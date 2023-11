Nâng cấp ‘vòng 1’ bằng hình thức 'trả góp', người phụ nữ gặp biến chứng nặng, suýt hoại tử

"Bệnh nhân vẫn còn các nguy cơ viêm tấy áp xe vú, viêm xơ tuyến vú về sau", bác sĩ Lan nói, thêm rằng có rất nhiều trường hợp viêm tấy áp xe tuyến vú sau tiêm chất lạ nhiều lần. 5-10 hoặc 20 năm sau, bệnh nhân phải phẫu thuật nhiều lần để lấy hết filler gây tàn phá nhu mô tuyến vú, thậm chí cắt toàn bộ.

Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật chích rạch ổ áp xe vú của bệnh nhân. Ảnh: VnExpress

Theo Báo Dân Trí một trường hợp biến chứng khác sau khi thẫm mỹ vòng 1 là chị P. tại TPHCM. Thông tin ban đầu, ngày 23/4, chị P. đến một cơ sở thẩm mỹ tên N.A. (quận 6) để thực hiện tiêm filler (chất làm đầy) vùng mặt và ngực. Đến sáng 24/4, người phụ nữ than mệt nhiều.

Nghe tin, vợ chồng anh M. đã chạy sang chở chị P. đến Bệnh viện quận Bình Tân cấp cứu. Tại đây, dựa vào các triệu chứng như khó thở, huyết áp tụt rất thấp cùng các thăm khám, xét nghiệm, các bác sĩ trực cấp cứu chẩn đoán bệnh nhân bị sốc phản vệ độ 3 sau tiêm filler.

Bệnh nhân vào viện lúc 13h55 ngày 24/4, được xử trí cấp cứu và chuyển viện sang Bệnh viện Chợ Rẫy lúc 15h10 cùng ngày.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân được đưa vào khoa Nội tim mạch, với chẩn đoán tổn thương cơ tim cấp nghi do viêm cơ tim cấp, tổn thương thận, theo dõi áp-xe vú 2 bên. Các bác sĩ đã tiến hành chạy ECMO (phương pháp oxy hóa qua màng ngoài cơ thể) cho bệnh nhân cùng các điều trị tích cực khác, nhưng bệnh nhân vẫn trong tình trạng rất nguy kịch.

Theo bác sĩ Lan thông tin trên CAND, khoa liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp biến chứng do tiêm filler nâng ngực ở spa, cơ sở thẩm mỹ. Nhiều người làm đẹp ở cơ sở không phép do chi phí rẻ, được trả góp. Tuy nhiên, những nơi này nhân viên thực hiện không có chứng chỉ hành nghề hoặc kỹ thuật non yếu, dụng cụ không đảm bảo vô trùng, dẫn đến nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử nặng.

Để đảm bảo an toàn, chị em không nên thực hiện theo số đông, lời giới thiệu từ người thân quen hoặc quảng cáo sai sự thật của một số cơ sở làm đẹp không uy tín.

Nếu chị em phụ nữ muốn thay đổi kích thước vòng 1 cũng như cải thiện những khuyết điểm vòng 1 thì cần đến cơ sở y tế uy tín để được tư vấn và thăm khám trực tiếp bởi bác sĩ, không nên nghe quảng cáo và thực hiện ở những spa trái phép.