Báo động: Hàng trăm trẻ nhỏ lên cơn hen cấp tính nặng nhập viện do nồm ẩm. Bác sĩ cảnh báo điều gì?

Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận hơn 100 bệnh nhi mỗi ngày tăng tới 50%. Nhiều trẻ nhập viện cấp cứu tại phía bắc tăng mạnh, trong đó hen suyễn là bệnh tăng nhiều và diễn biến nặng…

Theo thông tin Vietnamnet, TS Lê Quỳnh Chi, Trưởng Khoa Miễn dịch - Dị ứng - Khớp thuộc Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội), thời tiết thay đổi thất thường, mưa, nồm ẩm, nếu kèm theo tình trạng nhiễm khuẩn thì mức độ cơn hen sẽ càng trở nên trầm trọng và làm gia tăng tỷ lệ bệnh nhi nhập viện. Mỗi ngày, khoa này có khoảng 60-80 bệnh nhi đến khám. Tuy nhiên, gần đây, cao điểm có ngày khoa tiếp nhận hơn 100 bệnh nhi, tương đương mức tăng từ 30-50%. Chỉ tính riêng trong 5 ngày cuối tháng 3, hơn 120 trẻ đến khám, chẩn đoán mắc bệnh hen, 10% trong số đó phải nhập viện điều trị.

Bác sĩ cho biết rất nhiều trẻ đến khám vì ho, thở khò khè, thở rít, hen phế quản. Không ít trẻ nhập viện trong tình trạng cấp cứu vì lên cơn hen cấp mức độ nặng, gây khó thở nhiều, thở rít, phải được hỗ trợ thở oxy và sử dụng thuốc giãn phế quản để cắt cơn hen. Điển hình như bé H.N (4 tuổi, Hà Tĩnh) nhập viện trong tình trạng khó thở, ho nhiều kèm nôn. Gia đình cho biết một năm nay, mỗi khi thay đổi thời tiết, bé thường ho rất nhiều. Mỗi lần ho, bé đều bị nôn, khó thở, phải nhập viện để thở oxy và khí dung.

Một bệnh nhi bị hen suyễn được điều trị tại Bệnh viện Nhi TW - Ảnh: An ninh thủ đô Theo An ninh thủ đô cho biết thêm, hen phế quản trẻ em là bệnh lý đường hô hấp đặc trưng bởi tình trạng viêm mạn tính đường thở, gây co thắt phế quản, phù nề và tăng tiết dịch nhầy làm cho trẻ khó thở đặc biệt là nửa đêm về sáng. Dị nguyên thường gặp nhất đối với trẻ bị hen phế quản là mạt nhà. Đây là loại động vật nhỏ ăn những mẩu da chết bong ra từ cơ thể người. Chúng sinh sống rất nhiều trong chăn, gối, giường... Vào thời tiết ấm và ẩm, chúng sinh sôi nảy nở rất nhanh. Hiện tại, thời tiết ẩm khiến nấm mốc và các virus cũng phát triển. Vì vậy, trẻ bị hen phế quản hay khởi phát cơn hen trong giai đoạn này. Các bác sĩ khuyến cáo, để kiểm soát thật tốt bệnh hen người dân cần đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh nhà cửa, trường lớp, để tránh những căn nguyên gây khởi phát cơn hen ở trẻ. Phụ huynh cần cho trẻ hen phế quản tiêm phòng đầy đủ vắc xin cúm hàng năm và vaccine phế cầu theo tuổi. Trong trường hợp trẻ nhiễm virus, gia đình cần tuân thủ xịt thuốc dự phòng theo chỉ định của bác sĩ.

Bí quyết phòng trẻ bị ốm trong thời tiết nồm ẩm cha mẹ nên lưu ý Tiến sĩ Nguyễn Thành Nam, Giám đốc Trung tâm Nhi khoa (Bệnh viện Bạch Mai): “Trời nồm, trẻ có thể ra nhiều mồ hôi vào ban đêm, khó ngủ hơn, nên sức đề kháng cũng kém hơn và dễ ốm. Vì vậy, các phụ huynh cần để ý để lau mồ hôi cho trẻ kịp thời và mặc đồ thoáng mát. Tránh tình trạng ủ ấm quá, trẻ sẽ ra nhiều mồ hôi và thấm ngược lại vào cơ thể gây viêm phổi”

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