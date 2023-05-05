Cảnh báo: Trẻ liên tục ngạt nước ở hồ bơi vào mùa hè và cách xử lý sai lầm của cha mẹ

Tin y tế 05/05/2023 18:10

Bác sĩ cảnh báo, nhiều gia đình có cách xử lý ngạt nước sai cho trẻ, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng là tử vong và các di chứng nặng nề về sau.

Theo thông tin từ báo Dân Trí bệnh viện Nhi Đồng Thành phố (TPHCM) gần đây tiếp nhận cấp cứu nhiều trẻ ngạt nước, đuối nước. Trong đó có hai trường hợp được ghi nhận nguy kịch nhất, ngay trước mắt gia đình. 

Đầu tiên là trường hợp của bé D.Đ. (4 tuổi, ngụ Tiền Giang) là một ví dụ. Cách nhập viện 3 giờ, bé trai được dẫn đi bơi ở hồ dành cho trẻ nhỏ, sau một lát người nhà không thấy trẻ đâu nên chia nhau tìm thì phát hiện bé chìm ở hồ bơi dành cho trẻ lớn. Khi được đưa đi cấp cứu, bé đã trong tình trạng ngưng thở, ngưng tim.

Cảnh báo: Trẻ liên tục ngạt nước ở hồ bơi vào mùa hè và cách xử lý sai lầm của cha mẹ - Ảnh 1
Bé trai 4 tuổi ngạt nước, ngưng tim ngưng thở tại hồ bơi -  Ảnh: Dân Trí

Sau khi phát hiện, gia đình lập tức đưa cháu đến bệnh viện, sau gần hai tuần điều trị bé hiện tại đã có tiến triển tốt hơn, tuy nhiên vẫn phải tục điều trị oxy cao áp, hỗ trợ dinh dưỡng, vật lý trị liệu phục hồi chức năng. 

Trường hợp tiếp theo là của bé L.A. (8 tuổi, ngụ TPHCM) cũng được người nhà dẫn đi bơi. Tuy nhiên, chỉ trong vài phút thiếu cảnh giác, bé đã chìm ở hồ dành cho trẻ lớn. May mắn khi được phát hiện, trẻ còn thở được. Tại bệnh viện, A. được thở áp lực dương liên tục, xử trí tổn thương phổi, truyền kháng sinh, điều chỉnh điện giải, kiềm toan. Sau 5 ngày điều trị, bệnh nhi qua cơn nguy kịch.

Cảnh báo: Trẻ liên tục ngạt nước ở hồ bơi vào mùa hè và cách xử lý sai lầm của cha mẹ - Ảnh 2
Bé gái 8 tuổi ngạt nước nặng dù có gia đình giám sát tại hồ bơi - Ảnh: Dân Trí 

Được biết hai bé trên không phải là hai trường hợp duy nhất mà bệnh viện ghi nhận ca ngạt nước ở trẻ em.

Theo báo Tuổi Trẻ đưa tin thì năm 2014 trường hợp của một bé gái tên T. bị chìm xuống hồ bơi của một resort ở TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tại hồ bơi không có nhân viên cứu hộ, bé T. được vớt lên trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Sau khi được sơ cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc và Bệnh viện Bà Rịa, tim bé T. đập trở lại và được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 2, nhưng lúc này bé đã hôn mê sâu, tụt huyết áp và tử vong tại chỗ. 

Một trường hợp ngạt nước không tử vong nhưng để lại di chứng vào năm 2020 do Công An thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận. Một bé trai 14 tuổi, cư ngụ tại quận Bình Tân, HCM được gia đình đưa tới bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh do ngạt nước vì té hồ bơi. Sau 5 ngày hồi sức tích cực, bé đã tỉnh táo, cai máy thở, chuyển khoa Hô Hấp tiếp tục hỗ trợ kháng sinh điều trị viêm phổi do ngạt nước. 

Cảnh báo: Trẻ liên tục ngạt nước ở hồ bơi vào mùa hè và cách xử lý sai lầm của cha mẹ - Ảnh 3
Bé được tiếp tục hồi sức hô hấp, hỗ trợ tuần hoàn, chống co giật, chống phù não - Ảnh: Công An thành phố Hồ Chí Minh. 

 Để phòng ngạt nước, bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh không được để trẻ nhỏ một mình, phải đậy kín các vật chứa nước trong nhà. Nếu trẻ được phát hiện trong tình trạng ngạt nước cần xử lý kịp thời theo chỉ định và hướng dẫn của bác sĩ để tránh những sai lầm đáng tiếc với trẻ. 

Cảnh báo: Trẻ liên tục ngạt nước ở hồ bơi vào mùa hè và cách xử lý sai lầm của cha mẹ - Ảnh 4
Cách cấp cứu ngưng tim, ngưng thở trẻ em - Ảnh: Dân Trí 
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