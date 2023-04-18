Số ca mắc COVID-19 tăng "thẳng đứng" trên 1031 F0 một ngày, nhiều nơi tiêm vaccine thấp

Theo thông tin Sức khỏe & Đời sống, theo thống kê Bộ Y tế, tổng số vaccine COVID-19 đã tiêm là: 266.097.145 liều.

Ngày 16/4 có 159 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 266.073.566 liều, trong đó:

Ca COVID-18 tăng, các địa phương cần rà soát lại đối tượng nguy cơ cao (người cao tuổi, có bệnh nền, suy giảm miễn dịch, phụ nữ mang thai…) để tăng cường tiêm vaccine - Ảnh: Sức khỏe & Đời sống

+ Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.487.639 liều: Mũi 1 là 70.907.533 liều; Mũi 2 là 68.450.021 liều; Mũi bổ sung là 14.370.087 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 52.031.471 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 17.728.527 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.964.983 liều: Mũi 1 là 9.130.472 liều; Mũi 2 là 9.021.223 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 5.813.288 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.620.944 liều: Mũi 1 là 10.202.012 liều; Mũi 2 là 8.418.932 liều.

Ngày 17/4 Số mũi vaccine COVID-19 tiêm là: 4.854 mũi tiêm tại 14 tỉnh, thành phố trong đó 3.973 mũi tiêm cho người từ 12 tuổi trở lên và 881 mũi tiêm cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi.

Số ca mắc COVID-19 có xu hướng tăng "thẳng đứng"

Trong 7 ngày qua, cả nước đã ghi nhận thêm 4243 ca mắc COVID-19 mới. Ngày 11/4, cả nước ghi nhận 183 ca mắc COVID-19 thì sang ngày 12/4, số ca mắc mới đã tăng vọt lên con số 261.

Số bệnh nhân F0 tiếp tục tăng "phi mã" trong ngày 13-14/4 với các con số được ghi nhận là 497 và 780.

Ngày 15-16/4 số bệnh nhân mắc mới giảm nhẹ so với ngày 14/4 (780 ca) là 775 và 716 ca mắc COVID-19.

Ngày 17/4, số ca mắc mới đã lên tới 4 con số, cả nước ghi nhận 1031 ca mắc COVID-19 mới. Theo Bộ Y tế, đây là số ca mắc COVID-19 mới cao nhất trong gần 6 tháng qua.

Bộ Y tế cho biết, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.532.103 ca nhiễm, đứng thứ 13/230quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.541 ca nhiễm).

Thông tin thêm Xây dựng chính sách, pháp luật, trước diễn biến gia tăng số ca mắc COVID-19, để dịch bệnh không ảnh hưởng đến cuộc sống, các địa phương cần rà soát lại đối tượng nguy cơ cao (người cao tuổi, có bệnh nền, suy giảm miễn dịch, phụ nữ mang thai…)- đây là những trường hợp dễ có nguy cơ chuyển biến nặng và có nguy cơ tử vong khi mắc COVID-19. Do đó cần tuân thủ việc tiêm vaccine phòng COVID-19 đúng lịch, đủ liều theo các hướng dẫn, khuyến cáo của Bộ Y tế.

Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Phan Trọng Lân hiện nước ta chưa thay đổi khuyến cáo về tiêm vaccine COVID-19. Vaccine vẫn là biện pháp hiệu quả, tăng miễn dịch với biến chủng Omicron, ngăn nguy cơ bệnh diễn biến nặng và tử vong.

Công tác tiêm vaccine phòng COVID-19, thông tin của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, Viện vừa cấp thêm cho Hà Nội 10.000 liều vaccine để tiêm chủng cho các đối tượng theo hướng dẫn. Được biết, 10.000 liều vaccine COVID-19 này là vaccine AstraZeneca.

Sở Y tế các tỉnh/thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành rà soát đối tượng tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại địa phương. Trường hợp có nhu cầu bổ sung vaccine AstraZeneca trong tháng 4-6/2023, đề nghị các tỉnh/thành phố gửi văn bản về các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur trước ngày 17/4/2023 để tổng hợp và kịp thời cung cứng vaccine.