước 2: Dùng cọ vừa được kẹp thực hiện đánh má hồng như bình thường. Cách này làm lông cọ bè ra thành đường thẳng giúp phấn trở nên đều màu chứ không bị vón thành khối tròn mất tự nhiên.

2. Chuốt mascara với phấn rôm

Bạn chuốt mascara nhưng mi thường bị vón cục và không được cong dài tự nhiên. Hãy thử ngay mẹo chuốt mascara với phấn rôm dưới đây, kết quả sau đó sẽ khiến bạn vô cùng bất ngờ.

Cách thực hiện:

Bước 1: Sau khi đã chuốt mascara 1 lần, dùng một chiếc cọ mới thấm đều vào phấn rôm.

Bước 2: Dùng cọ đã thấm phấn rôm chuốt đều lên hai mi. Chú ý, đừng nên chuốt phấn quá dày.

Bước 3: Chuốt một lớp mascara mỏng nữa lên hai bên mi là bạn sẽ sở hữu hàng mi dài, cong vút vô cùng tự nhiên.

3. Kẻ đường sống mũi

Bạn thường kẻ đường sống mũi không được thẳng và thường bị cong ở phần đầu mũi? Chỉ cần 1 chiếc nĩa, vấn đề này sẽ được giải quyết vô cùng nhanh gọn.

Cách thực hiện:

Bước 1: Đặt chiếc nĩa lên sống mũi rồi dùng phấn màu sáng kẻ theo đường thẳng tương tự như hình bên dưới.

Bước 2: Dùng phấn màu tối kẻ hai đường thẳng song song với đường vừa kẻ ở bước 1.

Bước 3: Dùng cọ hoặc tay tán đều 3 đường vừa kẻ là bạn đã có được phần tạo khối hoàn hảo cho chiếc mũi.

4. Làm son môi từ dầu dừa và phấn mắt

Chỉ cần dùng một ít dầu dừa và 1 hộp phấn mắt theo cách dưới đây, bạn sẽ sở hữu ngay thỏi son môi vừa đẹp vừa không chứa chì độc hại.

Cách thực hiện:

Bước 1: Cho dầu dừa vào 1 chiếc lọ nhỏ hoặc bát nhỏ.

Bước 2: Nghiền mịn phấn mắt rồi thêm vào lọ dầu dừa, trộn đều thành hỗn hợp đồng nhất là xong.