Mắc chứng 'ăn tóc' hiếm gặp, bé gái 7 tuổi được phẫu thuật lấy gần nửa ký tóc chiếm gần hết dạ dày

Sau nửa giờ đồng hồ thực hiện phẫu thuật, các bác sĩ lấy từ trong dạ dày bé gái ra một búi tóc nặng nửa ký.

Theo Vietnamnet đưa tin, ngày 8/11, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vừa phẫu thuật lấy gần 0,5kg búi tóc nằm trong dạ dày của bệnh nhi 7 tuổi. Cụ thể, trước đó, ngày 4/11 cháu P.T.K.N (7 tuổi) được người nhà đưa đến Bệnh viện sau khi có dấu hiệu đi cầu không tự chủ.

Qua kết quả siêu âm, bác sĩ phát hiện cháu N. có khối u lớn ở vùng thượng vị. Sau đó, các bác sĩ tiến hành nội soi và khẳng định khối u trong dạ dày bệnh nhi là một búi tóc chiếm gần hết dạ dày. Tuy nhiên, trước đó, gia đình cháu bé không hề biết con có sở thích ăn tóc. Đội ngũ y tế chẩn đoán cháu N. mắc chứng Rapunzel - thích ăn tóc.

Búi tóc nặng nửa ký được lấy ra từ dạ dày của bé gái 7 tuổi - Ảnh: Saostar

Sau khi được thăm khám, bệnh nhi được các y, bác sĩ Khoa Ngoại phẫu thuật mở dạ dày để lấy dị vật. Ca phẫu thuật thành công và hiện cháu N. đang được theo dõi sức khỏe. BS Phạm Xuân Duy - Phó trưởng Khoa Ngoại, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hội chứng Rapunzel rất hiếm gặp trên thực tế: “Thường bệnh nhi mắc hội chứng có biểu hiện thích ăn tóc của mình và của người khác, lâu dần tóc tạo búi tích lũy trong dạ dày và ruột với các triệu chứng thường gặp là đau bụng, nôn, táo bón, tiêu chảy, sụt cân. Một số trường hợp biến chứng tác động làm thủng ruột viêm phúc mạc”.

Bác sĩ Duy thông tin thêm, điều trị những trường hợp này cần phẫu thuật, điều trị tâm lý, bổ sung vi chất (do thiếu chất nên ăn tóc)… Quan trọng nhất, phụ huynh cần phát hiện hành vi thích ăn tóc của bé sớm để điều trị tâm lý kịp thời.

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