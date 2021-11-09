Những tác động không cân xứng của Covid-19 đã buộc các nhà hoạch định chính sách phải đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi tại sao một số người lại phải trải qua những kết quả tồi tệ hơn so với những người khác. Có vẻ như, một phần của câu trả lời đó là do gen di truyền . Một loại gen đã được tìm thấy có khả năng làm thay đổi cách mà các tế bào trong niêm mạc phổi phản ứng với việc nhiễm Covid-19.

Theo các số liệu thống kê, ở đợt dịch thứ hai, những người gốc Pakistan có nguy cơ chết vì Covid-19 cao gấp đôi so với những người gốc Âu da trắng. Đối với những người thuộc di sản Bangladesh thì rủi ro lại cao hơn từ 3 đến 4 lần.

Các nhà khoa học của Đại học Oxford - những người đứng đằng sau nghiên cứu này ước tính rằng khoảng 60% người có gốc Nam Á mang trong mình gen nguy cơ cao (gen LZTFL1), ở người gốc Âu da trắng thì là 15% và chỉ 2% so với những người gốc châu Phi hoặc Ca-ri-bê da đen.

Nếu cơ thể bạn mang loại gen có nguy cơ thấp thì tế bào của bạn sẽ nhanh chóng chống lại virus hơn. Ngược lại, với gen có nguy cơ cao thì cơ chế bảo vệ này sẽ hoạt động chậm chạp hơn, làm tăng gấp đôi nguy cơ suy hô hấp và tử vong.

Nghiên cứu cho thấy khoảng 60% người có gốc Nam Á mang trong mình gen nguy cơ cao - Ảnh: Internet

Các phát hiện trên đã đưa ra một lời giải thích hợp lý cho việc vì sao các cư dân gốc Nam Á tại Anh vẫn tiềm ẩn nguy cơ mắc bệnh cao. Đối với những người gốc Phi da đen - nhóm bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề trong đợt dịch đầu tiên mà hầu như tất cả các rủi ro mắc bệnh đều có thể giải thích được là do các yếu tố như nghề nghiệp, bệnh nền và nơi cư trú thì ở đợt dịch thứ hai, số liệu về dịch bệnh đã khả quan hơn nhiều.

Tuy nhiên, theo dữ liệu của Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS), nếu như tính thêm cả yếu tố kinh tế xã hội vào thì những người gốc Á như Ấn Độ, Bangladesh và Pakistan vẫn có nguy cơ gia tăng việc nhiễm bệnh lên đến 50% - điều mà các nhà khoa học đang phải vật lộn để giải thích.

Mặc dù lời giải thích về sự khác biệt trong gen di truyền này có vẻ hợp lý nhưng việc điều trị bệnh vẫn phải thật cẩn trọng. Đầu tiên, phát hiện này cần được xác nhận thêm, cách thức lý tưởng nhất là sử dụng dữ liệu di truyền từ các bệnh nhân Covid-19 từ các nguồn gốc dân tộc khác nhau. Ngoài ra, điều này cũng nhắc nhở rằng những người thuộc nhóm các dân tộc thiểu số không được đại diện một cách công bằng trong cơ sở dữ liệu di truyền rộng lớn - nền tảng cho nhiều khám phá về vai trò của gen đối với sức khỏe.



Mặc dù lời giải thích về sự khác biệt trong gen di truyền này có vẻ hợp lý nhưng việc điều trị bệnh vẫn phải thật cẩn trọng và cũng cần xác minh thêm - Ảnh: Internet

Trong nghiên cứu chứng tỏ rằng gen LZTFL1 có trong 60% người gốc Nam Á và 2% trong số những người gốc Phi xuất phát từ cơ sở dữ liệu của gần 200.000 bộ gen mà 85% trong số đó đến từ những người gốc Âu.

Nếu không có dự trình bày tốt hơn trong cơ sở dữ liệu này, các nhà khoa học sẽ không thể tự tin áp dụng số liệu này cho toàn xã hội, đặc biệt là bởi vì các định nghĩa xã hội về dân tộc hiếm khi dựa trên sự phân bố các gen mang nguy cơ trong dân số một cách gọn gàng.



Đối với những người dân Nam Á, các yếu tố kinh tế xã hội vẫn đóng một vai trò quan trọng hơn - Ảnh: Internet

Ngay cả khi giả định rằng gen di truyền giải thích cho tỷ lệ nhiễm bệnh, điều này cũng không được các nhà hoạch định chính sách sử dụng để thoái thác trách nhiệm. Đối với những người dân Nam Á, các yếu tố kinh tế xã hội vẫn đóng một vai trò quan trọng hơn. Đồng thời, cũng cần phải xem xét các yếu tố như các tiếp xúc tại nơi làm việc hay sự tác động của nhiễm trùng cao ngất ở trẻ em trong độ tuổi đi học ở các gia đình mà nhiều thế hệ cùng chung sống.

Ngoài ra, có các hàm ý chính sách như nếu việc gen di truyền có ảnh hưởng đến sự lây nhiễm Covid-19 được xác nhận thì khả năng cao sẽ ưu tiên việc cung cấp vaccine cho những người gốc Nam Á.