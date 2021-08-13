UBND tỉnh Bình Dương ra công văn hỏa tốc yêu cầu bệnh viện công, tư phải tiếp nhận bệnh nhân, sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện hành vi từ chối

Tin y tế 13/08/2021 10:19

UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo Sở Y tế ra văn bản đề nghị tất cả các bệnh viện trên địa bàn tỉnh này phải tiếp nhận tất cả các bệnh nhân, không để trường hợp nào tử vong tại nhà.

Theo Tiền Phong đưa tin, tối ngày 12/8, UBND tỉnh Bình Dương ra văn bản hỏa tốc chỉ đạo các đơn vị xử lý các thông tin cấp cứu phải khẩn trương, tuyệt đối không để trường hợp bệnh nhân COVID-19, bệnh nhân cấp cứu khác tử vong tại nhà.

Bên cạnh, y tế phải thực hiện theo nguyên tắc chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu, sơ cứu ban đầu, không một cơ sở y tế nào được từ chối tiếp nhận. Nếu phát hiện cơ sở có trường hợp từ chối tiếp nhận thì sẽ lập biên bản để xử lý nghiêm. Lãnh đạo tỉnh Bình Dương cũng giao Sở Y tế khẩn trương ra văn bản yêu cầu các cơ sở y tế nhà nước, y tế tư nhân phải tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu khi chuyển đến.

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Quy mô trung tâm Hồi sức Covid-19 Bình Dương có tổng số 437 giường bệnh - Ảnh: Bộ Y tế

Động thái này được thực hiện vì vừa qua lãnh đạo tỉnh đã nhận được phản ánh từ một số người dân về việc có bệnh viện không tiếp nhận bệnh nhân. Đồng thời, tránh trường hợp bệnh nhân COVID-19 chậm chuyển đến bệnh viện đe dọa đến tính mạng.

Tối cùng ngày, ông Võ Văn Minh – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cũng đề nghị khẩn trương thực hiện chiến dịch lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng, kiểm soát dịch bệnh tiến tới trạng thái bình thướng mới sau ngày 1/9 theo kế hoạch.

Theo đó, lấy mẫu xét nghiệm người dân 3 ngày/lần tại nhà đối với những nơi nguy cơ rất cao. Đối với người dân khu vực nguy cơ cao lấy mẫu xét nghiệm 7 ngày/lần và lấy mẫu 3 ngày/lần đối với cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở sản xuất kinh doanh, người trực tiếp cung cấp dịch vụ.

Thực hiện mô hình huy động người dân, người ở trọ, người lao động tham gia vào đội lấy mẫu của khu, ấp, khu nhà trọ, cơ sở sản xuất để thực hiện thần tốc, bóc nhanh F0 ra khỏi cộng đồng. Đồng thời, tổ chức tập huấn cho lực lượng lấy mẫu xét nghiệm.

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