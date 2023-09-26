Tin dịch COVID-19 ngày 26/9/2023: Cả nước ghi nhận 26 ca mắc, 6 ca đang thở oxy, 2 ca khỏi bệnh

Tin y tế 26/09/2023 19:02

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.623.631 ca nhiễm, đứng thứ 13/231quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120/231 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 117.466 ca nhiễm).

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, về tình hình dịch COVID-19 hôm nay, Bộ Y tế cho biết từ 16 giờ ngày 25/9 đến 16 giờ ngày 26/9, cả nước ghi nhận 26 ca mắc, giảm 2 ca so với ngày trước đó.

Trong ngày, có thêm 2 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 6 ca, tăng 2 ca so với ngày trước đó.

Bộ Y tế cho biết từ đầu năm đến nay, số ca mắc trung bình tháng giảm 12 lần so với năm 2021 (khoảng 144.000 ca/tháng) và giảm 68 lần so với 2022 (khoảng 816.000 ca/tháng). Tỉ lệ tử vong do COVID-19 giảm từ 1,86% năm 2021 xuống 0,1% năm 2022 và hiện còn 0,02% trong năm 2023 (tính đến hết tháng 8-2023), tương đương hoặc thấp hơn tỉ lệ tử vong của một số bệnh truyền nhiễm nhóm B ghi nhận phổ biến tại Việt Nam.

Tin dịch COVID-19 ngày 26/9/2023: Cả nước ghi nhận 26 ca mắc, 6 ca đang thở oxy, 2 ca khỏi bệnh - Ảnh 1
Biểu đồ dịch COVID-19 - Ảnh: Báo Người Lao Động

Đến nay, nước ta đã tiêm hơn 266,5 triệu liều vắc-xin COVID-19. Việt Nam là một trong những quốc gia có tỉ lệ bao phủ vắc-xin COVID-19 cao nhất thế giới. Tỉ lệ tiêm đủ mũi cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên đạt xấp xỉ 100%.

Theo thông tin từ VietnamPlus, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.623.631 ca nhiễm, đứng thứ 13/231quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120/231 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 117.466 ca nhiễm).

Tin dịch COVID-19 ngày 26/9/2023: Cả nước ghi nhận 26 ca mắc, 6 ca đang thở oxy, 2 ca khỏi bệnh - Ảnh 2
Khu vực điều trị nội trú cho bệnh nhân covid-19 tại bệnh viện Thanh Nhàn - Ảnh: VietnamPlus

Tình hình điều trị

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 2 ca

Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.640.767 ca

2. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 6 ca, trong đó thở ôxy qua mặt nạ: 6 ca; thở ôxy dòng cao HFNC: 0 ca; thở máy không xâm lấn: 0 ca; thở máy xâm lấn: 0 ca; ECMO: 0 ca.

3. Số bệnh nhân tử vong:

Trong ngày ghi nhận 0 ca tử vong.

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 0 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/231 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/231 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/50 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/50 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Tình hình tiêm chủng

Tổng số liều vaccine đã được tiêm là 266.532.582 liều, trong đó số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.841.647 liều: Mũi 1 là 70.909.935 liều; Mũi 2 là 68.457.790 liều; Mũi bổ sung là 14.344.240 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 52.171.737 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 17.957.945 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.965.655 liều: Mũi 1 là 9.130.889 liều; Mũi 2 là 9.021.382 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 5.813.384 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.725.280 liều: Mũi 1 là 10.236.628 liều; Mũi 2 là 8.488.652 liều.

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Từ khóa:   ca mắc mới COVID-19 dịch COVID-19

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