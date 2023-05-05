Thái Bình: Đầu tháng 5 ghi nhận 24 ca nhiễm COVID-19

Chỉ tính tính riêng 4 ngày đầu tháng 5, Thái Bình đã phát hiện 24 ca nhiễm COVID-19. Các ca nhiễm chủ yếu được phát hiện thông qua test sàng lọc cộng đồng.
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Theo thông tin trên trang điện tử của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình (CDC) cho biết, ngày 4/5 tỉnh đã phát hiện thêm 6 ca nhiễm COVID, trong đó có 5 ca truy vết được nguồn lây nhiễm.
Theo thống kê của CDC Thái Bình, ngày 4/5 tỉnh cũng tiếp nhận 172 ca nghi nhiễm cộng đồng cần được theo dõi thêm. Tại địa bàn tỉnh hiện có 7 ca đang điều trị, cách ly tại nhà theo quy định của Bộ Y tế.
Thông tin trên báo Nhân dân cho biết thêm các ca mắc COVID-19 được phát hiện không có triệu chứng nguy hiểm, chủ yếu là triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng và được điều trị tại các khu cách ly.
Cũng theo tờ Nhân dân, Không chỉ Thái Bình mà sau dịp lễ dài ngày nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 tại các địa phương khác là rất lớn. Các địa phương cần tích cực phòng chống, sàng lọc và điều trị kịp thời để không có các trường hợp đáng tiếc xảy ra.