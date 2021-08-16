Theo Sở Y tế, rút kinh nghiệm từ địa phương bạn đã xảy ra tình trạng người không mắc Covid-19 bị từ chối cấp cứu, sở yêu cầu tất cả các bệnh viện trên địa bàn luôn đảm bảo sẵn sàng tiếp nhận người bệnh cấp cứu cho dù là người mắc Covid-19 hay không.

Theo Tuổi Trẻ, chiều ngày 16/8, Sở Y tế TP.HCM có văn bản hỏa tốc gửi Trung tâm Cấp cứu 115, bệnh viện công lập và ngoài công lập, bệnh viện điều trị Covid-19 và các trung tâm y tế quận huyện về việc sẵn sàng tiếp nhận người bệnh (cả mắc Covid-19 và bệnh thông thường) đến khám, điều trị.

Trước đó, ngày 5/8, giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh có văn bản đề nghị các cơ sở y tế luôn sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân đến khám, cấp cứu 24/7; không vì thủ tục hành chính mà làm chậm trễ cấp cứu người bệnh.

Danh sách 136 cơ sở y tế ‘sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân đến khám và cấp cứu’ - Ảnh: Tuổi Trẻ

Cũng đưa tin về sự việc, theo Người Lao Động, PGS.TS Tăng Chí Thượng, Phó giám đốc Sở Y tế TP HCM, yêu cầu:

- Cổng cấp cứu của tất cả bệnh viện luôn mở 24/7.

- Đảm bảo trực cấp cứu theo đúng quy định, trong đó nhân viên trực cấp cứu luôn mang đầy đủ các phương tiện phòng hộ trong suốt ca trực.

- Không được yêu cầu người bệnh phải xuất trình kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính hay dương tính mới tiếp nhận.

- Đối với các bệnh viện chuyển đổi công năng một phần theo mô hình bệnh viện tách đôi phải có buồng cấp cứu sàng lọc Covid-19, nếu xác định ca mắc chuyển sang khu cách ly điều trị Covid-19, trường hợp không mắc chuyển sang khu điều trị dành cho người bệnh thông thường.

- Đối với các bệnh viện chuyển đổi công năng hoàn toàn thành nơi điều trị Covid-19:

+ Nếu người bệnh tự đến hoặc xe cấp cứu chuyển đến không mắc hoặc chưa xác định mắc Covid-19, bệnh viện phải bố trí buồng cấp cứu riêng biệt sẵn sàng tiếp nhận cấp cứu 24/7, không được từ chối bất kỳ ai. Khi tình hình người bệnh ổn định, liên hệ và chuyển đến các bệnh viện có điều trị cho người mắc các bệnh lý thông thường.

+ Nếu người bệnh tự đến hoặc xe cấp cứu chuyển đến xác định mắc Covid-19, bệnh viện phải tiếp nhận cấp cứu cho đến khi người bệnh ổn định, nếu xác định chuyển viện không đúng tuyến có thể liên hệ chuyển xuống các bệnh viện tầng dưới, khi cần có thể liên hệ Tổ điều phối chuyển viện của Sở Y tế để được trợ giúp.

+ Các phòng khám đa khoa tiếp tục duy trì buồng khám và cấp cứu sàng lọc. Sau khi sơ cứu chuyển đến các bệnh viện điều trị phù hợp.