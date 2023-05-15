Các ca tử vong do COVID-19 gần đây có điểm chung gì?

Tin y tế 15/05/2023 16:25

Trong 7 ngày gần nhất, số ca tử vong do COVID-19 ở nước ta trung bình mỗi ngày 1 ca. Qua phân tích, các chuyên gia y tế xác đã định được điểm chung của những ca tử vong này.

Dẫn tin từ Báo Sức khỏe & Đời sống, theo thống kê của Bộ Y tế từ khoảng giữa tháng 4/2023 - nay, nước ta ghi nhận một số ca tử vong do COVID-19. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày gần đây nhất - tính đến chiều 14/5 là 1 ca/ngày.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.201 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/231 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/231 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. 

So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/50 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/50 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

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Người thuộc đối tượng nguy cơ cao cần tiêm vaccine phòng COVID-19 tăng cường theo hướng dẫn - Ảnh: Cổng thông tin của Bộ Y tế về COVID-19

Khi xem xét, phân tích các ca bệnh tử vong này, các chuyên gia nhận thấy hầu hết các ca bệnh tử vong đều là những người bệnh có nguy cơ cao, bệnh nền, cao tuổi hoặc có nhiều bệnh kèm theo, và bản thân bệnh nhân cũng đã có tình trạng nặng từ trước. Không ghi nhận trường hợp nào mà tử vong ở trên người bệnh mà không có bệnh nền hay là người trẻ tuổi không có bệnh nền.

Trước đó, tại cuộc họp cách đây không lâu về công tác phòng chống dịch, các chuyên gia cũng đưa ra thông tin về trường hợp bệnh nhân tử vong do COVID-19 trên nền bệnh nền nhưng chưa tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 theo hướng dẫn.

Bộ Y tế ghi nhận, tỉ lệ tử vong do COVID-19 ở Việt Nam từ trước đến nay ở mức thấp hơn nhiều tỷ lệ chung của thế giới là 0,99%. Đây là một số liệu thể hiện rất nhiều nỗ lực của hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Việt Nam trong công tác điều trị bệnh COVID-19 trong suốt 3 năm qua, với việc chuyển đổi rất kịp thời các hình thức từ cách ly tuyệt đối, điều trị 100% tại bệnh viện cho đến triển khai các cơ sở điều trị theo mô hình tháp ba tầng, và sau đó là triển khai điều trị, theo dõi, giám sát tại nhà.

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Các cơ sở khám chữa bệnh tiếp tục tăng cường năng lực cho hồi sức cấp cứu, nghiêm túc thực hiện cách ly những ca bệnh COVID-19 - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống

Theo thông tin từ Báo Nhân Dân, chuyên gia y tế nhấn mạnh, để giảm tử vong do Covid-19, Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo các cơ sở y tế cảnh giác với Covid-19, phát hiện sớm các trường hợp bệnh. Các đơn vị hồi sức, đơn vị chạy thận, đơn vị có những bệnh nhân nặng đang điều trị ở bệnh viện phải theo dõi, giám sát chặt chẽ để sớm phát hiện những ca bệnh, cách ly ra khỏi khu vực đang điều trị, tránh để lây nhiễm vào các bệnh nhân đang điều trị cùng đơn vị. Bởi vì, nếu xảy ra lây nhiễm, thường lây nhiễm vào bệnh nhân có bệnh nền, nguy cơ cao, như vậy tỷ lệ tử vong có thể gia tăng.

Ngành y tế tiếp tục tăng cường năng lực cho hồi sức cấp cứu. Bộ Y tế (Cục Quản lý khám, chữa bệnh) tiếp tục cập nhật kế hoạch, huy động sự hỗ trợ của các đơn vị, tổ chức quốc tế để đào tạo, huấn luyện về hồi sức cấp cứu đối với điều trị Covid-19, đặc biệt là vấn đề thở máy, vấn đề hệ thống oxy cho các cơ sở y tế.

Bộ Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tiếp tục theo dõi, giám sát và tăng cường hội chẩn với tuyến trên khi điều trị ca bệnh nặng, bảo đảm có sự liên thông chặt chẽ giữa các tuyến, chỉ chuyển tuyến trong trường hợp cần thiết và có sự liên hệ trước để có thể chủ động điều trị ca bệnh nặng, mang đến hiệu quả cao nhất; hạn chế chuyển tuyến trong trường hợp số ca bệnh tăng cao.

Đặc biệt, khi những bệnh viện tuyến cuối như Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh quá tải thì bắt buộc các tỉnh, địa phương phải giữ bệnh nhân lại điều trị.

Ngành y tế tăng cường các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn phòng lây nhiễm để hạn chế dịch bệnh lây lan trong bệnh viện. Bộ Y tế yêu cầu tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh nghiêm túc thực hiện cách ly những ca bệnh Covid-19, triển khai áp dụng mang khẩu trang cho tất cả các khu vực lâm sàng, khu vực có người bệnh phải tuân thủ tuyệt đối việc mang khẩu trang theo quy định, đặc biệt chú trọng bảo vệ cho những đối tượng có nguy cơ cao.

Trong trường hợp người dân đến khám có dấu hiệu, triệu chứng của Covid-19 phải tiến hành xét nghiệm bằng cả phương pháp khẳng định là PCR và dùng test nhanh để chẩn đoán sớm, cách ly ngay.

Các cơ sở y tế theo dõi, đánh giá các ca lâm sàng Covid-19 phải nhập viện, một số trường hợp phải gửi xét nghiệm, giải trình tự gene để phát hiện sớm những biến thể mới của virus. Đặc biệt, các bệnh viện phải hết sức chú ý đến những trường hợp người bệnh nặng, người bệnh tử vong để có xét nghiệm giải trình tự gene, phát hiện sớm những biến thể.

Đặc biệt lưu ý những trường hợp không mắc bệnh nền mắc Covid-19 có dấu hiệu nặng, vì đây là những trường hợp đáng lo ngại, cần giám sát chặt chẽ để có thể phát hiện sớm những biến chủng gây gia tăng tình trạng nặng, như trước đây là chủng Delta.

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