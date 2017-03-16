Nhật Hạ làm thổn thức khán giả trong đêm nhạc thể nghiệm

Tin tức giải trí 16/03/2017 10:06

Đêm nhạc thể nghiệm "Touch" đã đem lại cho khán giả nhiều cảm xúc tuyệt vời. Đặc biệt, màn thể hiện của ca sĩ hải ngoại Nhật Hạ đã chạm tới trái tim của nhiều người yêu âm nhạc.

Vừa qua, hàng trăm khán giả đã có mặt tại khách sạn Le Meridien Saigon để được theo dõi và thưởng thức đêm nhạc thể nghiệm "Touch". Đêm nhạc có sự góp mặt của rất nhiều người mẫu và nghệ sĩ nổi tiếng như: NTK Quỳnh Paris, Y Thanh, Trường Lâm, Minh Sang, nhóm Ayor, Sơn Mạch..., đặc biệt, ca sĩ hải ngoại Nhật Hạ cũng trở về nước để tham gia biểu diễn.

Nhật Hạ làm thổn thức khán giả trong đêm nhạc thể nghiệm - Ảnh 1

Trở về quê hương, tham gia đêm nhạc thể nghiệm Touch (Chạm), Nhật Hạ đã đem đến cho những người yêu thích âm nhạc thử nghiệm Việt Nam những ấn tượng và cảm giác mới lạ, đầy sự ngẫu hứng và bất ngờ. Xuất hiện lộng lẫy, quý phái trong những bộ trang phục sang trọng, quyến rũ của nhà thiết kế Quỳnh Paris, dường như nữ ca sĩ hải ngoại trở thành ngôi sao rực rỡ nhất của chương trình.

Nhật Hạ làm thổn thức khán giả trong đêm nhạc thể nghiệm - Ảnh 2

Thể hiện 3 nhạc phẩm Anh, Pháp: Love me with all your heart, If you go away, Apres toi và 2 ca khúc nhạc Việt Vũng lầy của chúng ta, Thả tình, Nhật Hạ đã chinh phục tất cả mọi người khán phòng bằng giọng hát mạnh mẽ, điêu luyện và nhiều cảm xúc.

Trong một đêm nhạc, Nhật Hạ đã dẫn khán giả theo cô qua những cung bậc cảm xúc khác nhau: êm ái, sôi nổi, nồng nàn,… bằng chất giọng hát truyền cảm, thiết tha và ngọt ngào. Ngoài ra, Nhật Hạ đã hòa ca rất ăn ý với giọng ca đầy nội lực Trường Lâm trong một nhạc phẩm của Lê Uyên Phương

Nhật Hạ làm thổn thức khán giả trong đêm nhạc thể nghiệm - Ảnh 3
Nhật Hạ làm thổn thức khán giả trong đêm nhạc thể nghiệm - Ảnh 4

Không chỉ chinh phục người nghe bằng giọng hát, Nhật Hạ còn khiến hàng trăm khán giả bất ngờ khi trổ tài làm MC. Giọng ca Thả tình làm mọi người thán phục với tài ăn nói lưu loát, duyên dáng, dí dỏm, tự tin của một MC bậc nhất. Dù trong đêm nhạc có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi, nhưng Nhật Hạ là cái tên được khán giả nhắc đến nhiều nhất trong suốt chương trình.

Nhật Hạ làm thổn thức khán giả trong đêm nhạc thể nghiệm - Ảnh 5

Quỳnh Paris làm mọi người ngạc nhiên với ngón đàn violin điêu luyện trong nhạc phẩm “Jalousie”. Trước đây, mọi người chỉ biết tới Quỳnh như một nhà thiết kế trang phục nổi tiếng với thương hiệu Quỳnh Paris. Trên sâu khấu của Touch người ta còn được biết thêm cô đã từng là một “violinist” có nhiều năm trong nghề, từng biểu diễn nhiều nơi  trước khi tạm gác sự nghiệp để theo đuổi giấc mơ thời trang. Trong màn biểu diễn vĩ cầm ngoạn mục Quỳnh Paris đã được rất nhiều cảm tình của người mộ điệu .

Nhật Hạ làm thổn thức khán giả trong đêm nhạc thể nghiệm - Ảnh 6
Nhật Hạ làm thổn thức khán giả trong đêm nhạc thể nghiệm - Ảnh 7
Tay vĩ cầm trẻ tuổi Sơn Mạch dữ dội trong “Cơn bão mùa hè” đã là một trong những điểm son của chương trình.
Nhật Hạ làm thổn thức khán giả trong đêm nhạc thể nghiệm - Ảnh 8
Pianist Lê Nhật Quang với ngón đàn tuyệt vời  không hổ danh là một thủ khoa của nhạc viện .
Nhật Hạ làm thổn thức khán giả trong đêm nhạc thể nghiệm - Ảnh 9
Xuất hiện tại đêm nhạc, ca sĩ Y Thanh hát 2 nhạc phẩm “When you belive” và “The music of the night” thể loại nhạc kịch.

Nghệ sĩ biểu diễn hết mình, âm thanh đẳng cấp, sân khấu nổi bật với sự xuất hiện của các người mẫu hàng đầu... đêm nhạc thể nghiệm Touch đã đem đến cho khán giả những cảm xúc tuyệt vời. Có thể nói đây là một chương trình mới, lạ, đầy tính sáng tạo và đẳng cấp mà những nghệ sĩ tài hoa dành tặng cho khán giả yêu âm nhạc thể nghiệm Việt Nam.

Ảnh: Quốc Đài

 

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn phối đồ tập thể dục

TIN MỚI NHẤT

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 44 phút trước
Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Video 44 phút trước
Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 2 giờ 14 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 3 giờ 14 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh