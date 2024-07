Cán bộ TTYT huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang lấy mẫu xét nghiệm cho trường hợp có nguy cơ lây nhiễm (Ảnh: VOV)

Theo thông tin từ báo Giao Thông: Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bắc Giang cho biết, đến nay Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với cơ quan chức năng huyện Hiệp Hòa rà soát, lấy mẫu xét nghiệm đối với 15 trường hợp tiếp xúc trực tiếp với ca bệnh (F1).

Cơ quan chức năng cũng đã làm rõ, từ ngày 25 đến 28/6, ca bệnh dương tính trên địa bàn là Mong Thị B (SN 2006, ở xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) và một người bạn cùng quê là Moong Thị S (SN 2006) đã ở chung phòng tại ký túc xá tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Kỳ Sơn, Nghệ An với Pịt Thị C (rạng sáng 5/7, C đã tử vong do mắc bệnh bạch hầu).