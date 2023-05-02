Nguy kịch vì giẫm trúng cọc gỗ dưới ao sau khi tự điều trị

Tin y tế 02/05/2023 18:43

Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương vừa tiếp nhận bệnh nhân nguy kịch bị nhiễm trùng uốn ván sau 10 ngày giẫm phải cọc gỗ dưới ao.

Theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, nam bệnh nhân 39 tuổi, sau khi giẫm phải cọc gỗ dưới ao, chủ quan vì vết thương nhỏ, chảy máu ít và không đau, nên đã tự ý mua thuốc điều trị tại nhà mà không đi khám và tiêm huyết thanh uốn ván.

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Bệnh nhân được đưa vào viện cấp cứu - Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam

Gia đình cho biết, trước ngày nhập viện, bệnh nhân cảm thấy khó há miệng, phải dùng ống hút để ăn cháo. Đến khi đau, co cứng vùng lưng, khó cúi đầu, nói khó, người nhà mới đưa đến một bệnh viện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ cấp cứu. 

Bệnh nhân vào viện trong tình trạng cứng hàm, há miệng được 0,5cm, nói khó, khó nuốt, co cứng vùng thắt lưng, co cứng cơ bụng, không đau, không có phản ứng thành bụng. Đồng thời vết thương tại lòng chân trái sưng nề, đỏ, kích thước khoảng 1 cm, chảy mủ trắng.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ hồi sức sau khi hội chẩn cùng bác sĩ Bệnh viện Nhiệt Đới Trung Ương và lãnh đạo viện, các bác sĩ đã tiến hành đặt ống nội khí quản cấp cứu bệnh nhân và chuẩn bị phương án mở khí quản trong trường hợp khó đặt ống. Ê-kíp bác sĩ tiếp tục thực hiện chích rạch, lấy dị vật và sát khuẩn vết thương bàn chân. Sau đó, bệnh nhân sau đó được chuyển bệnh viện tuyến TW điều trị.

 

Theo nguồn tin từ Sức khỏe & Đời sống, uốn ván là căn bệnh nguy hiểm và tỉ lệ tử vong cao kể cả được điều trị kịp thời. Vì để ngăn cơn co cứng, co giật, bệnh nhân sẽ phải dùng thuốc an thần, giãn cơ kéo dài, dễ bị bội nhiễm viêm phổi, nhiễm khuẩn tiết niệu, loét tì đè. Do đó, khi bị có vết thương hở, mọi người phải đến ngay cơ sở y tế để các y bác sĩ đánh giá nguy cơ nhiễm uốn ván để tiêm huyết thanh phòng bệnh.

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Nam bệnh nhân bị nhiễm trùng uốn ván do giẫm phải cọc gỗ nhưng chủ quan không điều trị - Ảnh: Sức khỏe & Đời sống

Qua đó, các bác sĩ khuyến cáo, uốn ván là căn bệnh nguy hiểm và tỉ lệ  tử vong cao kể cả khi được điều trị kịp thời, vì để ngăn cơn co cứng co giật, bệnh nhân sẽ phải dùng thuốc an thần, giãn cơ kéo dài, dễ bị bội nhiễm viêm phổi, nhiễm khuẩn tiết niệu, loét tì đè.

Do vậy, khi có vết thương hở, mọi người phải đến cơ sở y tế gần nhất để các bác sĩ thăm khám và đánh giá nguy cơ nhiễm uốn ván để từ đó tiêm huyết thanh phòng bệnh

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