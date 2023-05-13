'Nữ hoàng điền kinh' bất ngờ chia sẻ lý do: Chưa tính tới chuyện lấy chồng

"Siêu nhân" Nguyễn Thị Oanh Môn chính thức khép lại môn điền kinh tại SEA Games 32 với 4 HCV danh giá cho Việt Nam, đây là động lực to lớn để tiếp tục cống hiến cho tuyển điền kinh.

Vận động viên Nguyễn Thị Oanh (27 tuổi) sinh ra trong một gia đình thuần nông ở thôn Nhuần, xã Mỹ Hà (huyện Lạng Giang, Bắc Giang). Dù bố mẹ làm nông vất vả, nhưng luôn bên cạnh, động viên Oanh mỗi khi cô thi đấu. Nguyễn Thị Oanh kết thúc SEA Games 32 với 4 tấm HCV điền kinh Sau khi xuất sắc giành HCV điền kinh ở các nội dung 1.500m, 3.000m vượt chướng ngại vật và 5.000m, Nguyễn Thị Oanh tiếp tục tranh tài ở nội dung 10.000m. Ở nội dung này, Oanh và Phạm Thị Hồng Lệ là hai đại diện của Việt Nam.

Nguyễn Thị Oanh cảm ơn những người thầy đã luôn giúp đỡ mình Sau khi về đích nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật, đó là một niềm hạnh phúc không thể tả nổi. Lúc đó, tôi rất xúc động và gần như chuẩn bị rơi nước mắt. Nhưng tôi biết rằng, mình còn những nhiệm vụ phía trước nên phải nhanh chóng gắng thả lỏng tích cực và hồi phục để sẵn sàng cho nội dung còn lại. Thời điểm cuộc đua chỉ còn hơn một vòng cuối, Nguyễn Thị Oanh quyết định bứt tốc để vượt lên, Hồng Lệ cũng nỗ lực đeo bám người đồng đội, trong khi Elvina Naibaho càng ngày càng tụt lại phía sau với khoảng cách khá xa.

Cuối cùng chân chạy quê Bắc Giang cán đích đầu tiên, với thành tích 35 phút 11 giây 53. Hồng Lệ về thứ hai và giành HCB với thời gian 35 phút 21 giây 09. Với chiến thắng này, Nguyễn Thị Oanh là VĐV đầu tiên của Việt Nam giành được 4 HCV điền kinh tại một kỳ SEA Games. Bên cạnh sự thành công vang dội đó, ngoài sự cổ vũ và động viên của người hâm mộ thì còn có dấu ấn lớn của HLV Trần Văn Sỹ. Với Oanh, thầy Sỹ là một người thầy đáng kính và tôi rất trân quý. "Thầy Sỹ rất tâm lý và giúp đỡ tôi cũng như tất cả các VĐV khác có những định hướng cho chuyên môn theo từng nội dung thi đấu, tập luyện. Tôi nghĩ rằng, HLV Trần Văn Sỹ là một người thầy ảnh hưởng vô cùng lớn đối với sự nghiệp của tôi". Cô gái sinh năm 1995 vẫn chưa tới chuyện lập gia đình Mới đây, theo chia sẻ của nữ vận động viên, hiện tại, "tôi vẫn đang mong muốn rằng mình tiếp tục gắn bó với điền kinh và cố gắng chinh phục thêm được những mục tiêu mới và giới hạn mới nên chưa có ý định lập gia đình". Trong tương lai, "tôi cố gắng tập luyện và phát triển nhiều hơn nữa, cố gắng nâng cao để vươn tới thành tích tốt nhất". Ông Nguyễn Văn Chuyền và bà Nguyễn Thị Hưởng, bố mẹ của vận động viên Nguyễn Thị Oanh

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-hoang-ien-kinh-bat-ngo-chia-se-ly-do-chua-tinh-toi-chuyen-lay-chong-581556.html