Nhật Hạ làm thổn thức khán giả trong đêm nhạc thể nghiệm

Thể hiện 3 nhạc phẩm Anh, Pháp: Love me with all your heart, If you go away, Apres toi và 2 ca khúc nhạc Việt Vũng lầy của chúng ta, Thả tình, Nhật Hạ đã chinh phục tất cả mọi người khán phòng bằng giọng hát mạnh mẽ, điêu luyện và nhiều cảm xúc.

Trong một đêm nhạc, Nhật Hạ đã dẫn khán giả theo cô qua những cung bậc cảm xúc khác nhau: êm ái, sôi nổi, nồng nàn,… bằng chất giọng hát truyền cảm, thiết tha và ngọt ngào. Ngoài ra, Nhật Hạ đã hòa ca rất ăn ý với giọng ca đầy nội lực Trường Lâm trong một nhạc phẩm của Lê Uyên Phương





Không chỉ chinh phục người nghe bằng giọng hát, Nhật Hạ còn khiến hàng trăm khán giả bất ngờ khi trổ tài làm MC. Giọng ca Thả tình làm mọi người thán phục với tài ăn nói lưu loát, duyên dáng, dí dỏm, tự tin của một MC bậc nhất. Dù trong đêm nhạc có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi, nhưng Nhật Hạ là cái tên được khán giả nhắc đến nhiều nhất trong suốt chương trình.

Quỳnh Paris làm mọi người ngạc nhiên với ngón đàn violin điêu luyện trong nhạc phẩm “Jalousie”. Trước đây, mọi người chỉ biết tới Quỳnh như một nhà thiết kế trang phục nổi tiếng với thương hiệu Quỳnh Paris. Trên sâu khấu của Touch người ta còn được biết thêm cô đã từng là một “violinist” có nhiều năm trong nghề, từng biểu diễn nhiều nơi trước khi tạm gác sự nghiệp để theo đuổi giấc mơ thời trang. Trong màn biểu diễn vĩ cầm ngoạn mục Quỳnh Paris đã được rất nhiều cảm tình của người mộ điệu .





Tay vĩ cầm trẻ tuổi Sơn Mạch dữ dội trong “Cơn bão mùa hè” đã là một trong những điểm son của chương trình.



Pianist Lê Nhật Quang với ngón đàn tuyệt vời không hổ danh là một thủ khoa của nhạc viện .



Xuất hiện tại đêm nhạc, ca sĩ Y Thanh hát 2 nhạc phẩm “When you belive” và “The music of the night” thể loại nhạc kịch.

Nghệ sĩ biểu diễn hết mình, âm thanh đẳng cấp, sân khấu nổi bật với sự xuất hiện của các người mẫu hàng đầu... đêm nhạc thể nghiệm Touch đã đem đến cho khán giả những cảm xúc tuyệt vời. Có thể nói đây là một chương trình mới, lạ, đầy tính sáng tạo và đẳng cấp mà những nghệ sĩ tài hoa dành tặng cho khán giả yêu âm nhạc thể nghiệm Việt Nam.

