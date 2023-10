Bệnh nhân vào viện trong tình trạng cứng hàm, há miệng được 0,5cm, nói khó, khó nuốt, co cứng vùng thắt lưng, co cứng cơ bụng, không đau, không có phản ứng thành bụng. Đồng thời vết thương tại lòng chân trái sưng nề, đỏ, kích thước khoảng 1 cm, chảy mủ trắng.

Theo nguồn tin từ Sức khỏe & Đời sống, uốn ván là căn bệnh nguy hiểm và tỉ lệ tử vong cao kể cả được điều trị kịp thời. Vì để ngăn cơn co cứng, co giật, bệnh nhân sẽ phải dùng thuốc an thần, giãn cơ kéo dài, dễ bị bội nhiễm viêm phổi, nhiễm khuẩn tiết niệu, loét tì đè. Do đó, khi bị có vết thương hở, mọi người phải đến ngay cơ sở y tế để các y bác sĩ đánh giá nguy cơ nhiễm uốn ván để tiêm huyết thanh phòng bệnh.

Nam bệnh nhân bị nhiễm trùng uốn ván do giẫm phải cọc gỗ nhưng chủ quan không điều trị - Ảnh: Sức khỏe & Đời sống

Do vậy, khi có vết thương hở, mọi người phải đến cơ sở y tế gần nhất để các bác sĩ thăm khám và đánh giá nguy cơ nhiễm uốn ván để từ đó tiêm huyết thanh phòng bệnh