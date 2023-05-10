Nâng cấp ‘vòng 1’ bằng hình thức 'trả góp', người phụ nữ gặp biến chứng nặng, suýt hoại tử

Tin y tế 10/05/2023 10:00

Sau khi tiêm filler trở về nhà, người phụ nữ gặp những bất thường trong cơ thể như: sốt, viêm mủ, áp xe, khó thở, nổi ban khắp người...

Thông tin từ Báo VnExpress cho hay, bệnh nhân cho biết phẫu thuật nâng ngực với giá 6 triệu đồng, nhân viên spa cam kết "dùng sóng xung kích làm tăng thể tích vú". Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, nhân viên spa cho biết cần sử dụng dịch vụ sóng xung kích cao cấp hơn, yêu cầu bệnh nhân chi 20 triệu đồng và cho trả góp, trả sau.

Sau đó, bệnh nhân được nhân viên spa tiêm chất làm đầy (filler) không rõ loại và số lượng, cấy chỉ vào ngực. Hôm sau, bệnh nhân đau ngực, khó thở, nổi ban đỏ toàn thân, vào bệnh viện ở Bắc Giang cấp cứu. Đến khi ra viện, bệnh nhân vẫn quay lại spa để tiêm tan, rút chỉ, tiếp tục phát ban, đau ngực, dùng kháng sinh chống viêm gần một tháng mới đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 khám.

Các bác sĩ phẫu thuật ngực bệnh nhân hút ra 40 cc dịch vàng đục, xét nghiệm phát hiện vi khuẩn tụ cầu vàng trong chất dịch.

Nâng cấp ‘vòng 1’ bằng hình thức 'trả góp', người phụ nữ gặp biến chứng nặng, suýt hoại tử - Ảnh 1
Ghi nhận nhiều ca bệnh biến chứng nặng sau khi thẩm mỹ ở các cơ sở. Ảnh: Internet

Cùng thông tin trên Báo CAND, ngày 9/5, bác sĩ Lưu Phương Lan, khoa Phẫu thuật Tạo hình và Vi phẫu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết bệnh nhân được tiêm filler không rõ chất gì, cũng không rõ tiêm vào vị trí nào và số lượng bao nhiêu. Vì vậy, phẫu thuật chỉ giải quyết được khối tổ chức dịch thể hiện trên phim chụp MRI, có thể còn những chất làm đầy trong nhu mô tuyến tiềm tàng chưa gây viêm và hoại tử nhu mô tuyến mà chưa được phát hiện.

"Bệnh nhân vẫn còn các nguy cơ viêm tấy áp xe vú, viêm xơ tuyến vú về sau", bác sĩ Lan nói, thêm rằng có rất nhiều trường hợp viêm tấy áp xe tuyến vú sau tiêm chất lạ nhiều lần. 5-10 hoặc 20 năm sau, bệnh nhân phải phẫu thuật nhiều lần để lấy hết filler gây tàn phá nhu mô tuyến vú, thậm chí cắt toàn bộ.

Nâng cấp ‘vòng 1’ bằng hình thức 'trả góp', người phụ nữ gặp biến chứng nặng, suýt hoại tử - Ảnh 2

Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật chích rạch ổ áp xe vú của bệnh nhân. Ảnh: VnExpress

Theo Báo Dân Trí một trường hợp biến chứng khác sau khi thẫm mỹ vòng 1 là chị P. tại TPHCM. Thông tin ban đầu, ngày 23/4, chị P. đến một cơ sở thẩm mỹ tên N.A. (quận 6) để thực hiện tiêm filler (chất làm đầy) vùng mặt và ngực. Đến sáng 24/4, người phụ nữ than mệt nhiều.

Nghe tin, vợ chồng anh M. đã chạy sang chở chị P. đến Bệnh viện quận Bình Tân cấp cứu. Tại đây, dựa vào các triệu chứng như khó thở, huyết áp tụt rất thấp cùng các thăm khám, xét nghiệm, các bác sĩ trực cấp cứu chẩn đoán bệnh nhân bị sốc phản vệ độ 3 sau tiêm filler.

Bệnh nhân vào viện lúc 13h55 ngày 24/4, được xử trí cấp cứu và chuyển viện sang Bệnh viện Chợ Rẫy lúc 15h10 cùng ngày.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân được đưa vào khoa Nội tim mạch, với chẩn đoán tổn thương cơ tim cấp nghi do viêm cơ tim cấp, tổn thương thận, theo dõi áp-xe vú 2 bên. Các bác sĩ đã tiến hành chạy ECMO (phương pháp oxy hóa qua màng ngoài cơ thể) cho bệnh nhân cùng các điều trị tích cực khác, nhưng bệnh nhân vẫn trong tình trạng rất nguy kịch. 

Theo bác sĩ Lan thông tin trên CAND, khoa liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp biến chứng do tiêm filler nâng ngực ở spa, cơ sở thẩm mỹ. Nhiều người làm đẹp ở cơ sở không phép do chi phí rẻ, được trả góp. Tuy nhiên, những nơi này nhân viên thực hiện không có chứng chỉ hành nghề hoặc kỹ thuật non yếu, dụng cụ không đảm bảo vô trùng, dẫn đến nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử nặng.

Để đảm bảo an toàn, chị em không nên thực hiện theo số đông, lời giới thiệu từ người thân quen hoặc quảng cáo sai sự thật của một số cơ sở làm đẹp không uy tín.

Nếu chị em phụ nữ muốn thay đổi kích thước vòng 1 cũng như cải thiện những khuyết điểm vòng 1 thì cần đến cơ sở y tế uy tín để được tư vấn và thăm khám trực tiếp bởi bác sĩ, không nên nghe quảng cáo và thực hiện ở những spa trái phép.

 

 

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Từ khóa:   thẩm mỹ nâng ngực biến chứng thẩm mỹ

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