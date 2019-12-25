Sơn Tùng M-TP hoá ông già Noel, khiến không khí đêm nhạc 'bùng cháy' bằng loạt bản hit đình đám

Tối 24/12 là đêm bế mạc của lễ hội ẩm thực “CP Street Food Festival” tại Phú Mỹ Hưng. Đêm nhạc quy tụ hàng loạt ca sĩ đình đám của Vpop được yêu mến nhất hiện nay, thu hút sự chú ý và tham gia của hàng nghìn khán giả trẻ yêu nhạc.

Đặc biệt, khán giả mong chờ sự xuất hiện của nam ca sĩ hàng đầu Việt Nam – Sơn Tùng M-TP. Việc đêm nhạc diễn ra đúng vào ngày Giáng sinh càng khiến không khí trở nên rộn ràng và cuồng nhiệt. Không để người hâm mộ thất vọng, Sơn Tùng M-TP có màn xuất hiện vô cùng ấn tượng với hình ảnh ông già Noel trên nền nhạc Giáng sinh. Nam ca sĩ mang đến nhiều món quà cho những khán giả có mặt tại sự kiện từ quạt tay, bình nước cho đến những cuốn sổ tay xinh xắn... Sơn Tùng M-TP hóa thân thành ông già Noel Sơn Tùng M-TP tiết lộ những món quà đặc biệt chứa đựng nhiều tình cảm, tâm sự nên dặn dò fan phải nâng niu và giữ gìn thật kỹ.

Sơn Tùng mang quà lên sân khấu tặng fan Trong đêm nhạc, Sơn Tùng M-TP đã cháy hết mình cùng 5.000 khán giả với một loạt các bản hit gắn liền với tên tuổi của anh như “Chúng ta không thuộc về nhau”, “Em của ngày hôm qua” và không thể thiếu bản hit đình đám gần đây nhất – “Hãy trao cho anh”. Sơn Tùng vừa hát vừa tặng quà Ngoài Sơn Tùng, đêm nhạc còn có sự góp mặt của hàng loạt những ca sĩ như Tóc Tiên, Suni Hạ Linh, Da Lab, Kay Trần...

Tóc Tiên cũng là một trong những ca sĩ được trông chờ nhất Tóc Tiên cũng là một trong những nghệ sĩ được chờ đợi nhất trong đêm nhạc. Nữ ca sĩ mang đến các ca khúc “Có ai thương em như anh”, “Không ai hơn em đâu anh”... cùng màn vũ đạo sôi động, nóng bỏng. Kay Trần cũng mang những ca khúc sôi động lên sân khấu Kay Trần khuấy động không khí bằng những ca khúc sôi động, vui tươi: “Far away”, “Ý em sao”, “Phía sau em”, “Chuyện tình tôi”... Nhóm Da Lad trình diễn ca khúc 'Thanh xuân' Nhóm nhạc Da Lab cũng mang đến không khí cuồng nhiệt cho đêm nhạc. 4 chàng trai lần lượt trình diễn các ca khúc “Luôn là mình”, “Từ ngày em đến” và “Thanh xuân”. Ca sĩ Suni Hạ Linh với 'Em đã biết' Ngoài ra, đêm nhạc còn có sự góp mặt của ca sĩ Suni Hạ Linh. Nữ ca sĩ xuất hiện với chiếc đầm đỏ phù hợp với không khí Giáng sinh. Cô mở màn đêm nhạc với những ca khúc có giai điệu tươi vui, trẻ trung như “Say yes”, “Em đã biết”, “Một đêm say”, “Thích rồi đấy”...

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